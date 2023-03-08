بريطاني‭ ‬يفوز‭ ‬بأرفع‭ ‬جائزة‭ ‬هندسية‭ ‬‮ ‬

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نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬بريتزكر،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬مكافأة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬تشيبرفيلد‭ (‬69‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬المعروف‭ ‬بالبساطة‭ ‬والأناقة‭ ‬في‭ ‬تصاميمه‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬تشيبرفيلد،‭ ‬صاحب‭ ‬الأسلوب‭ “‬البسيط‭ ‬لكن‭ ‬القوي‭”‬،‭ “‬مهندس‭ ‬معماري‭ ‬غزير‭ ‬الإنتاج‭ ‬وراديكالي‭ ‬في‭ ‬تحفظاته‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬صاحب‭ “‬أسلوب‭ ‬خالد‭ ‬وعصري‭ ‬يواجه‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬المناخية،‭ ‬ويحوّل‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وينشّط‭ ‬المدن‭”.‬‮ ‬‭ ‬وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬أبدى‭ ‬ديفيد‭ ‬تشيبرفيلد‭ “‬سعادة‭ ‬غامرة‭” ‬لنيله‭ “‬هذا‭ ‬الشرف‭ ‬الاستثنائي‭”.‬‮ ‬

وقال‭ “‬أعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بمثابة‭ ‬تشجيع‭ ‬لي‭ ‬لمواصلة‭ ‬توجيه‭ ‬انتباهي‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬جوهر‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومعناها،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬تقديمها‭ ‬كمهندسين‭ ‬معماريين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الوجودية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وعدم‭ ‬المساواة‭ ‬المجتمعية‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬تشيبرفيلد‭ “‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬كمهندسين‭ ‬معماريين‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬دوراً‭ ‬أكبر‭ ‬ونكون‭ ‬أكثر‭ ‬انخراطاً‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬عالم‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬جمالاً‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬أكثر‭ ‬عدلاً‭ ‬واستدامة‭”.‬‮ ‬‭ ‬ويُعرف‭ ‬ديفيد‭ ‬تشيبرفيلد‭ ‬خصوصاً‭ ‬بتجديده‭ ‬متحف‭ “‬نيوس‭” ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وقصر‭ “‬لي‭ ‬بروكوراتي‭ ‬فيكيي‭” ‬المحاذي‭ ‬لساحة‭ ‬القديس‭ ‬مرقس‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬الإيطالية‭.‬‮ ‬