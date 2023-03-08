بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض تبرير إيران لآثار التخصيب المؤهل للسلاح النووي      

فيينا‭ – ‬الزمان‮ ‬

أبدت‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬اوربية‭ ‬معنية‭ ‬بالملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬شكوكها‭ ‬ازاء‭ ‬ما‭ ‬حمله‭ ‬غروسي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وقالت‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يرقى‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬القناعة‭ ‬وانه‭ ‬موضع‭ ‬شك‭ ‬وعدم‭ ‬تصديق‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬صعود‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬مقاربة‭ ‬للتأهيل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ . ‬فيما‭ ‬تلتزم‭ ‬واشنطن‭ ‬وتل‭ ‬ابيب‭ ‬عدم‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭-‬‮ ‬‭ ‬ان‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬العاصمتين‭ ‬اجروا‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬غروسي‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬طهران‭ . ‬و‭ ‬قالت‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬امس،‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تقتنع‮»‬‭ ‬بشرح‭ ‬طهران‭ ‬سبب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬وتفسيرها‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬حادثاً‭ ‬عرَضياً‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬الدول‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الوكالة‭ ‬رافائيل‭ ‬غروسي‭ ‬إلى‭ ‬إبقائها‭ ‬مطلعة‭ ‬‮«‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تعاون‭ ‬إيران،‭ ‬وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬لمجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ (‬حزيران‭). ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬دعوة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لاجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬لبحث‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭.‬‮ ‬‭ ‬وطغت‭ ‬مسألة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بهذه‭ ‬النسبة‭ ‬المرتفعة‭ ‬على‭ ‬نقاشات‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬التابع‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬ووصفت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬84‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬تصعيدية‭ ‬جديدة‭ ‬تطرح‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬نوايا‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬واضحاً‭ ‬للمنطقة‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تبرير‭ ‬مدني‭ ‬مقبول‭ ‬للتخصيب‭ ‬بهذه‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ ‬البيان،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬البيانات‭ ‬لهجة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬حول‭ ‬إيران،‭ ‬إلى‭ ‬خطوات‭ ‬أخرى‭ ‬اتخذتها‭ ‬إيران‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬شفافيتها‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬وتتعلق‭ ‬بتعديل‭ ‬إيران‭ ‬لأجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬رفضها‭ ‬إعطاء‭ ‬أجوبة‭ ‬حول‭ ‬المواقع‭ ‬السرية‭ ‬الثلاثة‭ ‬وتخفيض‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬المفتشين‭ ‬وإبقاء‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬مغلقة‭. ‬واستنتجت‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬‮«‬تقرب‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفعلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلاح‭ ‬النووي‭ ‬وتقوض‭ ‬مزاعم‭ ‬إيران‭ ‬بأن‭ ‬برنامجها‭ ‬سلمي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وألقت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬للوكالة‭ ‬الذرية‭ ‬لورا‭ ‬هولغايت‭ ‬كملة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬شكلت‭ ‬صدى‭ ‬لبيان‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭. ‬ودعت‭ ‬هولغايت‭ ‬إيران‭ ‬لتوضيح‭ ‬مسألة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬84‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عاجل‮»‬،‭ ‬ووصفت‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬عن‭ ‬قصد‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬قصد‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬تستمر‭ ‬‮«‬بزيادة‭ ‬التوتر‭ ‬إلى‭ ‬درجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬هولغايت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أغراض‭ ‬سلمية‭ ‬موثوقة‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬تستخدم‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للغرض‭ ‬الذي‭ ‬تزعمه‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭. ‬‭ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

‭ ‬أضافت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬استفزازاتها‭ ‬النووية‭ ‬ومتابعتها‭ ‬المستمرة‭ ‬للخطوات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مخاطر‭ ‬انتشار‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬‮ ‬

وبالرغم‮ ‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬القلق‭ ‬البالغ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬عنه‭ ‬مندوبو‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬من‭ ‬التخصيب‭ ‬بدرجات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬فإنها‭ ‬رحبت‭ ‬في‮ ‬‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬بالاتفاق‭ ‬بين‭ ‬غروسي‭ ‬وطهران،‭ ‬ولكنها‭ ‬بقيت‭ ‬حذرة‭ ‬تجاه‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬تثبته‭.‬‮ ‬