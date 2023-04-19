بريطانيا تكشف عن مركز سري للشرطة الصينية على أراضيها

لندن‭- ‬الزمان‭:‬

تعهّدت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬التشدّد‭ ‬إزاء‭ ‬أنظمة‭ ‬استبدادية‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقرير‭ ‬صحافي‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬لرجل‭ ‬أعمال‭ ‬مقرّه‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بمركز‭ ‬سرّي‭ ‬تستخدمه‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬كريس‭ ‬فيليب‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أيّ‭ ‬محاولة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬ترهيبه‭ ‬أو‭ ‬ترحيله‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التهاون‭ ‬معها‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الصين‭ ‬وحكومات‭ ‬متشددة‭ ‬أخرى‭ ‬تحاول‭ ‬‮«‬إسكات‭ ‬منتقديها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتقويض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬وتعزيز‭ ‬مصالحها‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الضيقة‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬أمام‭ ‬المشرعين‭ ‬أنّ‭ ‬إقرار‭ ‬تشريع‭ ‬حول‭ ‬‮«‬التدخّل‭ ‬الأجنبي‮»‬‭ ‬مخطّط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬الأمن‭ ‬الوطنية‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجرّم‭ ‬تلك‭ ‬الممارسة‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬فيليب‭ ‬عقب‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬ذي‭ ‬تايمز‭ ‬ذكر‭ ‬أنّ‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الصيني‭ ‬لين‭ ‬روي‭ ‬يو‭ ‬يدير‭ ‬خدمة‭ ‬لتوصيل‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كرويدون‭ ‬بلندن،‭ ‬تعمل‭ ‬أيضا‭ ‬كمركز‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬للشرطة‭ ‬الصينية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ ‬لين‭ ‬كان‭ ‬ناشطاً‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬المحلية‭ ‬لحساب‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم،‭ ‬وأعاد‭ ‬الأربعاء‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬لقائه‭ ‬برئيسي‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وتيريزا‭ ‬ماي‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنّ‭ ‬لين‭ ‬كان‭ ‬ناشطا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬يوناتيد‭ ‬فرونت‮»‬‭ (‬الجبهة‭ ‬المتحدة‭) ‬التابعة‭ ‬للحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني،‭ ‬لكنّه‭ ‬نفى‭ ‬العمل‭ ‬سرّاً‭ ‬لحساب‭ ‬الشرطة‭ ‬الصينية‭ ‬لمراقبة‭ ‬مواطنين‭ ‬صينيين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬وصفت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬التقارير‭ ‬ب»المقلقة‭ ‬جدّاً‮»‬،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنّها‭ ‬تأخذها‭ ‬على‭ ‬‮«‬محمل‭ ‬الجدّ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬متحدّث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬أيّ‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬حكومات‭ ‬أجنبية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬أو‭ ‬ترهيب‭ ‬أو‭ ‬مضايقة‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬أذى‭ ‬بمنتقديها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتقويض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬مرفوضة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬تصميمنا‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لتلك‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬صدرت‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬وشرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬تحقيقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحدثت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سيفغارد‭ ‬ديفندرز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مراكز‭ ‬أمنية‭ ‬صينية‭ ‬سرية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقالت‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬المجموعة‭ ‬ومقرّها‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬لورا‭ ‬هارث،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬لين‭ ‬روي‭ ‬يو‭ ‬يرتبط‭ ‬ب»علاقات‭ ‬واضحة‭ ‬ويمكن‭ ‬إثباتها‭ ‬بأجهزة‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الصيني‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬للسلطات‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬فتح‭ ‬هذه‭ ‬التحقيقات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬والنظر‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬منظمات‭ +‬الجبهة‭ ‬المتحدة‭+ ‬في‭ ‬بلدانها‮»‬‭.‬

والإثنين‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬رجلين‭ ‬بتهمة‭ ‬إقامة‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ووجّهت‭ ‬الاتهام‭ ‬لعشرات‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمن‭ ‬الصينيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حملة‭ ‬لمراقبة‭ ‬ومضايقة‭ ‬منشقين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وجاء‭ ‬توقيف‭ ‬هاري‭ ‬لو‭ ‬جيانوانغ‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬وتشين‭ ‬جينبينغ‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أول‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحملة‭ ‬الصين‭ ‬المفترضة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬للشرطة‭ ‬السرّية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬المدّعين‭ ‬العامّين‭ ‬الأميركيين‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬توقيف‭ ‬هذين‭ ‬الرجلين،‭ ‬نفت‭ ‬الصين‭ ‬قيامها‭ ‬بمثل‭ ‬تلك‭ ‬الحملة،‭ ‬واتّهمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ ‬ب»الافتراء‭ ‬والتشهير‭ (‬و‭) ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬السياسي‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬تقرير‭ ‬ذي‭ ‬تايمز‭ ‬قالت‭ ‬سفارة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬أوضحنا‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ +‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬الخارجية‭+‬‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تلتزم‭ ‬الصين‭ ‬بمبدأ‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتلتزم‭ ‬بصرامة‭ ‬بالقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وتحترم‭ ‬السيادة‭ ‬القضائية‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬‮«‬إشاعات‮»‬‭ ‬ونشر‭ ‬‮«‬اتهامات‭ ‬باطلة‮»‬‭.‬