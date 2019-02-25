بريطانيا تحظر حزب الله بشكل تام:السجن عشر سنوات للمنتمين والمروجين

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الإثنين‭ ‬حظر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الشيعي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬ووصفته‭ ‬ب»المنظمة‭ ‬الإرهابية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬محاولاتها‭ ‬لزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬الهش‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬جناحها‭ ‬العسكري‭ ‬المحظور‭ ‬بالفعل‭ ‬وبين‭ ‬الحزب‭ ‬السياسي‮»‬‭. ‬ويوجد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬تنسيق‭ ‬امني‭ ‬وسياسي‭ ‬مع‭ ‬المليشيات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحرية‭ ‬الحركة‭ .‬

وأضاف‭ ‬جاويد‭ ‬‮«‬لذلك،‭ ‬اتخذت‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬المجموعة‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تصل‭ ‬عقوبة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أو‭ ‬الترويج‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وسيبدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬الجمعة‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬البرلمان‭ ‬وهو‭ ‬مجرد‭ ‬إجراء‭ ‬شكلي‭. ‬وتصنف‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يصنف‭ ‬فقط‭ ‬جناحه‭ ‬العسكري‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭.‬

في‭ ‬2017‭ ‬وصفت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصا‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الحزب‭ ‬ب»الإرهابي‮»‬‭.‬

تأسس‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬1982‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إثر‭ ‬الغزو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للبنان‭. ‬وفرض‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬كقوة‭ ‬سياسية‭ ‬أسياسية‭ ‬ودخل‭ ‬البرلمان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬2005‭. ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬طرفا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬ستحظر‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬و»جماعة‭ ‬نصرة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭. ‬وحاليا‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬74‭ ‬منظمة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬مجموعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬سفير‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬والمسلح‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬تفريق‭ ‬زائف‭ ‬ومصطنع‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬اتهمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بحفر‭ ‬أنفاق‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬اسرائيل،‭ ‬ودمرتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭. ‬وتصنف‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يصنف‭ ‬فقط‭ ‬جناحه‭ ‬العسكري‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭.‬

في‭ ‬2017‭ ‬وصفت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصا‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الحزب‭ ‬ب»الإرهابي‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جلعاد‭ ‬ايردان‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يرغبون‭ ‬بحق‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬رفض‭ ‬التفرقة‭ ‬الزائفة‭ ‬بين‭ ‬الجناحين‭ +‬السياسي‭+ ‬و‭+‬العسكري‭+ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬الآن‭ ‬لكي‭ ‬يفعل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬بريطانيا‭. ‬وحاليا‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬74‭ ‬منظمة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬مجموعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬