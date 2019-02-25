بريطانيا تحظر حزب الله بشكل تام:السجن عشر سنوات للمنتمين والمروجين

لندن- الزمان
أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين حظر حزب الله اللبناني الشيعي في بريطانيا بشكل تام ووصفته ب»المنظمة الإرهابية».
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد في بيان «حزب الله مستمر في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي». ويوجد لحزب الله اللبناني تنسيق امني وسياسي مع المليشيات في العراق التي تتمتع بحرية الحركة .
وأضاف جاويد «لذلك، اتخذت قرار حظر المجموعة بأكملها».
وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. وسيبدأ تطبيق الحظر الجمعة إذا وافق عليه البرلمان وهو مجرد إجراء شكلي. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.
في 2017 وصفت دول عربية عدة خصوصا دول الخليج الحزب ب»الإرهابي».
تأسس حزب الله في 1982 بمبادرة من الحرس الثوري الإيراني إثر الغزو الإسرائيلي للبنان. وفرض نفسه في لبنان كقوة سياسية أسياسية ودخل البرلمان لأول مرة في 2005. كما أصبح طرفا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط. كما ستحظر لندن «أنصار الإسلام» و»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة. وحاليا تم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان إن «التفريق بين الجناح السياسي والمسلح لحزب الله هو تفريق زائف ومصطنع».
وفي كانون الأول/ديسمبر اتهمت اسرائيل حزب الله بحفر أنفاق تمتد من جنوب لبنان إلى داخل أراضي اسرائيل، ودمرتها في عملية عسكرية. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.
في 2017 وصفت دول عربية عدة خصوصا دول الخليج الحزب ب»الإرهابي». وكتب وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد ايردان على تويتر الاثنين «يجب على كل من يرغبون بحق في مكافحة الإرهاب رفض التفرقة الزائفة بين الجناحين +السياسي+ و+العسكري+ لحزب الله».
وأضاف «حان الوقت الآن لكي يفعل الاتحاد الأوروبي» ما فعلته بريطانيا. وحاليا تم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.