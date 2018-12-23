بريطانيا برهم الرئيس وحسام الحفيد -فؤاد مطر

فاجأنا الرئيس العراقي برهم صالح ونحن نتأمل يوم الأحد 16 /كانون الأول 2018 في جديد أزمة تأليف حكومة الرئيس المكلَّف عادل عبد المهدي توأم أزمة تأليف حكومة الرئيس المكلَّف سعد الدين الحريري وكيف أن المؤزّم واحد من حيث الأسلوب والنيات لا سامحه الله على فِعْله المبغوض هذا، بأنه وعلى نحو البيان الذي عممه المتحدث بإسم الرئاسة “تخلَّى بصورة قانونية” عن الجنسية البريطانية إلتزاماً منه بالمادة الثامنة عشرة من قانون الجنسية في الدستور العراقي التي تنص على عدم تمتُّع الأشخاص بجنسية أُخرى مكتسَبة في حال تم إنتخابهم أو تكليفهم بمهام دستورية في جمهورية العراق. وإستناداً إلى مادة أهم في الدستور(المادة التاسعة) فإن برهم صالح كان عليه مِن قبْل إختياره من دون شخصيات كردية أُخرى رئيساً للعراق أن يتخلى عن الجنسية المكتسَبة. وحيث أننا في الأنطمة العربية عموماً نطوِّع النصوص الدستورية بما يناسب الظروف والأشخاص، فإن أمر التخلي المسبق الذي لم يتم لأن البرلمان لم يعدِّل ما من شأنه عدم تجاوز النص، إعتُبر من تحصيل الحاصل. الرئيس برهم ليس الوحيد الذي يحمل الجنسيةالبريطانية، ذلك أن سلَفه الدكتور فؤاد معصوم إكتسب هذه الجنسية وبات كل منهما والمئات من العراقيين الذين يمارسون مناصب في الدولة يحملون الجواز البريطاني الأكثر إحتراماً بين العشرات من جوازات السفر العالمية. وأفترض أن هؤلاء جميعاً بمَن فيهم الرئيس الخلَف برهم صالح والرئيس السلف فؤاد معصوم يتمنون لو أن الدستور لا يتضمن تلك المادة وتبقى الجنسية البريطانية المكتسَبة ومنها جواز السفر في الجيب لا يضطر إلى تسليمها إلى المرجع الرسمي البريطاني مرفقة بالشكر على ما حققتْه هذه الجنسية وجوازها التاجي من طمأنينة وحرية حركة وعوائد ينالها البريطاني ما دام أدى اليمين ونال حق المواطَنة وجواز السفر بصرف النظر عما إذا كان كردياً أو عربياً أو آشورياً أو مسلماً أو أيزيدياً أو هندوسياً أو مسيحياً أو أفريقياً أو أسيوياً أو بوذياً. ففي بريطانيا تسقط هذه الحواجز ويتساوى الجميع في مسألة المواطَنة ما دام مَن يكتسب الجنسية يلتزم قوانين الأمن والضريبة. بل إن أمامه فرصة أن يصبح رئيس بلدية أو نائباً في مجلس العموم أو حتى عضواً في الحكومة. المهم أنه من أجل عيون الرئاسة تخلى الرئيس برهم عن الجنسية التي سبق أن نالها كمواطن وجد في الوطن الثاني ما يعوِّضه قساوة العيش والعمل السياسي في الوطن الأم. نتمنى له في رحاب الرئاسة الإستقرار والطمأنينة اللذيْن واكبا سنوات نشاطه السياسي كمعارض يحمل الجنسية البريطانية. وعندما يستوقفني ما إرتأى الرئيس برهم الإقدام عليه، فلأنني من بين مئات الألوف من البشر الذين حققت لهم الجنسية المكتسَبة من حكومة صاحبة الجلالة اليزابيت الثانية الأمان والطمأنينة وجواز السفر البريطاني الذي لمجرد تقديمه لمسؤول الجوازات في هذا المطار أو ذاك فإنه يلقى تحية إحترام. وعلى مدى ثلاثة عقود من العيش في لندن كمواطن بوثيقة من وزارة الداخلية تحمل عبارة ترجمتها بالعربية “إن الشخص الحامل الإسم أدناه بات مواطناً بريطانياً بدءاً من تاريخ 11 سبتمبر 1985 لم نشعر أننا غرباء، وتصبح مقولة الوطن الثاني حقيقة ثابتة. وحتى عندما أوجبت ظروف العمل ناشراً وصحافياً وكاتباً أن نخاطب برسالة رئيسة الحكومة مارغريت تاتشر فإن مكتبها يرد على الرسالة بكل لباقة. وفي كل موسم إنتخابي أو بلدي كانت تصلنا رسالة تطلب الرأي والإقتراح وكثيراً ما كان موضع الأخذ به. كما أننا عندما كنا نناقش مسؤولين أو زملاء بريطانيين في الذي تسبَّب به وعد بلفور في أحوالنا فإننا كنا نرى من يشاركنا الرأي بأنه قد آن الآوان لكي يعالج جيل الأحفاد بالروية والحكمة ما فعله جيل الأجداد خارج إطار الحق والعدل.

ابتكار صيغة

ولكم سجلْنا أمام كثيرين أفكاراً تتلخص في أنه لو كان بلفور بنوعية كارادون مبتكر صيغة القرار الأممي 242 عام 1967 لكانت ربما الحال على نحو أفضل بالنسبة إلى الصراع العربي – الإسرائيلي. وقوبلت الأفكار بالإصغاء. تلك حكاية الرئيس الذي في تقديرنا كان يتمنى لو لم يخطف مجد الرئاسة منه جنسيته المكتسَبة، وكيف أنها كانت في بعض سنواتها من عناصر صموده كصاحب مشروع سياسي إنتهى به رئيساً للعراق. وأما حكاية حسام سعد الدين الحريري فإن فرادتها في أن نكهة عسكرية أخذت طريقها إلى الحريرية السياسية الإصلاحية وتتمثل في أن حفيد الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنضم إلى كوكبة من11 أميراً سعودياً أحفاد الملك عبد العزيز (متعب بن عبدالله وشقيقه خالد، وسعود بن عبد المحسن وخالد بن سلطان وخالد بن بندر ومحمد بن نواف وسلطان بن فهد وعبد الرحمن الفيصل، وتركي وعبد العزيز وعبد الرحمن أبناء طلال) وثمانية شيوخ من أسرة الصباح (فهد الأحمد الجابر ومبارك عبدالله الجابر وسعد العبدالله السالم وعلي بن صباح وعبدالله السالم الجابر وفيصل صباح السالم ويوسف علي يوسف وناصر الفواز)، وثمانية شيوخ إماراتيين (محمد بن راشد آل مكتوم وشقيقه حمدان ومحمد بن زايد آل نهيان وخليفة بن سيف بن محمد وراشد بن محمد آل مكتوم وذياب بن سيف بن محمد آل نهيان وبطي بن سهيل بن بطي المكتوم وعبدالله بن راشد المعلا، وستة شيوخ قطريين (حمد بن خليفة آل ثاني ونجلاه تميم وجاسم ونجله حمد وعبدالله بن خليفة وحمد بن خالد)، وتسعة شيوخ بحرينيين (حمد بن عيسى (الملك الحالي) ونجلاه ناصر وخالد، ومحمد بن سلمان ونجله سلمان، ومحمد بن خليفة بن حمد ومحمد بن راشد وشقيقه خليفة وعبدالله بن سلمان بن خالد) ومعهم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ومعظم أفراد الأسرة المالكة في الأردن. يمكن إعتبار حسام في نظر بني قوم جده الرئيس الراحل ووالده الرئيس سعد شيخاً هو الآخر. فاللبنانيون من محازبين وسياسيين ومستقبليين يقرنون صفة الشيخ التبجيلية عندما يلفظون إسم الجد الراحل الرئيس رفيق وإسم الإبن الوارث الزعامة الحريرية سعد الدين وشقيقه بهاء رجل الأعمال. المهم أن حسام الحريري الذي يمكن أن ينتهي بعد سنوات “جنرال الحريرية” هو أول لبناني تتسنى له فرصة الإنتساب المبكر إلى كلية “ساند هيرست” أعرق الكليات العسكرية في بريطانيا وعلى مستوى دول العالم والتي هي عسكرياً بأهمية جامعتيْ “كمبردج” و “اكسفورد” علومياً وفكرياً وقانونياً، مع فارق أن خشونة دورة الدراسة ذات الأربعة والأربعين أسبوعاً ومقابل رسم يصل إلى ربع مليون دولار، تجعل من طلاب نعيم العيش رجالاً يعرفون أهمية شظف العيش، ذلك أن لا خدم في “ساندهيرست” ولا معاملة خاصة، كل يغسل ثيابه ويكويها وكل يلمِّع جزمته وكل يقول yes sir للمدرب المدرِّس وكل يجازى على تصرُّف غير مستحَب أو مخالفة لطقوس الكلية.

و”ساندهيرست” في أجوائها تختلف عن “كلية فيكتوريا” التي أنشأها الحاكم البريطاني لمصر عام 1902 في الإسكندرية أي بعد مئة عام من تحويل الثكنة العسكرية البريطانية(عام 1802 ) إلى كلية “ساند هيرست” التي تصقل الذين يحتاجون إلى صقل المتنعمين من أبناء وأحفاد بعض أهل الحكم في بريطانيا (وليّ العهد شارل وإبناه وليم وهاري على سبيل المثال) وفي دول عربية وآسيوية ترتبط بعلاقات تاريخية مع بريطانيا. كما أن كلية “ساندهيرست” تختلف عن مدرسة أُخرى أنشأتها بريطانيا في بلدة “شملان” المصيف المطل على العاصمة بيروت وكانت من أجل تدريس الدبلوماسيين والأمنيين البريطانيين اللغة العربية وهذا ييسر لهم أمر التعامل مع حكومات المنطقة (بسببب الحرب اللبنانية إنتقلت المدرسة إلى الأردن). وإذا كانت “ساندهيرست” هي الطبعة العسكرية للنظرة البعيدة المدى لبريطانيا، فإن “كلية فكتوريا” كانت الطبعة المدنية التي تنافس الجامعة الأميركية في بيروت. ولقد إستقطبت “كلية فيكتوريا” كثيرين من أبناء الطبقة البورجوازية العربية وبات بعض طلابها من رموز العمل السياسي والفكري والفني السينمائي. وهي في ذلك باتت امام المقتدرين مالياً والمرحب بهم سياسياً.

اسرة اردنية

واللافت للانتباه أن معظم أبناء وبنات الأسرة الأردنية الهاشمية وبعض العائلات ذات الشأن السياسي كانوا من طلاب “كلية فيكتوريا”. كما كان منها الفنان عمر الشريف والمفكر ادوارد سعيد. أما الأبرز بين طلابها قبل الإنتقال إلى جامعة أوكسفورد فكان الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي العائد حديثاً من إغتراب سياسي إضطراري جديد نأمل له أن يكون منقذاً مع “الإنقاذيين”.

دراسة اكاديمية

في حال راق للحفيد حسام الحريري أمر التخرج من “ساند هيرست” وأتبعه بدراسات أكاديمية عسكرية فسيكون قولنا بأنه “جنرال الحريرية” ذات سنة في محله. وإذا كان لن ينحو هذا الخيار فإنه سيكون إذا هو بات أول سلالة الأحفاد الحريريين في العمل السياسي، أكثر خبرة في التعامل مع جنرالات الزمن اللبناني الآتي وذلك على أساس أن نسبة الجنرالات الرؤساء في لبنان تقترب من الرؤساء المدنيين. هنا تستوقفنا إنحناءة حسام الحريري وإلى جانبه والده يوم الأحد 11 / كانون الأول 2018 أمام ضريح الرئيس الشهيد يكتب في سجل الزوار عبارة “الله يرحمك يا حبيب قلبي”، ثم يقول لمَن حوله “للمرة الأولى منذ 14 عاماً لا يمكنني حقيقة أن أتذكر الكثير منه ولكنها كانت بالفعل تجربة عاطفية جداً. لقد تسنت لي الفرصة أن أزور جدي للمرة الأُولى منذ رحيله. إن الكلمات لا يمكنها أن تصف ما شعرتُ أو ما رأيتُ، ولكن ما أعرفه تماماً أنني أحبه وأفتقده وأتمنى دوماً أن أجعله فخوراً…”. عندما عزَّينا الرئيس رفيق الحريري في دارته في بيروت بوفاة إبنه حسام الذي كان يتابع دراسته في الولايات المتحدة في حادث سير، قال لنا “ليس هنالك حزن بمثل حزن فقدان الولد”. بعدما بات في الأسرة حسام الحفيد رحل الجد المحزون الذي كان يتمنى أن يكون حاضراً حفل تخرُّج رمز النكهة العسكرية في الأسرة الحريرية وحامل إسم الإبن الفقيد. الرحمة للجد والتمنيات الطيبة للحفيد الذي كان تخرُّجه مرتدياً بدلة “ضابط ساند هيرست” بمثابة تحية وجدانية لجده وملامح فأل طيِّب للوالد الرئيس الذي تزامن إنتقاله من التكليف إلى التأليف بعد فرحة التخرج في لندن وسعيْ دوؤب من أجْل الإستثمار والتنمية في لبنان. أعانه الله على مواجهة ما بعد التأليف.

{ كاتب صحفي وناشر لبناني