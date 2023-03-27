بريطانيا‭ ‬تعتزم‭ ‬منع‭ ‬غاز‭ ‬الضحك

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬امس‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬قريباً‭ ‬حظر‭ ‬مادة‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ‭”‬غاز‭ ‬الضحك‭” ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬متزايدة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬لقناة‭ “‬سكاي‭ ‬نيوز‭” ‬الإخبارية‭ ‬الأحد‭ “‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أتيحت‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬للسير‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬مدننا‭ ‬الكبيرة‭ ‬قد‭ ‬رأى‭ ‬هذه‭ ‬العلب‭ ‬الفضية‭ ‬الصغيرة‭”. ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المستخدمين‭ “‬لا‭ ‬يكتفون‭ ‬بتخريب‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يتناولون‭ ‬أيضاً‭ ‬مادة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬نفسي‭ ‬وعصبي‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬المعادي‭ ‬للمجتمع‭”. ‬وتابع‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ “‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬المظاهر‭ ‬الجديدة‭ ‬لتعاطي‭ ‬المخدرات،‭ ‬وعبوات‭ ‬غاز‭ ‬الضحك‭ ‬هذه‭ ‬آفة‭ ‬متنامية‭”.‬

وتسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬العبوات‭ ‬مسموحا‭ ‬فقط‭ “‬للأغراض‭ ‬المناسبة‭”. ‬ويُستخدم‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬كمخدر،‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬شفاطات‭ ‬المطبخ‭. ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬حذر‭ ‬مركز‭ ‬المراقبة‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمخدرات‭ ‬والإدمان‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ “‬مقلقة‭” ‬في‭ ‬الاستخدام‭ ‬الترفيهي‭ ‬لأكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭.‬

هذه‭ ‬الشعبية‭ ‬المتزايدة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬مردها‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بسهولة‭ ‬وسعرها‭ ‬المنخفض‭. ‬ويُعرف‭ ‬هذا‭ ‬الغاز‭ ‬بآثاره‭ ‬النفسية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬استنشاقه‭.‬

في‭ ‬هولندا،‭ ‬حُظرت‭ ‬حيازة‭ ‬وبيع‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬