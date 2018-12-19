بريطانيا‭ ‬تطرح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لحماية‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬اليمن

التحالف‭ ‬يستعجل‭ ‬وصول‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمنع‭ ‬انهيار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الحديدة

لندن‭- ‬صنعاء‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬للبرلمان‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستطرح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

وأوضح‭ ‬هانت‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬الذي‭ ‬اتفق‭ ‬عليه‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬“هش‭ ‬للغاية”‭ ‬ولكنه‭ ‬صامد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأضاف‭ ‬“لقد‭ ‬أصدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬لبعثتنا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬باستئناف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بهدف‭ ‬تبنيه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقال‭ ‬“سنطلب‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬ال48‭ ‬المقبلة”‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬“دعا‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬الى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشروط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي”‭.‬

وحذّر‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬انهيار‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬بغرب‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخرت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬الهدنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬“خروقات”‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬هشاشة‭ ‬الاتفاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ضربة‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬المطار‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭. ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬انهيار‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬التحالف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬باتجاه‭ ‬مينائها‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬رئيسيا‭ ‬لملايين‭ ‬اليمنيين‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬بعثة‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لترؤس‭ ‬لجنة‭ ‬عسكرية‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬لمراقبة‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬“لجنة‭ ‬إعادة‭ ‬الانتشار”‭ ‬سيعقد‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الطرفين‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬“لاحقا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع”‭. ‬والاربعاء،‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬أصوات‭ ‬طلقات‭ ‬مدفعية،‭ ‬لكن‭ ‬الهدوء‭ ‬عم‭ ‬المدينة‭ ‬الاربعاء‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المتمردين‭ ‬خرقوا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مناسبة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬سريانه‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬“هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬بانهم‭ ‬اختاروا‭ ‬أن‭ ‬يتجاهلوا‭ ‬الاتفاق”‭. ‬وتابع‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬يدعمها‭ ‬“ترد‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬وحين‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬بذلك”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“سنواصل‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لكن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاولية‭ ‬غير‭ ‬مطمئنة”‭. ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬قد‭ ‬“يفشل”‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الخروقات‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تأخرت‭ ‬بعثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬الارض‭. ‬وأوضح‭ ‬“في‭ ‬حال‭ ‬استلزم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬(العمليات)‭ ‬فانها‭ ‬ستفقد‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬وسيفشل‭ ‬الاتفاق”،‭ ‬داعيا‭ ‬إياها‭ ‬“لمواصلة‭ ‬الحوار‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬الحوثيين‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة”‭. ‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬اتهم‭ ‬المتمردون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬بخرق‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬“سبأ”‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬قصفت‭ ‬“أحياء‭ ‬سكنية”‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مديريات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة،‭ ‬وأطلقت‭ ‬“صواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬وقذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬مدفعية‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون”‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭.‬

ورغم‭ ‬هذه‭ ‬التحذيرات،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬“الاتفاق‭ ‬“متماسك”،‭ ‬موضحا‭ ‬“نثق‭ ‬في‭ ‬نية‭ ‬الطرفين‭ ‬الالتزام‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬الانتشار”‭. ‬بدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬تصاعدت‭ ‬حدّتها‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬تهدّد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليوناً‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬توصّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمرّدون‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬استمرت‭ ‬لأسبوع‭ ‬واختتمت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬اتّفاق‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬ومينائها‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬ملايين‭ ‬اليمنيين‭ ‬للتزوّد‭ ‬بالمؤن،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

كما‭ ‬اتّفق‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويحاصرها‭ ‬المتمرّدون،‭ ‬وعلى‭ ‬تبادل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لوضع‭ ‬الأطر‭ ‬لاتّفاق‭ ‬سلام‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭.‬

ويرى‭ ‬محللون‭ ‬أنّ‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬الأهمّ‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬لوضع‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬على‭ ‬سكّة‭ ‬السلام،‭ ‬لكنّ‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تعترضه‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينها‭ ‬انعدام‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭.‬

وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لمراقبة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وعملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬لملايين‭ ‬السكان‭ ‬إذ‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬مينائها‭ ‬غالبية‭ ‬المساعدات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬يقول‭ ‬التحالف‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬السويد،‭ ‬فإن‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬موانئ‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬(الحديدة‭ ‬والصليف‭ ‬ورأس‭ ‬عيسى)‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭.‬

كما‭ ‬أنّه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬المقبل‭.‬

ويأمل‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬بأن‭ ‬يصمد‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬أمام‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتبادلة،‭ ‬لتتجنب‭ ‬مدينتهم‭ ‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مينائها‭ ‬الحيوي‭.‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬محمد‭ ‬عوض‭ ‬“نأمل‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬الهدنة‭ ‬على‭ ‬خير‭ ‬وأن‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬لان‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬تعب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬الخبيثة”‭.‬

وفي‭ ‬صنعاء،‭ ‬قال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بثّته‭ ‬قناة‭ ‬“الاخبارية”‭ ‬الحكومية‭ ‬السعودية‭ ‬أنّه‭ ‬دمّر‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬“طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬ومنصة‭ ‬الاطلاق”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬“تدمير‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاعداد‭ ‬لاطلاقها،‭ ‬وتحييد‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬وشيك”‭.‬

وفشل‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الذي‭ ‬يتحكم‭ ‬التحالف‭ ‬بالحركة‭ ‬فيه‭ ‬ويسمح‭ ‬فقط‭ ‬لطائرات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬بأن‭ ‬تحط‭ ‬فيه‭ ‬وتقلع‭ ‬منه‭.‬

وقال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬“الميليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬الإرهابية‭ ‬تستخدم‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬كثكنه‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني”‭.‬