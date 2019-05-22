بريطانيا‭ ‬تشهد‭  ‬تشغيل‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬

لندن – (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ستكون‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬البريطانية‭ ‬العملاقة‭ ‬إي‭ ‬إي‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أول‭ ‬مشغّل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬يطلق‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬بدون‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هواوي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬في‭ ‬الأساس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬إي‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنها‭ ‬ستستورد‭ ‬أول‭ ‬هاتف‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬هواوي،‭ ‬وهو‭ ‬هواوي‭ ‬ميْت‭ ‬20‭ ‬اكس‭ ‬5‭ ‬جي‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬لكن‭ ‬مشاركة‭ ‬العملاق‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أثار‭ ‬جدلاً‭ ‬سياسياً‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬إي‭ ‬مارك‭ ‬اليرا‭ ‬قوله‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬«علقت»‭ ‬اطلاق‭ ‬هواتف‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬لعدم‭ ‬توفرها‭ ‬على‭ ‬«ضمانة‭ ‬الخدمة»‭ ‬الضرورية‭ ‬لتقديم‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

وقال‭ ‬«اضطررنا‭ ‬لتعليق‭ ‬ذلك»‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنها‭ ‬بصدد‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬نظامها‭ ‬التشغيلي‭ ‬اندرويد‭ ‬ومصنع‭ ‬الهواتف‭ ‬هواوي،‭ ‬ما‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬نزاع‭ ‬تجاري‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬إي‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بريتش‭ ‬تيلكوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬إنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬الشبكة‭ ‬الجديدة‭ ‬الفائقة‭ ‬السرعة‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيار/مايو‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مدن‭ ‬بشكل‭ ‬أولي،‭ ‬هي‭ ‬لندن‭ ‬وكارديف‭ ‬وبلفاست‭ ‬وادنبره‭ ‬وبرمنغهام‭ ‬ومانشستر‭.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تخطط‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬موقع‭ ‬بنهاية‭ ‬2019‭.‬

وقال‭ ‬اليرا‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬«إبقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية»‭.‬