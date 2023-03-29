بريطانيا‭:‬إيواء‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬وسفن

لندن‭,- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الهجرة‭ ‬البريطاني‭ ‬روبرت‭ ‬جينريك‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تخطّط‭ ‬لإيواء‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬مؤقتًا‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬مهجورة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬سفن،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬تخفيض‭ ‬تكاليف‭ ‬إيوائهم‭ ‬في‭ ‬فنادق‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬أمام‭ ‬النوّاب‭ ‬إنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إيواء‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬آلاف‮»‬‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬مباني‭ ‬ثكنات‭ ‬قديمة‭ ‬ومساكن‭ ‬متنقّلة‭ ‬في‭ ‬قاعدتَين‭ ‬سابقتَين‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬وشرق‭ ‬انكلترا‭.‬

وأشار‭ ‬جينريك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتمّ‭ ‬استخدام‭ ‬موقع‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ايست‭ ‬ساسكس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬انكلترا‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬تبحث‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬إمكانية‭ ‬إيواء‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬سفن‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬العبّارات‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الفاتورة‭ ‬السنوية‭ ‬للإقامة‭ ‬الفندقية‭ ‬والبالغة‭ ‬2،3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬2،8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

وجعل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬العمليات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬لعبور‭ ‬قناة‭ ‬المانش‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياته‭.‬