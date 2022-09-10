بريد الأحزان (2) – حسين الصدر

نشرنا بالامس رسالة الاستاذ الدكتور ابراهيم العاتي الموشاة بقصيدته النونية الحزينة الرائعة .

وننشر اليوم باعتزاز وتقدير كبيريْن رسالة سماحة العلامة الاديب الكبير السيد محي الدين الجابري – حفظه الله-، التي وشّاها أيضا بقصيدته الغرّاء الشجية التي تنبض بروح الإخاء الصادق والمواساة الكريمة، شاكرين له مشاركته الوجدانية وقوافيه الوضيئة، وداعين له بالعمر المديد الحافل بالصحة والسلامة والتوفيق .

حسين الصدر

واليكم الرسالة والقصيدة :

سماحة العلامة الحجة السيد الحسين الصدر دامت بركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

وصلتني رسالتكم الصوتية الغراء واستمعت إليها ، فأثارت فيّ شجنا وحزنا لما قرأته في ثناياها من حزن مكتوم وألم مكابر ، واحترت في واقع الأمر كيف أجيب عليها ولكني وجدت في الشعر الغاية والوسيلة لترجمة ما شعرت به من الأسى والحزن والمواساة لجنابكم الكريم في فاجعة رحيل اخيكم السيد حسن الصدر تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .

وعلى الرغم مما ينهش في من مرض عجز القلب وتوابعه وما يتركه في العقل والجسد من التلف والأذى ، كانت هذه الأبيات التي ارجو ان تحظى بالقبول لديكم ، راغبا إليكم أن لا تنسوني من دعواتكم الطيبة في مظان الإجابة ، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظكم واهليكم ومتعلقيكم من كل سوء وشر ، وأن يلهمكم الصبر والسلوان بحق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

جَرَتْ مُقلتاي لحزنٍ بدا

بصوتك ، يرتد عنه الصدى

تألق حتى كأن النجوم

رواحل يسألن عنه المدى

نقيا كحزن الورود التي

تأخر عنها رواء الندى

تقلب في مسمعي فانبرت

له الروح تهتز إمّا شدا

تقاسمه شاردات الرؤى

وتخشى ترائيه ، أن يشردا

فتكتم أجراس أحزانها

لما جد منه وما جددا

وهيهات ، كل رنين الأسى

مباح اذا صاح فينا الردى

فللهِ درُّكَ من ثاكل

به يهتدي الصبر إمّا اهتدى

ويا ابن الحسين بصبر الحسين

على الحسن السبط إذ الحِدا

تعزَّ ، فأنت سليل الكرام

من آل طه حماة الهدى

مصارع أهلك عند الطفوف

تذيب الحجارة والجلمدا

تداعوا إلى موتهم موقنين

أن به ما يغيظ العدا

فخطوا طرائق للمكرمات

وخاضوا الردى موردا موردا

وكانوا كواكب إمِّا سروا

اضاؤا لنا ليلنا الأسودا

اخوكم

محيي الدين الجابري

النجف الأشرف – حي المعلمين

فجر الأربعاء 10صفر 1444هجرية

7 أيلول 2022ميلادية