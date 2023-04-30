بريتي ييندي..أول سوبرانو إفريقية في الحفل الملكي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قدمت‭ ‬السوبرانو‭ ‬بريتي‭ ‬ييندي‭ ‬عروضا‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬دور‭ ‬الأوبرا‭ ‬العالمية‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬سيضاهي‭ ‬تجربة‭ ‬6‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬عندما‭ ‬ستغني‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬تتويج‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭.‬

تقول‭ ‬المغنية‭ ‬البالغة‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬إنها‭ ‬أول‭ ‬إفريقية‭ ‬تغني‭ ‬منفردة‭ ‬في‭ ‬وستمنستر‭ ‬آبي‭ ‬خلال‭ ‬تتويج‭ ‬ملك‭ ‬بريطاني‭.‬

وتضيف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ “‬أشعر‭ ‬بفخر‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬أجيال‭ ‬متلاحقة‭ ‬ستقرأ‭ ‬عن‭ ‬الملوك‭ ‬البريطانيين‭… ‬وسترى‭ ‬اسم‭ ‬فتاة‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬مكتوبا‭ — ‬دعاها‭ ‬الملك‭ ‬شخصيا‭ ‬للغناء‭ ‬في‭ ‬وستمنستر‭ ‬آبي‭”.‬

كانت‭ ‬ييندي‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬عام‭ ‬1985‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تغني‭ ‬أغاني‭ ‬الزولو‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الكنيسة‭ ‬وموسيقى‭ ‬الغوسبل‭ ‬مع‭ ‬الجوقة‭.‬

لكن‭ ‬سماعها‭ ‬أغنية‭ “‬فلاور‭ ‬دويت‭” ‬الأوبرالية‭ ‬لليو‭ ‬دوليب‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬غيّر‭ ‬حياتها‭.‬

وتتابع‭ ‬ييندي‭ ‬أن‭ ‬الأوبرا‭ “‬هدية‭ ‬للبشرية‭ ‬وهناك‭ ‬شيء‭ ‬إلهيّ‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭” ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬أداؤها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬تجربتها‭.‬

ودعاها‭ ‬بعض‭ ‬المنتقدين‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬التتويج‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الماضي‭ ‬الاستعماري‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬أسلوبها‭.‬

وتقول‭ “‬أرى‭ ‬كل‭ ‬فرصة‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬لموهبتي‭ ‬للمصالحة‭ ‬والشفاء‭ ‬والحب‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرح‭ ‬والأمل‭ ‬والأحلام‭ ‬للمستقبل‭”.‬

وتضيف‭ “‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تغيير‭ ‬الماضي‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬جيل‭… ‬بعمل‭ ‬صغير،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬الأمل‭ ‬للغد‭”.‬

وييندي‭ ‬التي‭ ‬ستغني‭ ‬مقطوعة‭ ‬جديدة‭ ‬للملحنة‭ ‬البريطانية‭ ‬سارة‭ ‬كلاس‭ ‬بعنوان‭ “‬النار‭ ‬المقدسة‭” ‬مطلوبة‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أعرق‭ ‬دور‭ ‬الاوبرا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬إشادة‭ ‬النقاد‭ ‬بالكاريزما‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬وغنائها‭ ‬الجميل‭.‬

وقد‭ ‬شاهدها‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمير‭ ‬ويلز‭.‬

وتصرح‭ ‬ييندي‭ “‬إنه‭ ‬حلم‭ ‬تحقق،‭ ‬لأنني‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬لدي‭ ‬هذه‭ ‬الموهبة‭ ‬الرائعة،‭ ‬أردت‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭”.‬

وتقول‭ ‬المغنية‭ ‬الناشطة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬تنشر‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬معجبيها‭ #‬PrettyArmy،‭ ‬إنها‭ ‬متحمسة‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الكبير‭ ‬مضيفة‭ “‬أنا‭ ‬أعد‭ ‬الساعات‭. ‬الاستعدادات‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬وأنتظر‭ (‬يوم‭ ‬التتويج‭) ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭. ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬حياتي‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬كما‭ ‬كانت‭”.‬