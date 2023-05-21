بروفيسور عراقي يحظى بزمالة الملكية البريطانية

بغداد – ندى شوكت

هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، البروفيسور العراقي بشير الهاشمي، بمناسبة اختياره زميل في الجمعية الملكية ببريطانيا.واطلعت (الزمان) على تهنئة الوزير نعيم العبودي جاء فيها ان (الوزارة تتابع باهتمام واعتزاز ما يقدمه العلماء العراقيون في العالم وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص من تميز علمي وأكاديمي في الجامعات العالمية)، واضاف انه (في الوقت الذي نتقدم لكم بالتهنئة على اختياركم زميلا في الجمعية الملكية ،فإننا نعرب عن ثقتنا بأن الكفاءات والنخب العراقية في العالم سترفد بيئة التعليم العالي العراقي بما يعضد مسار جامعاتنا في تحقيق مشروعها الهادف الى تدويل التعليم والوصول به الى أعلى مستوى من الطموح الذي ينسجم وسمعتها الأكاديمية في بيئة التنافس والتصنيف العالمي). والهاشمي ،هو بروفسور مختص بمجال هندسة الالكترونيات ويشغل موقع مساعد رئيس جامعة كلية كينجز لندن ،وحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية وعلى زمالة الأكاديمية الملكية للهندسة ودكتوراه في هندسة الإلكترونيات من جامعة يورك والماجستير في هندسة الإلكترونيات من جامعة كارديف والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة باث في المملكة المتحدة.