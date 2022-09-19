برنامج (كلام الناس) يجول بين أسواق النجف

صناع العقال يتوارثون المهنة والدهين والقيمة يجذبان الزوّار

النجف – سعدون الجابري

تعد النجف من المدن السياحية الدينية اذ تتشرف بوجود ضريح الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .. إضافة لعدد من المراقد و الأضرحة المقدسة والمساجد التاريخية ،وعنها قدم برنامج (كلام الناس) الذي تعرضه قناة (الشرقية) حلقة خاصة.

و قال معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ( الزمان ) (اليوم نركز بحلقة خاصة عن مدينة النجف ، و أهم ما سلطنا الضوء عليه زيارتنا للمرقد الشريف للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وقال مسؤول العلاقات العامة في العتبة المقدسة الإعلامي عمار نجم : بداية الجولة هي تفقد الساعة الكبرى للمرقد الطاهر و كما يعرف الجميع أن ساعة العتبة المقدسة صنعت في عام 1878 ميلادية و وضعت في مكانها هذا بنفس العام ، و الساعة صنعت في مدينة مانجستر البريطانية و قد أهداها للعتبة الوزير ناصر الدين الشاه القاجاري .. ولاتزال تعمل لهذة اليوم ، وتجرى عليها صيانة دورية من قبل مختصين من كوادر العتبة ، و جرسها كان يغطي المدينة القديمة بأكملها .. وهي مناطق البراق والحويش والعمارة و المشراف ، جرس الساعة يرن كل ربع ساعة و بصورة مستمرة و هي ساعة مميزة ، على الرغم من إدارة العتبة كانت قد تلقت ساعات ثمينة من عدة دول بالعالم ، لكن هذه الساعة أكبرها وأفضل من الباقيات ، لها ساعة مثيلة في لندن (ساعة بك بن) وساعة مرقد عبد القادر الكيلاني في بغداد وغيرها). بعد ذلك رافقنا مسؤول المكتبة صباح محمد الحساني ليطلعنا على مكتبة العتبة العلوية قائلاً ( تعد مكتبة العتبة من المكتبات الكبيرة و هي أقدم مكتبة بالشرق الأوسط و عمرها تقريباً 1300 سنة ، و تم إعادة تأهيلها عام 2005. وتضم كتب و مخطوطات نفيسة أعمارها من 700 – 1000 عام ، المبنى يتألف من خمسة طوابق .. فيها قسم خاص للنساء، و المكتبة تحتوي على كتب رقمية وقراءة القرآن ، و كتب تخص كافة الأديان و المذاهب .. والمكتبة أسست في عهد عضد الدولة البويهي ). واوضح الخالدي ( زرنا مضيف العتبة العلوية .. الذي يقدم وجبات الغداء والعشاء يومياً لأكثر من 30 الف وجبة طعام ، وبالأيام الأعتيادية يقدم يومياً حوالي أكثر من 6000 وجبة طعام للزائرين من المحافظات و كذلك للزوار العرب والأجانب). و حدثنا عن تأريخ القبة الشريفة لمرقد أمير المؤمنين الإعلامي عمار نجم قائلاً (قبة ضريح الإمام علي تعد من أعلى قباب العتبات المقدسة للائمة المعصومين (عليهم السلام)، حيث أرتفاعها عن الأرض لرقبة القبة هو 30 متر .. وتحتوي على 12 شباك على عدد الائمة المعصومين ، وتحيط بالقبة آيات قرآنية) . مؤكداً (هناك خمسة أبواب تؤدي للمرقد الطاهر .. الأول باب القبلة من جهة الجنوب وباب الساعة و باب مسلم بن عقيل من الجهة الشرقية .. وباب الشيخ الطوسي من جهة الشمال.. وأخر باب هو باب الفرج من الجهة الغربية).

السوق الكبير

في السوق التراثي الكبير هناك عدة أسواق صغيرة بأفرع ضيقة ( سوق العبايجية و صناع العقال العربي ، والسوق هذا مشهور و معروف على مستوى العالم .. فيه صناع العقال والعباية النجفية العربية ، و من هذا السوق تصدر العبي و العقل بأنواعها وأحجامها للمحافظات و لدول الخليج العربي و لبعض البلدان الأخرى .. والحديث لصانع العقال العربي أبا حسين ( نحن أمتهنا صناعة العقال من أجدادنا و والدي ، و العقال منه البرم ومنه الشعر و المايل و المخول ، و عقال أبو الشعر يلبسه أهل الفرات الأوسط وكذلك أهل الناصرية ، هو من شعر الماعز الطبيعي .. الآن نستورده من الخارج ، كنا بالسابق نجلبه من مدينة الموصل لكننا تركناه لكونه يحتاج لوقت لغسله وتجفيفه ثم نعمل به ، لكن شعر الماعز المستورد نضيف و لا يتعب بالعمل به ، والعقال الخول يلبس في بغداد والعمارة و البصرة) . و أوضح صانع العقال أبا حيدر و يساعده ولده البكر حيدر (سوق النجف يعد ميناء صغير لتجارة وتصدير أنواع العقل العربية و الخليجية و كذلك نصدر العباءة الرجالية النجفية للخارج و للمحافظات الأخرى ، و العقال الخليجي الذي يسمى حب الرمان عادة يصنع هنا بلا كركوشة ، عكس العقل العربية العراقية نصنعها و معها كركوشة مربوطة خلف كل عقال) ، مؤكداً ( و قت صناعة العقال حوالي ساعة ونصف .. نعمل بواسطة قالب خشبي مرقم والعقال الجيد ممكن يسخدم لأكثر من ثلاث سنوات) . وبين صانع العباءة النجفية أبا علي (النجف الأولى بصناعتها للعباءة الرجالية و هناك صناع آخرون في قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان و أخرين في سوق قضاء الحي بمحافظة واسط .. يبدعون بعمل العباءة العربية الرجالية ، و النوع المرغوب من العباءة هو ( الغزل ) ويصل سعرها لأكثر من مليون دينار .. وإذا فيها حياكة بصدرها و تسمى الكلبدون الذهبي أو اللون السادة نفس لون العبائة يصبح سعرها مليوني دينار).

و أوضح صاحب محل لتصنيع و بيع الدهين النجفي عبد الحسين أبا رضا (عملنا بالدهين وراثي من أب و جد .. الدهين هو نوع واحد لكن يوجد في بعضة لب الجوز و الآخر دهين أبو القيمر ، و الأسعار تبدأ من 4 – 6 آلاف دينار للكيلو غرام الواحد). وقال صانع الدهين خالد (هنا نصنع الدهين على نار أفران الغاز أو نصنعها بالفرن الحجري و الذي هو مرغوب في السوق ومن الزبائن).

القيمة النجفية

وزار فريق البرنامج أشهر طباخي القيمة النجفية أبا حسين الذي يمتلك مطعماً كبيراً يقدم مع مأكولات مطعمه أكلة القيمة مع التمن .. و التي عليها طلب كبير يومياً وقال لنا (نحن نعمل بطبخ التمن و القيمة النجفية الشهيرة يومياً ، حيث نطبخ 6 قدور قيمة مع 23 قدر تمن .. و مطعمنا يجهز حفلات الأعراس وبعض مجالس العزاء و بعض المناسبات بالقيمة النجفية التي نتفنن بطبخها، وعملنا على مدار السنة وعليها طلب أكثر من باقي المأكولات الإعتيادية التي تقدم بالمطاعم الأخرى) . مبيناً : طبخ القيمة يبدأ من منتصف الليل و ننتهى من الطبخ عند الفجر .. حيث نبقى بعملية طبخ القيمة حوالي 6 ساعات ، ومكوناتها لحم العجل مع لحم الحوار (البعير) و الليه و البصل والحمص والمعجون و الهيل و نومي البصرة المطحون و الكمون و الدارسين).

و بين محترف لعبة التوازن الكابتن أبا جعفر : اهوى لعبة التوازن منذ أكثر من ثلاثين سنة .. و أقوم برفع أي شئ على أجزاء من و جهي ، أرفع الأشياء الثقيلة مثل أسطوانة الغاز و السلم الحديدي وكراسي عدد إثنين من البلاستك والأواني الفرفوري و حتى الهاتف الجوال ، و هذه اللعبة لا تخلو من المخاطر لكني عشقتها ، رغم أن مهنتي الأصلية صانع العباءة الرجالية النجفية.. لكن لعبة التوازن هي هواية شخصية لي).

فريق عمل (كلام الناس) ضم: الإعداد والتقديم : علي الخالدي ، مخــرج ميداني ومدير تصوير : عمر الجابري، تصوير : أسامة المفرجي، درون : علي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، مونتاج : عمر مظفر وأدريس الكعبي.