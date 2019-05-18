برمدا لم تشاهد أي مسلسل خلال رمضان

دمشق – الزمان

أكدت الفنانة السورية شهد برمدا (أنها لم تشاهد خلال شهر رمضان أي مسلسل درامي حتى الآن، لأنها إعتادت التفرغ لأمور أخرى).

وقالت لموقع الفن (خلال الشهر الكريم أركز على حضور البرامج وقراءة الكتب، إضافة إلى العبادة طبعاً، ولا أهتم كثيراً بمشــــاهدة المسلسلات، لأنني أنتقي الأهم منها وأتابعها عبر اليوتيوب بعد العيد).

وأبدت عشقها لأجواء رمضان الروحانية، ولمة العائلة حول مائدتي الإفطار والسحور.

وقامت برمدا مؤخراً بإعادة غناء شارتي برنامجين ، الأولى شارة برنامج سحر الدنيا غناء حمزة نمرة وكلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، والثانية شارة برنامج إنسان جديد غناء أحمد جمال وكلمات وألحان الشافعي أيضاً وتوزيع أحمد عادل.