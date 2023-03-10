برلين‭ ‬تسمح‭ ‬للنساء بالنزول‭ ‬إلى‭ ‬المسابح‭ ‬عاريات‭ ‬الصدر

كندا تدرج حركة الإصبع الوسطى المعيبة ضمن الحقوق الأساسية
مونتريال -برلين – (أ ف ب) – اعتبر قاضٍ في مقاطعة كيبيك الكندية في حكم أصدره أخيراً في نزاع بين جارين، أن حركة رفع الإصبع الوسطى تُعتبّر من الحقوق الأساسية لأنها “تندرج في إطار حرية التعبير” حتى لو كانت غير “مهذبة”.
وجاء هذا القرار غداة ضجة أثارها في فرنسا إقدام وزير العدل إريك دوبون موريتي الثلاثاء على حركة “ذراع الشرف” خلال جلسة للجمعية الوطنية.
وبرأ قاضٍ في محكمة كيبيك في قرار من نحو 30 صفحة أصدره في 24 شباط/فبراير الفائت، رجلاً متهماً بمضايقة جاره وتهديده بسبب خلافات بينهما.
وأوقفت الشرطة المتهم نيل إيبستين، وهو مدرّس وأب لطفلين، في أيار/مايو 2021 بتهمة تهديد جاره ورفع الأصبع الوسطى بوجهه مرتين في إحدى ضواحي مدينة مونتريال.
واعتبر القاضي في حكمه أن “رفع الوسطى بوجه شخص ما ليس جريمة”.
وشرح القاضي أن “الإساءة إلى شخص ما ليست جريمة، بل هي تندرج في إطار حرية التعبير”، وهذه الحرية “حق أساسي مكرس في ميثاق الحقوق والحريات الذي يخص جميع الكنديين”.
وأضاف “قد لا تكون هذه الحركة متحضرة، وقد لا تكون مهذبة، وقد لا تليق برجل نبيل. ومع ذلك، لا ترتّب عليه أية مسؤولية جنائية”.
فيما بات في إمكان النساء أن ينزلن عاريات الصدر إلى أحواض السباحة في برلين، على ما أعلنت إدارة المسابح في العاصمة الألمانية، معللة هذا القرار بالرغبة في مكافحة التمييز بين النساء والرجال. ويأتي هذا الإعلان بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة قالت إنها شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدر عار. وأعلنت الإدارة في بيان “إثر هذه الشكوى، ستطبق إدارة المسابح في برلين في المستقبل قواعدها الداخلية وأنظمة الاستحمام بطريقة تحترم المساواة بين الجنسين”.
وقالت “السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في المستقبل للإناث أو للأشخاص ذوي صدور أنثوية”. و”رحبت” خدمة الوساطة لمكافحة التمييز في مدينة برلين “بشدة” بهذا القرار.
وقالت مديرة المكتب دوريس ليبشر في بيان “المسألة باتت تتعلق بتطبيق القواعد بطريقة ملموسة والكف عن اتخاذ قرارات طرد أو حظر دخول”.