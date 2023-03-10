برلين‭ ‬تسمح‭ ‬للنساء بالنزول‭ ‬إلى‭ ‬المسابح‭ ‬عاريات‭ ‬الصدر

كندا‭ ‬تدرج‭ ‬حركة‭ ‬الإصبع‭ ‬الوسطى‭ ‬المعيبة‭ ‬ضمن‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية

مونتريال‭ -‬برلين‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبر‭ ‬قاضٍ‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كيبيك‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬أصدره‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬جارين،‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬رفع‭ ‬الإصبع‭ ‬الوسطى‭ ‬تُعتبّر‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬لأنها‭ “‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭” ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ “‬مهذبة‭”.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬غداة‭ ‬ضجة‭ ‬أثارها‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬إقدام‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬إريك‭ ‬دوبون‭ ‬موريتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ “‬ذراع‭ ‬الشرف‭” ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬للجمعية‭ ‬الوطنية‭.‬‮ ‬

وبرأ‭ ‬قاضٍ‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬كيبيك‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬صفحة‭ ‬أصدره‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت،‭ ‬رجلاً‭ ‬متهماً‭ ‬بمضايقة‭ ‬جاره‭ ‬وتهديده‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭.‬‮ ‬

وأوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬المتهم‭ ‬نيل‭ ‬إيبستين،‭ ‬وهو‭ ‬مدرّس‭ ‬وأب‭ ‬لطفلين،‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2021‭ ‬بتهمة‭ ‬تهديد‭ ‬جاره‭ ‬ورفع‭ ‬الأصبع‭ ‬الوسطى‭ ‬بوجهه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬مونتريال‭.‬

واعتبر‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬أن‭ “‬رفع‭ ‬الوسطى‭ ‬بوجه‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬ليس‭ ‬جريمة‭”.‬

وشرح‭ ‬القاضي‭ ‬أن‭ “‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬ليست‭ ‬جريمة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭”‬،‭ ‬وهذه‭ ‬الحرية‭ “‬حق‭ ‬أساسي‭ ‬مكرس‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الذي‭ ‬يخص‭ ‬جميع‭ ‬الكنديين‭”.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬متحضرة،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مهذبة،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تليق‭ ‬برجل‭ ‬نبيل‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬ترتّب‭ ‬عليه‭ ‬أية‭ ‬مسؤولية‭ ‬جنائية‭”.‬

فيما‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬النساء‭ ‬أن‭ ‬ينزلن‭ ‬عاريات‭ ‬الصدر‭ ‬إلى‭ ‬أحواض‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬المسابح‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية،‭ ‬معللة‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬شكوى‭ ‬تلقاها‭ ‬مكتب‭ ‬برلين‭ ‬لمكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬من‭ ‬‮ ‬امرأة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ ‬بالتمييز‭ ‬مقارنة‭ ‬بالرجال‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬السباحة‭ ‬بصدر‭ ‬عار‭. ‬وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬الشكوى،‭ ‬ستطبق‭ ‬إدارة‭ ‬المسابح‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬قواعدها‭ ‬الداخلية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الاستحمام‭ ‬بطريقة‭ ‬تحترم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭”.‬

وقالت‭ “‬السباحة‭ ‬بصدر‭ ‬عار‭ ‬ستكون‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬للإناث‭ ‬أو‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬صدور‭ ‬أنثوية‭”. ‬و‭”‬رحبت‭” ‬خدمة‭ ‬الوساطة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برلين‭ “‬بشدة‭” ‬بهذا‭ ‬القرار‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬المكتب‭ ‬دوريس‭ ‬ليبشر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬المسألة‭ ‬باتت‭ ‬تتعلق‭ ‬بتطبيق‭ ‬القواعد‭ ‬بطريقة‭ ‬ملموسة‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬طرد‭ ‬أو‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭”.‬

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