الإقليم يستأنف تصدير النفط إلى إيران

برلمان كردستان يعقد أولى جلساته غير الإعتيادية

بغداد – الزمان

يعقد برلمان اقليم كردستان اول جلسة غير اعتيادية اليوم الثلاثاء لبحث تشكيل اللجان القانونية.

وقالت رئاسة البرلمان انه (تقرر دعوة جميع الاعضاء لحضور جلسة غير اعتيادية هي الاولى للسنة الاولى للدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق), واضاف ان (الجلسة ستكون لبحث تشكيل اللجان القانونية داخل البرلمان).

فيما اكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد ان اجتماعات حزبه مع الاتحاد الوطني تركزت على وحدة اراضي كردستان واستباب الاستقرار، لافتا الى ان الاولوية لدى الاتحاد كانت تسمية محافظ كركوك.

وقال محمد في تصريح امس ان (الجانبين كانا متفقين على اغلب النقاط المطروحة), موضحا ان (الخلاف الرئيس تمثل بمسألة كركوك والمادة 140 من الدستور والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ومن ثم انتخاب محافظ كركوك), واضاف ان (الأولوية لدى الاتحاد كانت تسمية محافظ كركوك واعادة الاوضاع الى طبيعتها ومن ثم بقية المسائل الاخرى).

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد لطيف شيخ عمر عدم تحديد اي موعد لاجتماع مشـــــــــترك مع الحزب الديمقراطي.

وقال شيخ عمر في تصريح امس ان (الحزبين سيجتمعان على ضوء رسالة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني التي ارسلها الى نائب الامين العام للاتحاد كوسرت رسول معلنا فيها بدء المحادثات), مشيرا الى ان (موعد الاجتماع لم يحدد حتى الان وسيتم الاعلان عنه رسميا حال الاتفاق عليه).

ورحب الاتحاد برسالة البارزاني , مؤكداً ضرورة الاتفاق الشامل كحزمة واحدة لمسائل تشكيل حكومة الاقليم وكركوك وبغداد. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد عقد اجتماعا موسعا لتحديد بوصلة المشاركة في حكومة الاقليم.

بوصلة المشاركة

وقال مصدر في تصريح امس ان (المكتب السياسي للاتحاد عقد اجتماعاً موسعاً في السليمانية لتحديد بوصلة مشاركتهم في حكومة الاقليم وألية الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مجمل الخلافات).

وقدم قيادي في الاتحاد نفسه كمرشح لمنصب محافظ كركوك. وقال مصدر في تصريح امس ان (القيادي في الاتحاد شالاو علي عسكري قدم طلبا الى مركز الحزب في كركوك يتضمن ترشيح نفسه لمنصب المحافظ), لافتا الى ان (عسكري يشغل منصب عضو بمجلس المحافظة).

في غضون ذلك , اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق عن الغاء قرار بمنع تصدير النفط الى ايران.وقال المدير العام للكمارك في كردستان سامال عبد الرحمن في تصريح امس إن (الوزارة وجهت ايضاحا الى وزارة المالية بشأن قرارها الصادر بمنع تصدير النفط وبأي شكل من الاشكال الى ايران لا يشمل المنتجات النفطية التي تنتج في المصافي النفطية التي تملك رخصة رسمية للعمل مع حكومة الاقليم), مبينا ان (قرار الوزارة يسمح بالابقاء على ما يتبقى من النفط بعد الحصول منه في المصافي على البنزين والنفط الابيض والغاز), وتابع ان (الوزارة الآن تسمح بتصدير ذلك النفط المتبقي بعد التصفية الى ايران بواسطة الصهاريج).