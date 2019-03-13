برلمان‭ ‬بريطانيا‭ ‬يرفض‭ ‬الخروج‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬وماي‭: ‬بريكست‭ ‬قد‭ ‬يؤجل‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

رفض‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬بأغلبية‭ ‬ضئيلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬رمزي‭ ‬يمهد‭ ‬لطلب‭ ‬تأجيل‭ ‬بريكست‭. ‬وأيد‭ ‬312‭ ‬نائبا‭ ‬رفض‭ ‬الخروج‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق‭ ‬مقابل‭ ‬302‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬صفعة‭ ‬جديدة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬بريكست‭ ‬قد‭ ‬يؤجل‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬ستعني‭ ‬“تمديداً‭ ‬تقنياً‭ ‬قصيراً‭ ‬ومحدوداً“،‭ ‬وما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك،‭ ‬“ستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لتمديد‭ ‬أطول‭ ‬بكثير“،‭ ‬بعد‭ ‬موعد‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المحدد‭ ‬مبدئياً‭ ‬للانفصال‭. ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬ستخفض‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬87‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬وارداتها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬جمركي‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إيرلندا‭. ‬وبموجب‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬غادرت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬ستبقى‭ ‬الرسوم‭ ‬لكن‭ ‬ستخفض‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬لحماية‭ ‬المنتجين‭ ‬البريطانيين‭. ‬ويهدف‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الواردات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬وحدوث‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬بانتظار‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬دائم‭ ‬أكثر‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬السياسة‭ ‬التجارية‭ ‬جورج‭ ‬هولينغبيري‭ ‬“في‭ ‬حال‭ ‬غادرنا‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬،‭ ‬فسنلغي‭ ‬معظم‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬واردتنا‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصناعات‭ ‬الأكثر‭ ‬حساسية“‭. ‬وأفاد‭ ‬أن‭ ‬“هذا‭ ‬النهج‭ ‬المتوازن‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الوظائف‭ ‬البريطانية‭ ‬وتجنب‭ ‬الارتفاع‭ ‬المحتمل‭ ‬للأسعار‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الفقراء“‭. ‬وسيتم‭ ‬خفض‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬لحوم‭ ‬الأبقار‭ ‬والغنم‭ ‬والخنزير‭ ‬وبعض‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات،‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬صانعي‭ ‬السيارات‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لن‭ ‬يواجهوا‭ ‬رسوما‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬السيارات‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬المستوردة‭. ‬

ولن‭ ‬يطبق‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬للتجارة‭ ‬الحرة‭ ‬معها‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬نامية‭ ‬لديها‭ ‬حقوق‭ ‬تفضيلية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬البريطانية‭.‬

وأفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تطبق‭ ‬نظاما‭ ‬للرسوم‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬جمركي‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬برا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬إيرلندا‭ ‬إلى‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬لكنها‭ ‬أقرت‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬“لاستغلال‭ ‬محتمل“‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نقلت‭ ‬هذه‭ ‬البضائع‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬ليتم‭ ‬بيعها‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬“هذا‭ ‬النظام‭ ‬مؤقت‭ ‬فقط،‭ ‬إذ‭ ‬نعترف‭ ‬بوجود‭ ‬تحديات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬النهج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حركة‭ ‬البضائع‭ ‬دون‭ ‬رقابة‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬واحتمال‭ ‬استغلال‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬جديد“‭. ‬وأفاد‭ ‬أن‭ ‬“الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والحكومة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل“