برلماني‭ ‬مصري‭ ‬يكشف‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭: ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬سنوات

القاهرة – مصطفى عمارة
في الوقت الذي يواصل فيه اعضاء البرلمان المصري مناقشاتهم حول قانون التعديلات الدستورية والذي تقدم به عبدالهادي القصبي زعيم ائتلاف دعم مصر بمشاركة 5 من النواب ،كشف مصدر برلماني فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة عن اهم البنود التي سوف يجري تعديلها وتتضمن :
1-تعديل مده الرئاسة الى 6 سنوات بدلً من 4 سنوات تكون سارية المفعول من بدء الموافقة عليه .
2-انشاء مجلس شيوخ على غرار مجلس الشورى . 3-اعطاء مساحة اكبر للشباب والمرأة والاقباط فى تولي المناصب القياديه . 4-تعيين نائب لرئيس الجمهورية . ومع استمرار المناقشات بدأ مجلس النواب في التواصل مع رموز سياسية واعضاء لجنة الخمسين التى قامت باعداد الدستور وعلى رأسهم عمرو موسى رئيس اللجنة لاقناعهم بالتخلي عن تدشين حملة حمايه الدستور . واكدت مصادر برلمانية أنّ اعضاء البرلمان نجحوا في اقناع اعضاء اللجنة بالتراجع عن حملتهم وفى تصريحات خاصه اكد د / مصطفى الفقى ان الدستور ليس قرآنا وانه يجوز تعديله اذا اقتضت الظروف ذلك وانه تراجع عن المشاركة فى حملة حماية الدستور . وفي السياق ذاته استبقت الحكومة المصرية موافقة البرلمان على اجراء التعديلات الدستورية بتطبيق بعض ماجاء فى تلك التعديلات باجراء تغييرات فى الحكومة لاتاحة فرصة اكبر للشباب فى تولى المناصب القيادية. وكشف مصدر حكومي فى تصريحات خاصة للزمان ان هناك توجها لاجراء تعديل حكومي في 4 وزارات ومن بينها وزارة التجارة والصناعة والبيئة والقوى العاملة والطيران المدنى فضلا عن تعيين نواب لرئيس الوزراء من الوجوه الشابة لاكتساب الخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية . في المقابل اعرب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية فى تصريحات خاصة للزمان عن تخوفه من الاستعدادات التى تهدف لتعديل بعض مواد الدستور وعلى رأسها مد فترات الرئيس فى الحكم مؤكدا ان ذلك يعد عبثا بالدستور الذى وافق عليه الشعب وحتى الان فانّ الدستور لم يمر باختبارات حقيقية ولم تطبق كل مواده حتى نعدلها وتعجب السادات من ان معظم الدعوات التى تنادى بتعديل الدستور هى للاسف صادره عن مؤسسات وافراد من المفترض ان يكونوا احرص على حماية الدستور وتحديه لتشريعات وقوانين يمكن تطبيقها على ارض الواقع تحقيقا للعدل والمساواة، واعرب السادات عن امنياته ان تشهد مصر انتخابات رئاسية حقيقية وتداول للسلطه مطالبا القائمين على تبنى تعديل الدستور سواء داخل البرلمان او خارجه الاعلان وبكل وضوح عن حقيقه فكرة انشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فتره الرئاسة وفي حالة الاصرار على التعديل يجب ارسال هذه المواد الى الاحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشاتها بمشاركة المجتمع المصري كله .