برلماني‭ ‬مصري‭ ‬يكشف‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭: ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬سنوات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬مناقشاتهم‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬والذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عبدالهادي‭ ‬القصبي‭ ‬زعيم‭ ‬ائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬بمشاركة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬،كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عن‭ ‬اهم‭ ‬البنود‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يجري‭ ‬تعديلها‭ ‬وتتضمن‭ ‬:

1-تعديل‭ ‬مده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بدلً‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬تكون‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ .‬

2-انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬شيوخ‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ . ‬3-اعطاء‭ ‬مساحة‭ ‬اكبر‭ ‬للشباب‭ ‬والمرأة‭ ‬والاقباط‭ ‬فى‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬القياديه‭ . ‬4-تعيين‭ ‬نائب‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ . ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬المناقشات‭ ‬بدأ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬رموز‭ ‬سياسية‭ ‬واعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الخمسين‭ ‬التى‭ ‬قامت‭ ‬باعداد‭ ‬الدستور‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬لاقناعهم‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬تدشين‭ ‬حملة‭ ‬حمايه‭ ‬الدستور‭ . ‬واكدت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬أنّ‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬اعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬حملتهم‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬اكد‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬مصطفى‭ ‬الفقى‭ ‬ان‭ ‬الدستور‭ ‬ليس‭ ‬قرآنا‭ ‬وانه‭ ‬يجوز‭ ‬تعديله‭ ‬اذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الظروف‭ ‬ذلك‭ ‬وانه‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬حملة‭ ‬حماية‭ ‬الدستور‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استبقت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬بتطبيق‭ ‬بعض‭ ‬ماجاء‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬باجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬لاتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬اكبر‭ ‬للشباب‭ ‬فى‭ ‬تولى‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬توجها‭ ‬لاجراء‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬وزارات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والبيئة‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬والطيران‭ ‬المدنى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬نواب‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ . ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬اعرب‭ ‬محمد‭ ‬انور‭ ‬السادات‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التى‭ ‬تهدف‭ ‬لتعديل‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مد‭ ‬فترات‭ ‬الرئيس‭ ‬فى‭ ‬الحكم‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬عبثا‭ ‬بالدستور‭ ‬الذى‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬الشعب‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬فانّ‭ ‬الدستور‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬باختبارات‭ ‬حقيقية‭ ‬ولم‭ ‬تطبق‭ ‬كل‭ ‬مواده‭ ‬حتى‭ ‬نعدلها‭ ‬وتعجب‭ ‬السادات‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬الدعوات‭ ‬التى‭ ‬تنادى‭ ‬بتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬هى‭ ‬للاسف‭ ‬صادره‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬وافراد‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الدستور‭ ‬وتحديه‭ ‬لتشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬تحقيقا‭ ‬للعدل‭ ‬والمساواة،‭ ‬واعرب‭ ‬السادات‭ ‬عن‭ ‬امنياته‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬مصر‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬حقيقية‭ ‬وتداول‭ ‬للسلطه‭ ‬مطالبا‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تبنى‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬او‭ ‬خارجه‭ ‬الاعلان‭ ‬وبكل‭ ‬وضوح‭ ‬عن‭ ‬حقيقه‭ ‬فكرة‭ ‬انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬انتقالي‭ ‬مدته‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬تبدأ‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬فتره‭ ‬الرئاسة‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬يجب‭ ‬ارسال‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬الى‭ ‬الاحزاب‭ ‬والنقابات‭ ‬والاتحادات‭ ‬لطرحها‭ ‬لحوار‭ ‬مجتمعي‭ ‬ومناقشاتها‭ ‬بمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬كله‭ .‬