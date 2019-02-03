برلمانيون‭ ‬مصريون‭ ‬يطلبون‭ ‬رسمياً‭ ‬تعديلاً‭ ‬دستورياً‭ ‬لتمديد‭ ‬رئاسة‭ ‬السيسي

أزمة مكتومة بين مصر والسلطة بعد التفاهم مع حماس على استمرار فتح رفح
القاهرة – مصطفى عمارة
قدّم برلمانيون مصريون الأحد طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال «لتعديل بعض مواد الدستور» لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي البرلمان.
وافاد الموقع الالكتروني أن عبد العال قام بإحالة «الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة» للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.
وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن «الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين». وأوضح النائب جون طلعت لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات». وأضاف طلعت أن هذا التعديل «يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد»، وفقا للدستور المعدّل. وأضاف «تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وإعادة وزارة الإعلام» التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع العام 2014 على الغائها.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه.
وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.فيما كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان ازمه مكتومه تفجرت بين مصر والسلطة الفلسطينية بعد التفاهمات التى تم التوصل اليها بين وفد المخابرات المصريه الذى زار قطاع غزه بمشاركة المبعوث الاممى للسلام فى الشرق الاوسط نيكولاى ميلاديف والتي تشمل فتح معبر رفح بشكل دائم وزياده التبادل التجارى وهو الامر الذى اعتبرته السلطه بانه يقوى موقف حركه حماس ويزيد من تعنتها ومخططها لفصل القطاع عن الضفه غير ان مصر اوضحت للسلطة ان الاجراءات المصريه ليس لها اى بعد سياسى وان مصر لاتزال تعتبر ان السلطة هي الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى الا ان الاجراءات المصريه لها بعد انسانى فى التخيف من معاناه سكان القطاع الذين يعانون من وطأه الحصار.
فى السياق ذاته اكد خليل الحيه القيادى بحركه حماس فى تصريحات خاصه ان وفداً من حركه حماس برئاسه اسماعيل هنيه سوف يصل خلال الايام القادمة الى مصر لاستكمال المباحثات التى اجراها الوفد الامنى المصرى فى غزة وعلى رأسها الوصول الى حل المشكلة مع السلطة الفلسطينيه حول الانتخابات حيث تصر حماس على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى نفس الوقت بينما تريد السلطة اجراء انتخابات تشريعيه فقط .