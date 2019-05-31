بركان‭ ‬بالي‭ ‬يطلق‭ ‬سحابة‭ ‬ارتفاعها‭ ‬ألفا‭ ‬متر‭ ‬

جاكرتا-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ثار‭ ‬بركان‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬الاندونيسية‭ ‬الجمعة‭ ‬مطلقا‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الرماد‭ ‬والدخان‭ ‬تجاوز‭ ‬ارتفاعها‭ ‬ألفي‭ ‬متر‭.‬

ويثور‭ ‬بركان‭ ‬جبل‭ ‬اغونغ،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬كوتا‭ ‬السياحية،‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬منذ‭ ‬استعاد‭ ‬نشاطه‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬متسببا‭ ‬أحيانا‭ ‬بإلغاء‭ ‬رحلات‭ ‬ومجبرا‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭.‬

وقبيل‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬أطلق‭ ‬سحابة‭ ‬من‭ ‬الرماد‭ ‬البركاني‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬بإلغاء‭ ‬رحلات،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الجيولوجية‭ ‬الإندونيسية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬نشاط‭ ‬بركان‭ ‬اغونغ‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الخطر‭ ‬الثانية،‭ ‬ومنعت‭ ‬السلطات‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬مسافة‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭.‬

الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬ألغيت‭ ‬عشرات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬بعد‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭. ‬كما‭ ‬فر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬عند‭ ‬ثورانه‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

والثوران‭ ‬الكبير‭ ‬الأخير‭ ‬للبركان‭ ‬كان‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬وقضى‭ ‬فيه‭ ‬قرابة‭ ‬1600‭ ‬شخص‭.‬

تقع‭ ‬إندونيسيا‭ ‬على‭ ‬«حزام‭ ‬النار»‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬تشهد‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬جيولوجي‭ ‬وتسجل‭ ‬تصادما‭ ‬للطبقات‭ ‬التكتونية‭ ‬بسبب‭ ‬الزلازل‭ ‬والنشاطات‭ ‬البركانية‭ ‬المتكررة‭.‬