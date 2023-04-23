برشلونة يقترب من اللقب على سكة الانتصارات أمام أتلتيكو



مدريد (أ ف ب) – حقق برشلونة الأهم واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر السبت.

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي بعدما مكن الاخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره ووضع حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لأتلتيكو في الليغا.

وكان أتلتيكو مدريد صاحب الأفضلية نسبيا في الشوط الاول وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين، الاولى بعد ثوان فقط من انطلاق المباراة بتسديدة للاعب النادي الكاتالوني السابق الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (1)، والثانية بتسديدة قوية زاحفة للمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا كرة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (19).

وفرض برشلونة تدريجيًا نفسه في أجواء المباراة وتلقى توريس كرة داخل المنطقة من الجهة اليسرى وكانت أخطر فرصة عندما استغل الدولي الهولندي العائد الى التشكيلة بعد تعافيه من الاصابة فرينكي دي يونغ كرة داخل المنطقة وهو على الأرض فسددها قوية فوق العارضة بسنتمترات قليلة (33).

وكاد غريزمان يفعلها بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها تير شتيغن قبل ان يشتتها الدفاع (35).

ونجح توريس في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من البرازيلي رافينيا عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة الى يسار حارس المرمى السلوفيني العملاق يان أوبلاك (44).

وتابع برشلونة أفضليته مطلع الشوط الثاني وسدد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي كرة من مسافة قريبة بين يدي اوبلاك (46).

وأبعد اوبلاك تسديدة قوية لتوريس من خارج المنطقة قبل ان يشتتها الدفاع (47)، وكاد غافي يضيف الهدف الثاني مستغلا دربكة داخل المنطقة فسدد كرة زاحفة قوية بجوار القائم الايمن (61).

وحذا حذوه رافينيا اثر تمريرة عرضية قوية من ليفاندوفسكي ارتطمت بساقيه والتقطها أوبلاك (72).

ورد أتلتيكو مدريد بتمريرة عرضية للبديل ألفارو موراتا الى غريزمان أمام المرمى فلعبها بكعبه تصدى لها تير شتيغن على دفعتين (73).

وفوَّت ليفاندوفسكي فرصة ذهبية لتعزيز تقدم فريقه عندما تلقى كرة خلف الدفاع ففضل تسديدها بيمناه من مسافة بعيدة مستغلا خروج اوبلاك من عرينه بدل تمريرها الى رافينيا غير المراقب والذي كان في وضع أفضل منه لهز الشباك (77).

– فالنسيا يتنفس الصعداء –

وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الاخير 2-صفر.

وحسم فالنسيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي البرازيلي صامويل لينو (19) وغونسالو فيردو (42 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الاول لفالنسيا بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد والثامن هذا الموسم فاستغل تعادل إسبانيول مع قادش سلبا الجمعة في افتتاح المرحلة وتخلص من المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وارتقى فالنسيا الى المركز الثامن عشر مع 30 نقطة خلف ألميريا بسبب المواجهتين المباشرتين بعد أن خسر الاخير أمام أتلتيك بلباو 1-2 السبت، وبفارق نقطتين أمام إسبانيول الذي تراجع الى المركز التاسع عشر قبل الاخير.

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الخامسة تواليا والـ21 هذا الموسم فازدادت مهمته في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع خيتافي، وإشبيلية مع فياريال.