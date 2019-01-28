برايس تنشئ حساباً ألكترونياً لإبنها

{ لوس انجلوس – وكالات – أنشأت عارضة الأزياء الأمريكية ?كاتي برايس?حساباً لإبنها من ذوي الإحتياجات الخاصة هارفي.ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لإبنها وهو يرقص على أغنية كي كي وعلّقت بالقول(طفلي الجميل يريد أن يتعلم كيف ينشر لوحاته على صفحته الخاصة).إلا أن هذه الخطوة إعترض عليها الكثير من الجمهور طالبين منها إغلاق حسابه خوفاً من تعرضه للتنمر.

وكانت برايس قد فازت مؤخرا، في معركة تمرير قانون التنمر على الإنترنت، حيث كانت تعمل من أجل إصدار قانون جديد، لمكافحة المتنمرين عبر الإنترنت، الذين يستهدفون الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة.