براغ تحتفل..من هنا مرّ النحات رودان عام 1902

برنو‭ (‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كان‭ ‬النحّات‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغست‭ ‬رودان‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬شهرته‭ ‬عندما‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬براغ‭ ‬ومورافيا‭ ‬عام‭ ‬1902‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬التشيكيين،‭ ‬وكان‭ ‬يومها‭ ‬يبلغ‭ ‬61‭ ‬عاماً،‭ ‬وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الغريبة‭ ‬هي‭ ‬محور‭ ‬معرض‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برنو‭ ‬التشيكية‭.‬‮ ‬

وتتيح‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬يومها‭ ‬وقصاصات‭ ‬من الصحف‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬معروضة‭ ‬حتى‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬إعادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعاً‭ ‬وشملت‭ ‬براغ‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الغنيّة‭ ‬بالفولكلور‭.‬

وشكّلت‭ ‬بوهيميا‭ ‬ومورافيا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬النمساوية‭ ‬المجرية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1918‮ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬تشيكوسلوفاكيا‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭. ‬ثم‭ ‬انقسمت‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬عام‭ ‬1993‭.‬

كان‭ ‬وراء‭ ‬الزيارة‭ ‬عام‭ ‬1902‭ ‬قرار‭ ‬اتخذته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬التشيكيين‭ ‬كانت‭ ‬يومها‭ ‬معارضة‭ ‬للغالبية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬النمساوية‭ ‬المجرية،‭ ‬بأن‭ ‬ينظّم‭ ‬في‭ ‬براع‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬أعظم‭ ‬الفنانين‭ ‬الأحياء‭.‬

وكانت‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬ذي‭ ‬الشهرة‭ ‬العالمية‭ ‬تمثّل‭ ‬أيضاً‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الوطنيين‭ ‬الشباب‭ ‬وسيلة‭ ‬لإبراز‭ ‬الثقافة‭ ‬المحلية‭ ‬والمشهد‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬النمسا‭-‬المجر‭.‬‮ ‬

ولاحظت‭ ‬المنظّمة‭ ‬المشاركة‭ ‬لمعرض‭ ‬برنو‭ ‬هانا‭ ‬دفوراكوفا‭ ‬أن‭ “‬فرنسا‭ ‬كانت‭ ‬دائماً‭ ‬الأبرز‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬باعتبارها‭ ‬أكثر‭ ‬المجتمعات‭ ‬تقدماً‭ ‬ثقافياً‭ ‬واجتماعياً‭”.‬

‮ ‬وصل‭ ‬أوغست‭ ‬رودان‭ (‬1840-1917‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يومها‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬غرامية‭ ‬مع‭ ‬تلميذته‭ ‬الأرستقراطية‭ ‬البولندية‭ ‬الشابة‭ ‬صوفي‭ ‬بوستولسكا‭ (‬1868-1942‭)‬‭ ‬إلى‭ ‬براغ‭ ‬بالقطار‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬1902‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أقيم‭ ‬له‭ ‬استقبال‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬حشد‭ ‬متحمس‭ ‬وأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬بلدية‭ ‬براغ‭ ‬القديم،‭ ‬وتناول‭ ‬الغداء‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬محلي،‭ ‬وزار‭ ‬متحفاً‭ ‬جديداً،‭ ‬ثم‭ ‬جال‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬معالمها‭.‬

حشود

وأشارت‭ ‬دفوراكوفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الصحافيين‭ ‬وصيادي‭ ‬صور‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزمن‭ ‬تابعوا‭ ‬أنشطته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭”‬،‭ ‬يشبه‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬اليوم‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬مثلاً‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬رودان‭ ‬نفسه‭ ‬فوجئ‭ ‬لأن‭ ‬المعروف‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬خجولاً،‭ ‬وفجأة‭ ‬عومل‭ ‬كسياسي‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭”.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ “‬شعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الحرج‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الحشود‭ ‬أمام‭ ‬فندقه‭ ‬تهتف‭ +‬تحيا‭ ‬فرنسا‭+ ‬و‭+‬يحيا‭ ‬رودان‭+”.‬

وزار‭ ‬رودان‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬المحترفات‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والمعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لأعماله،‭ ‬وحضر‭ ‬مأدبة،‭ ‬وذهب‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬وأخيراً‭ ‬إلى‭ ‬حفلة،‭ ‬ثم‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬برنامج‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬براغ،‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬مورافيا‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬مجدداً‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطارات،‭ ‬وعزفت‭ ‬أوركسترا‭ ‬مصنع‭ ‬محلي‭ ‬نشيد‭ ‬الـ‭”‬مارسييز‭” ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬شرفه‭.‬

وأشارت‭ ‬دفوراكوفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬زوجة‭ ‬أحد‭ ‬النواب‭ ‬مدّت‭ ‬يدها‭ ‬إليه‭ ‬فصافحها،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬خطأً‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يصافح‭ ‬المجموعة‭ ‬بأكملها‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬شخص‭”.‬

رقص‭ ‬فولكلوري‭ ‬

‮ ‬ثم‭ ‬تناول‭ ‬رودان‭ ‬طعام‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬واد‭ ‬بعمق‭ ‬138،5‭ ‬متراً‭ ‬مع‭ ‬الرسامين‭ ‬ألفونس‭ ‬موتشا‭ ‬وزدينكا‭ ‬براونيروفا‭.‬

‮ ‬وأنهى‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نائية‭ ‬برفقة‭ ‬الرسام‭ ‬الفولكلوري‭ ‬المورافي‭ ‬يوزا‭ ‬أوبركا‭. ‬ورقص‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬براونيروفا،‭ ‬والتقطت‭ ‬له‭ ‬صور‭ ‬وهو‭ ‬يرقص‭ ‬بمفرده‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬فولكلورية،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬سعيداً‭. ‬‮ ‬ولخّصت‭ ‬دفوراكوفا‭ ‬حصيلة‭ ‬الزيارة‭ ‬بقولها‭ ‬إن‭ “‬براغ‭ ‬برزت‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الثقافية‭ ‬العالمية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭” ‬من‭ ‬الدعوة‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬رودان،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬استضافته‭ ‬كانت‭ ‬عالية‭.‬‮ ‬‭ ‬واحتاجت‭ ‬جمعية‭ “‬مانيس‭” ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬لتسديد‭ ‬الفاتورة‭.‬