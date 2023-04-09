براغ تحتفل..من هنا مرّ النحات رودان عام 1902

برنو (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب) – كان النحّات الفرنسي أوغست رودان في أوج شهرته عندما سافر إلى براغ ومورافيا عام 1902 بدعوة من مجموعة من الفنانين التشيكيين، وكان يومها يبلغ 61 عاماً، وهذه الزيارة الغريبة هي محور معرض يقام في مدينة برنو التشيكية.
وتتيح صور التقطت يومها وقصاصات من الصحف الصادرة في حينه معروضة حتى أيلول/سبتمبر في ثاني كبرى مدن الجمهورية التشيكية إعادة اكتشاف هذه الزيارة التي استمرت أسبوعاً وشملت براغ والمنطقة الشرقية الغنيّة بالفولكلور.
وشكّلت بوهيميا ومورافيا وسلوفاكيا اجزاء من الإمبراطورية النمساوية المجرية حتى عام 1918 عندما أصبحت تشيكوسلوفاكيا دولة مستقلة. ثم انقسمت هذه الدولة إلى الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا عام 1993.
كان وراء الزيارة عام 1902 قرار اتخذته مجموعة من الفنانين التشيكيين كانت يومها معارضة للغالبية الألمانية في الإمبراطورية النمساوية المجرية، بأن ينظّم في براع أكبر معرض لواحد من أعظم الفنانين الأحياء.
وكانت استضافة هذا الفنان ذي الشهرة العالمية تمثّل أيضاً لهؤلاء الوطنيين الشباب وسيلة لإبراز الثقافة المحلية والمشهد الفني في براغ خارج نطاق النمسا-المجر.
ولاحظت المنظّمة المشاركة لمعرض برنو هانا دفوراكوفا أن “فرنسا كانت دائماً الأبرز” في هذا المجال باعتبارها أكثر المجتمعات تقدماً ثقافياً واجتماعياً”.
وصل أوغست رودان (1840-1917) الذي كان يومها على علاقة غرامية مع تلميذته الأرستقراطية البولندية الشابة صوفي بوستولسكا (1868-1942) إلى براغ بالقطار في 28 أيار/مايو 1902.
وفي اليوم التالي، أقيم له استقبال شارك فيه حشد متحمس وأعضاء في مجلس البلدي في مقر بلدية براغ القديم، وتناول الغداء مع رجل أعمال محلي، وزار متحفاً جديداً، ثم جال في براغ للاطلاع على معالمها.
حشود
وأشارت دفوراكوفا إلى أن “الصحافيين وصيادي صور المشاهير في ذلك الزمن تابعوا أنشطته بشكل كبير”، يشبه الاهتمام الذي يحظى به اليوم نجوم السينما مثلاً.
وأوضحت لوكالة فرانس برس أن “رودان نفسه فوجئ لأن المعروف عنه أنه كان خجولاً، وفجأة عومل كسياسي من الصف الأول”.
وأضافت أنه “شعر بنوع من الحرج عندما بدأت الحشود أمام فندقه تهتف +تحيا فرنسا+ و+يحيا رودان+”.
وزار رودان أكاديمية الفنون الجميلة وعدداً من المحترفات الفنية الخاصة، والمعرض الذي أقيم لأعماله، وحضر مأدبة، وذهب إلى دار الأوبرا وأخيراً إلى حفلة، ثم اضطر إلى إلغاء برنامج اليوم التالي.
وبعد خمسة أيام في براغ، توجه إلى مورافيا حيث استقبله مجدداً حشد كبير في محطة القطارات، وعزفت أوركسترا مصنع محلي نشيد الـ”مارسييز” الوطني الفرنسي على شرفه.
وأشارت دفوراكوفا إلى أن “زوجة أحد النواب مدّت يدها إليه فصافحها، وكان ذلك خطأً إذ كان ينبغي أن يصافح المجموعة بأكملها المكونة من 100 إلى 200 شخص”.
رقص فولكلوري
ثم تناول رودان طعام الغداء في الطبيعة في قاع واد بعمق 138،5 متراً مع الرسامين ألفونس موتشا وزدينكا براونيروفا.
وأنهى زيارته في قرية نائية برفقة الرسام الفولكلوري المورافي يوزا أوبركا. ورقص هناك مع السيدة براونيروفا، والتقطت له صور وهو يرقص بمفرده على أنغام فولكلورية، وقد بدا سعيداً. ولخّصت دفوراكوفا حصيلة الزيارة بقولها إن “براغ برزت على الخريطة الثقافية العالمية، وبالتالي تحقق الهدف” من الدعوة الموجهة إلى رودان، علماً أن تكلفة استضافته كانت عالية. واحتاجت جمعية “مانيس” التي نظمت الزيارة إلى عقود لتسديد الفاتورة.