براد بيت يفتتح في فنلندا أول معرض لمنحوتاته 

هلسنكي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتتح‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬فنلندا،‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬لمنحوتات‭ ‬أنجزها‭ ‬بنفسه‭.‬

وقالت‭ ‬ساريان‭ ‬سويكونن،‭ ‬أمينة‭ ‬متحف‭ “‬سارة‭ ‬هيلدين‭ ‬للفنون‭” ‬في‭ ‬تامبيري،‭ ‬ثالث‭ ‬كبرى‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مثيرا‭ ‬ورائعا‭”. ‬وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬عرض‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬58‭ ‬عاما‭ “‬الذي‭ ‬علّم‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه‭” ‬تسعة‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬توماس‭ ‬هاوسيغو‭ ‬ونجم‭ ‬الروك‭ ‬الأسترالي‭ ‬نِك‭ ‬كايف،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬مبتدئ‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النحت،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬المتحف‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أعمال‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬لوحة‭ ‬من‭ ‬الجص‭ ‬المقولب‭ “‬تصور‭ ‬معركة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية‭” ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنحوتات‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬السيليكون‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬منازل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬يحمل‭ ‬آثار‭ ‬ذخيرة‭ ‬من‭ ‬عيارات‭ ‬مختلفة‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬بيت‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬شكّل‭ ‬مفاجأة‭ ‬لدولة‭ ‬الشمال‭ ‬التي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يزورها‭ ‬نجوم‭ ‬هوليووديون،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مشاركته‭ ‬مسبقا‭. ‬وقال‭ ‬الممثل‭ ‬لقناة‭ “‬يلي‭” ‬التلفزيونية‭ ‬الفنلندية‭ ‬السبت‭ “‬بالنسبة‭ ‬إليّ‭ ‬وإلى‭ ‬نِك،‭ ‬إنه‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭ ‬وتجربة‭ ‬أولى‭”.‬

وأضاف‭ “‬بالنسبة‭ ‬إليّ،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتأمل‭ ‬الذاتي‭. ‬يتعلق‭ ‬بالمكان‭ ‬الذي‭ ‬أخطأت‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬علاقاتي‭ ‬وأين‭ ‬أخطأت‭”.‬