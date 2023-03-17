براد بيت يعيد إحياء استديوهات ميرافال الشهيرة للموسيقى

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بادر‭ ‬الممثل‭ ‬الهوليوودي‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬إلى‭ ‬ترميم‭ ‬استديوهات‭ “‬ميرافال‭” ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬معيداً‭ ‬إحياء‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬المخصص‭ ‬لتسجيل‭ ‬الأعمال‭ ‬الموسيقية‭ ‬الذي‭ ‬طواه‭ ‬النسيان‭ ‬منذ‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الخالي،‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬محطات‭ ‬بارزها‭ ‬منها‭ “‬ذي‭ ‬وال‭” (‬The‭ ‬Wall‭) ‬لفرقة‭ “‬بينك‭ ‬فلويد‭”.‬

كان‭ ‬اسم‭ ‬ميرافال‭ ‬متداولاً‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختصة‭ ‬بأخبار‭ ‬المشاهير،‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬فيلم‭ “‬سيفن‭” ‬وزوجته‭ ‬السابقة‭ ‬النجمة‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي،‭ ‬بعد‭ ‬طلاقهما‭ ‬المدوّي،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العقار‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬فار‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬الذي‭ ‬استحوذا‭ ‬عليه‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬500‭ ‬هكتار،‭ ‬بينها‭ ‬50‭ ‬هكتاراً‭ ‬من‭ ‬الكروم‭.‬

‮ ‬لكنّ‭ ‬عشّاق‭ ‬الموسيقى‭ ‬يعرفون‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الخلاب‭ ‬بين‭ ‬أشجار‭ ‬الزيتون‭ ‬والكروم‭ ‬والسرو،‭ ‬يحتضن‭ ‬بين‭ ‬طياته‭ ‬استوديوهات‭ ‬تسجيل‭ ‬شهيرة‭ ‬صدحت‭ ‬فيها‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أصوات‭ ‬وآلات‭ “‬بينك‭ ‬فلويد‭” ‬و‭”‬إيه‭ ‬سي‭/‬دي‭ ‬سي‭” ‬و‭”‬ذي‭ ‬كيور‭” ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مهجورة‭ ‬وتبقى‭ ‬كذلك‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أعلن‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬ومعه‭ ‬اختصاصي‭ ‬الصوت‭ ‬الفرنسي‭ ‬داميان‭ ‬كينتار‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬أن‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬ستولد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022‭.‬

وروى‭ ‬كينتار‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بواسطة‭ ‬الفيديو‭ “‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬تلقيت‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬يبلغني‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬مقابلتي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬التالي‭. ‬كنت‭ ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مزحة‭”.‬

وأضاف‭ ‬مهندس‭ ‬ومنتج‭ ‬الصوت‭ ‬الثلاثيني‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬بالفعل‭ “‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬للأمر‭ ‬علاقة‭ ‬باستوديوهات‭ ‬ميرافال،‭ ‬وفوجئت‭ ‬تماماً‭ ‬عندما‭ ‬أعطاني‭ ‬براد‭ ‬الملف‭ ‬وسألني‭ ‬عما‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭”. ‬وكان‭ ‬النجم‭ ‬السينمائي‭ ‬سمع‭ ‬عن‭ ‬كينتار‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الإخراج‭ ‬الصوتي‭ ‬لإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وقال‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬هواية‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬فراغه‭ ‬لمجلة‭ “‬بيلبورد‭” ‬الموسيقية‭ ‬الأميركية‭ “‬كانت‭ ‬واردةً‭ ‬باستمرار‭ ‬مشاريع‭ ‬لإعادة‭ ‬العمل‭ ‬بالاستديو‭ ‬ذي‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق،‭ ‬ولذا‭ ‬كنا‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬مميزاً‭”.‬

ووجد‭ ‬داميان‭ ‬كينتار‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬تحدٍ‭ ‬كبير‭ “‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬هذه‭ ‬الاستديوهات‭ ‬العريقة‭”‬،‭ ‬أي‭ “‬تغييرها،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬روحيتها،‭ ‬لتكريم‭ ‬الماضي‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭”. ‬وحرص‭ ‬منتج‭ ‬الصوت‭ ‬الفرنسي‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬كما‭ ‬براد‭ ‬بيت،‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬الطابع‭ ‬الخاص‭ ‬للموقع‭ ‬الذي‭ ‬أنشأه‭ ‬جاك‭ ‬لوسييه‭ ‬عام‭ ‬1977‭.‬

وكانت‭ ‬المغنية‭ ‬ساد‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ “‬ميرافال‭”‬،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬هذه‭ ‬الاستديوهات‭.‬‮ ‬

وروى‭ ‬كينتار‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مؤثراً‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬ونقل‭ ‬عن‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المغنية‭ ‬الأنيقة‭ ‬ساد،‭ ‬بكونها‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬الاستديو‭ ‬الجديد،‭ ‬وضعت‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ “‬ختماً‭ ‬ملكياً‭”. ‬‮ ‬

ووصف‭ ‬أحد‭ ‬وجوه‭ ‬موسيقى‭ ‬الإلكترو‭ ‬الفرنسية‭ “‬فرنش‭ ‬79‭” ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬استديوهات‭ “‬ميرافال‭” ‬بأنها‭ “‬مكان‭ ‬سحري‭”‬،‭ ‬سجّل‭ ‬فيه‭ ‬ألبومه‭ “‬على‭ ‬الآلات‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬استخدمتها‭ ‬مثلاً‭ “‬بينك‭ ‬فلويد‭” ‬و‭”‬ذي‭ ‬كيور‭” ‬و‭”‬إيه‭ ‬سي‭/‬دي‭ ‬سي‭”. ‬وتتوافر‭ ‬أيضاً‭ ‬أحدث‭ ‬التجهيزات،‭ ‬ومنها‭ ‬مثلاً‭ ‬غرفة‭ ‬تحكم‭ ‬يذكّر‭ ‬تصميمها‭ ‬بمركبة‭ ‬فيلم‭ “‬إيه‭ ‬سبايس‭ ‬أوديسيه‭ ‬2001‭”.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬كينتار‭ “‬ما‭ ‬هو‭ ‬شعورك‭ ‬كونك‭ ‬تملك‭ ‬مفاتيح‭ ‬مكان‭ ‬كهذا؟‭”‬،‭ ‬أجاب‭ “‬ما‭ ‬مِن‭ ‬شعور‭ ‬بالإنجاز‭. ‬هدفي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬إبداعات‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬هنا‭. ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬يكون بمرور‭ ‬الوقت‭”.‬