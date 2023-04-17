بدون وظيفة أنا في أمان -آمال المسلماوي

الزوج رجل البيت وسيده الكادح نهاراً او ليلاً بما ينفق على زوجته.. التي إختارها هو عن طريق قصة حب في الجامعة او هي جارة لهم.. ولربما إختارها له الوالد او حتى الاخوات بجلسة عائلية في زيارة الاقارب..او في مجلس عزاء وهذا يحصل كثيراً.. او عرس احد المعارف ليقع الإختيار على اكثرهن جمالن ونشاطا في ذلك التجمع ليُكون هذا الشاب أُسرة يرعاهم ويهتمون بشؤونه ويوفر لهم إحتياجاتهم المالية

زمن مأكل ومشرب وثياب إضافة الى بعض النزهات وربما السفر سنوياً وكل زوجٍ حسب مقدرته وراتبه كونه موظفاً حكومياً او عاملاً في القطاع الخاص ليضمن العيش الكريم للجميع . بعض الازواج يكون مريضاً فيجب عليه ايضاً ان يلتفت لنفسه ليوفر العلاج واجرة الطبيب من دواء وربما اشعة وسونار خارجي إن لم يتوفر ما تقدم في المستشفيات الحكومية وبأسعار لا بأس بها ولا تثقل كاهل مصروف البيت الذي عادة ما يكون بيد الزوجة فأغلبهن هي التي تخطط للصرفيات والمدخرات وتهتم بصحة افراد اسرتها لتحافظ عليهم وتكون بذلك السد الأمين لهذه الأسرة وهذا الزوج المكافح من اجل عيشتهم الكريمة غالباً… ونحن في شهر رمضان المبارك تكثر الصرفيات لدى اغلب العوائل وخصوصاً الحلويات التي تعملها ربة البيت او من خلال كبسة زر تكون عند الباب عبر التطبيقات في الهاتف النقال او حتى من الممكن طلبها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك اقرب مثال لذلك فنحن نرى مالذ وطاب من الحلويات وغيرها خصوصا في الشهر الفضيل.. وبعض الزوجات باتت لا تبالي ولا تهتم على صحة زوجها إن كان مصاباً بالسكري او حتى الضغط فنراها تعمل الحلويات او تطلبها بحجة شهر رمضان (والمؤمنون حلوين) وهي لا تدري او تعمل نفسها لا تدري ماذا تفعل الحلويات بهذا الزوج المريض وإن كان ياخذ العلاج لمجابهة مرضه

بعض الزوجات ما عادت تهتم لصحة زوجها مادام موظفاً فإن اصابه مكروه وتراكم عليه المرض ومات فالراتب التقاعدي مضمون وجارٍ لها ولأولادها ويهمها إن تهدم عمود البيت كل ما يهما هو المال… ربما القاريء سيقول وما يُجبر هذا الزوج على اكل الحلويات وهي تضره وتسبب له الاذية وتضاعف عليه المرض.. سأقول لك يا عزيزي.. إن النفس أمارة بالسوء.. والممنوع مرغوب وهناك من يقول ايضا (حلاوة الفرح ما تأذي) على إعتبار إنهم فرحوا بالإفطار..وهنا سيقول الذي لا وظيفة حكومية ولا تقاعد لديه الحمدلله على نعمته وفضله انا بخير وزوجتي تحافظ على صحتي فلا معيل لها غيري.