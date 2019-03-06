تعاون بين الإتحاد الدولي للمؤرخين وجامعتي الموصل و الحمدانية

بدء مشروع الإعمار الآثاري والإحياء التراثي لنينوى

الشروع بخطوات أعمال مؤتمر دولي في عينكاوا

بغداد – حسن عبدالحميد

منذ نحو عشرة شهور بدأت اللجنة التحضرية المنبثقة من تفهمات الاتحاد الدولي للمؤرخين و جامعتي الموصل و الحمدانية ، مراحل تنظيم عملها و تحديد موعد إقامة المؤتمر الدولي العام يومي الثاني عشر و الثالث عشر من آذار الجاري ، بعد خلاصة مجريات العديد من ثوابت ومحركات تعميق مسارات المشروع الحضاري الكبير، وتنفيذ سبل النهوض بحملات الاعمار الآثاري والإحياء التراثي لنينوى و سهلها ، فبرعاية الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي / رئيس جامعة الموصل والأستاذ الدكتور عقيل يحيى هاشم الاعرجي / رئيس جامعة الحمدانية وباشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم سعيد البيضاني/ الأمين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين يطلق الاتحاد الدولي للمؤرخين للثقافة والتنمية والعلوم الاجتماعية مشروع الاعمار الآثاري والإحياء التراثي لنينوى ، وينـــــــضوي تحت مظلة فحوى رسالة أمن وسلام .

انعقاد مؤتمر

ومع قرب إنعقاد أعمال المؤتمر في رحاب الجامعة الكاثوليكية في أقليم كوردستان/ أربيل عنكاوا يضئ لنا البيضاني جوانب من هذا الحراك الوطني قائلاً :

– أرى من الضروري توجيه أسمى آيات الشكر و دواعي الإمتنان لجميع من أسهم وساند و عاضد مساعينا في ترسيم حدود هذا الإنفتاح العام على العالم ، بدءاً بجامعتي الموصل والحمدانيّة ، و صولاً الى مناشدة المنظمات الدولية ك ( يونسكو) التي تعمل تحت عنوان (التراث العالمي وإعادة الاعمار لترميم الآثار المدمرة و تأهيلها )، ومن هنا تكون الأولوية الآن لإعادة إحياء آثار نينوى بمشاركة الجامعتيّن المذكورتيّن ، لدراسة الأوضاع التي عاشتها الموصل وسهل نينوى تحديداً تحت سطوة الدواعش الاشرار و جميع الإرهابيين على مختلف مسمياتهم، و آثار التدمير الذي ألحق بالحياة الإجتماعيّة .

مخطوطات و متاحف

كل هذا الدمار الهائل، وأصاب ما أصاب من عناوين ثقافتها وتراث ما تضم و تحوي هذه المدينة التأريخيّة العريقة ،من ذخائر الوعي الفكري والنفسي والحضاري ، وجلال ما تملك من ثراء كنوز و مخطوطات و متاحف، فضلاً عن مرافق سياحية عظيمة وكثيرة ، تزيد من هيبة حضورها وفخامة وجودها الشاخص في عموم مفاصل الضمير الإنساني والعالمي

وعن آليات اللجان المُشكلّة في معمار و أعمال هذا المؤتمر يوضح البيضاني:

-منذ أشهر عدة عملنا مع الجهات الساندة والمتعاونة على إختيار وتأهيل عدة لجان متخصصة أخذت على عاتقها واجبات توجيه الدعوات للباحثين و المتخصصين في مجال التأريخ و الآثار والعمارة و الفنون للمشاركة في أعمال المؤتمر ، وسيتخلل ذلك إقامة معرض للكتاب على هامش المؤتمر، فضلاً عن حملة إعلامية نتشرّف بأن تكون برئاسة الاستاذ حسن عبد الحميد الى جنب عدد من الاعلاميين من تونس و سوريا كل ذلك سيسهم بتسليط الضوء على أهمية أثار هذه المدينة الباذخة الجمال والروعة، بالاضافة إلى مزاياها الأخرى المعروفة.

الإنسان بنيان الله

المنسق العام لأعمال هذا المؤتمر، الذي يعد بمثالة بوابة الدخول الأولى نحو مساعي إنجاح المشروع ” د. إطلال سالم القس حنا ” معاون عميد الشؤون العلميّة لرئيس جامعة الحمدانيّة ، أفصحت عن متعلقات عملها التنسيقي بين اللجان و هي في زخم تفصيل عمل مضن ، يومي ومباشر مع جــــــميع أطراف العلاقة ، التي لم تخف عنا عوالم وإمــــــــارات فرحها و عمق سعـــــــــادتها بهذا الواجب الوطني المناط بها ، أفاضــــــــت بالقول :

-بعد الإنتهاء من كتابة الديباجة و تحديد الرؤية ، والشروع بإعلان أهداف المشروع و شرح ما يتضمّن ، تمت تسمية اللجان التالية ؛ اللجنة العلمية وبما تحوي من أسماء لشخصيات بحثية و أكاديمية من عدد من الدول العربية و العراق – ، كذلك اللجنة الإعلاميّة و لجنة صياغة التقرير الاستراتيجي، ثم تسمية سكرتارية المؤتمر ، وفي تلقى بحوث كثيرة و متنوعة تصب كلها في المصب الرئيس و العام لأهداف هذا المشروع الإنساني بعد تخلص

الموصل وسهل نينوى وتحريرهما من قبضة داعش وهول ما ترك من دمار وكوارث التي أضحت شاخصة ومعروفة للقاصي والداني ، بيد أن ما نريد قوله الآن ، ونحرص على تحقيقه هو إعادة الثقة للنفس البشرية التي طالها ذلك العدوان الوبائي في فترات جثومه على أنفاس هذه المدينة التأريخيّة ، مع ما خلّف من سرقة أثار ومتاحف و تحطيم مرافق سياحيّة كان لها وقع في نفوس كل عشاق الموصل الحدباء، أم الربيعيّن.

و تختم ” د. اطلال سالم حنا ” حديثها بالقول :

ولعل أكثر و أعمق ما يهم مشروعنا هو الحفاظ على روح الإنسان التي هي أساس الوجود، ساعين إلى ترميم ما تأثر في دواخل و نفوس الناس عبر برامج تأهيليّة ، ترمي إلى إصلاح ما تخرّب ، فالإنسان – كما يقول السيّد المسيح عليه السلام (بنيان الله … ملعون من هدّمه).