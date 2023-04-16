إتحاد الكرة يوافق على تشكيل لجنة لدراسة وتعديل النظام الأساسي

بدء العد التنازلي لدوري الدرجة الأولى وصراع ساخن على بطاقتي التأهل

الناصرية – باسم الركابي

بدء العد التنازلي لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم امام ثلاثة ادوار فقط متبقية على اختتام المسابقة التي تسير بانسيابية عالية من قبل لجنة المسابقات على ان يحسم التأهل مباشرة لفريقين فقط للدرجة الممتازة حيث متصدرا المجموعتين على ان تهبط اربعة فرق للدرجة الأدنى بمعدل فريقين من مجموعة لكن الاهم في البطولة هذا الموسم ان تحسم بوقت مناسب وقبلها التعرف على هوية الفريقين المؤهلان للعب بالدوري الممتاز الموسم المقبل بوقت لكي تتاح امامهما فرصة التحضير بالشكل المطلوب من حيث تسمية الجهاز الفني والتعاقد مع اللاعبين القادرين على التمثيل للدفاع عن الوان الفريق المعني لان الكل يعلم ويعرف مسبقا الامور ستكون مختلفة في الممتاز وقد تخرج من السيطرة مبكرا اذا لم يتم التعامل معها بجد ولانها تتطلب بناء فريق متكامل بهدف تحقيق رغبة البقاء واللعب لا طول فترة مع طموح جميع الأندية بلوغ مرتبة اللعب في الممتاز وقبلها تكون الفرق التي سبق وشاركت في البطولة الاولى قد تعلمت الدرس بعدما فقدت مواقعها وتكافح اليوم من أجل العودة للواجهة عبر البوابة الممتازة وهو ما ينطبق على الامانة متصدر المجموعة الاولى والوصيف الصناعات والثالث البحري والحال المجموعة الثانية حيث الميناء متصدر المجموعة ووصيفه ديالى ومعهما الجولان الذي تذوق طعم اللعب في الاولى الموسم الحالي ويمني النفس بتجاوز المشاركة والانتقال للمسابقة الأكبر.

الفرق الست

الفرق المذكورة لازالت تلعب بحذر شديد امام رغبة الاستفادة ولومن الهدف فما بالك كيف تكون الامور امام الحصول على النقاط في أحرج وقت المنافسة والحديث ساخن جدا وكيف ستنتهي المهمة التي منحتها الفرق كل ما تقدر عليه التي تقف عند مفترق طرق وسط مخاض التاهل وتحقيق حلم اللعب في الممتاز والكل يترقب كيف ستنتهي الأمور امام جولات معدودات وهي تواجه صعوبات كبيرة ومعقدة وتعيش قلق النتائج في ايام حاسمة وسط تأجج الصراع بقوة على بطاقتي التاهل بمعدل بطاقة لكل مجموعة خلال الادوار الثلاثة الاخيرة وقد يحدد المتاهل الاول في الدور العشرين الخميس المقبل اذا ما تغلب الامانة على ميسان في العمارة وتعثر الصناعات امام الرمادي والبحري امام الاتصالات .

المجموعة الأولى

يتصدر المجموعة الاولى فريق الامانة 32 نقطة من17 وسيلعب مباراته الدور المقبل في العمارة مع مضيفه ميسان ويتمتع بافضلية منها اقل مباراة عن الوصيف واكثر توازن واستقرار كما يمتلك فارق اربع نقاط عن أقرب ملاحقية ويامل حسم الأمور والعودة لمقعده الذي فقده الموسم الحالي من الدور المذكور شريطة تعثر الوصيف والبحري وسيلعب اخر مباراتين باستقبال الحويجة في طريقه للهبوط وبعدها الصناعات لكنه مؤكد سيعمل مابوسعه لتخطي ميسان لغرض الحسم او للسيطرة ولدعم الموقف اكثر وقد تكون مهمة مختلفة تعطي الحق للامانة في بلوغ الهدف وكان الفريق قد حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في خمس وخسر ثلاث .

المجموعة الثانية

يتصدر الميناء البصري37 المجموعة الثانية على بعد نقطة من الوصيف ديالى وجميع الفرق لعبت19 مباراة وتقف امام اخر ثلاث جولات ويظهر الصراع بين الفريقين على اشدة للظفر ببطاقة التاهل والعودة للممتاز وتبدو فرصة الميناء الأقرب اذا ما أخذنا واقع اخر مبارياته التي يخوضها قياسا لمواجهات الوصيف الميناء سيكون امام مهمة متاحة عندما يخرج الى ملعب عفك الذي يعاني في منطقة الهبوط رغم أن اللقاء الأول في البصرة انتهى بالتعادل بهدف لكن الميناء اليوم بافضل حال ويحث الخطى لاستعادة هيبتة عبر تأريخ مشاركاته الطويل وأول فريق ينقل درع الدوري للبصرة كما يلعب تحت ضغط الوسط الكروي وليس جمهوره حسب لاهمية تو اجدة في المنافسة من أجل استعادة مكانه بسرعة لان اي تاخر قد يعرقل من الامور ومعها قد تختلف الظروف الجيدة اليوم التي يحظى فيها الفريق الذي،يقف على بعد أمتار من حسم التأهل كما يستقبل صليخ ويختتم مبارياته بالخروج الى المصافي وحقق الميناء الفوز عشر مرات والتعادل بسبع وخسر مرتين وكل شيء يتوقف على جهود وتعاون اللاعبين مع المدرب هاتف شمران الذي يدير المهمة بالشكل المطلوب ويسعى إلى منجز مع الميناء وقديستمر معه اذا ما تاهل كونه صاحب تجربة احترافية وعمل مع عدة فرق محلية في المقدمة النجف .

النظام الأساسي

وعقد الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ، والامين العام للاتحاد محمد فرحان والامين المالي كامل عداي وتمت في الاجتماع مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدول الأعمال.

وفي بدايةِ الاجتماع، رحبَ رئيس الاتحاد عدنان درجال بالحضور، متمنياً النجاح والموفقية لهم في تقديم كل ما يسهم في الارتقاءِ بواقع المنظومةِ الكرويّة بجميع مفاصلها، وديمومة الانتصارات التي تحققت للكرةِ العراقيّة في الفترةِ المنصرمة. وباشر المكتبُ التنفيذيّ بفقراتِ الاجتماع، وتمت الموافقةُ على تشكيل لجنةٍ لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد حسب المادة (56) من النظام الأساسي، وتتألف اللجنةُ من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، واثنين من أعضاء الهيأة العامة هما مالح مهدي وشاكر الجبوري وأيضاً تمت الموافقةُ على برنامج إعداد منتخبٍ الشباب إلى نهائياتِ كأس العالم بإقامة معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 4/15 ولغاية5/5 تتخلله أربع مواجهات مع منتخباتِ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وشباب إشبيليّة، ثم الدخول في معسكرٍ داخلي وكذلك تمّ الاتفاق على وضع دراسةٍ لتنظيم بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة 12 حزيران / يونيو ولغاية 20 حزيران / يونيو بمشاركة تسعة منتخباتٍ، والعمل على تشكيل اللجانِ الإداريّة والتــــــظيميّة واللوجستيّة.