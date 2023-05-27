نحالو العراق يحتفلون بيومهم العالمي على أرض مدينة سيد الأوصياء

بدء الحملة الجوية لمكافحة حشرة الدوباس على أشجار النخيل في كربلاء

كربلاء – ياسر الشمري

بدأت في كربلاء حملة مكافحة (حشرة الدوباس) في جيلها الربيعي التي تصيب أشجار النخيل وذلك من قبل دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية زراعة كربلاء بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين.

وقال رئيس الاتحاد المحلي جواد كاظم نعمان الكَريطي (نستبشر خيراً ببدء الحملة لمكافحة الحشرات الضارة خاصةً ان كربلاء من المحافظات المنتجة والمصدرة لمحصول التمر الذي يعد من المحاصيل الإستراتيجية المهمة في العراق)، مبيناً أن (المساحات التي تم رشها بالمبيدات والمصابة بالحشرة هي 48 ألف دونم موزعة على جميع أقضية ونواحي المحافظة وخصوصاً بؤر الإصابة في قضاء الحسينية وضفاف نهر الفرات في قضاء الهندية ونطالب وزارة الزراعة الاهتمام بموضوع المكافحة الجوية في الوقت الذي نسجل به عتبنا على الوزارة بأن المكافحة الجوية تنفذ بطائرة عسكرية واحدة في ظل موازنة مالية كبيرة دون معالجة ملف الطيران الزراعي الذي هو أكثر فعالية وجودة لتنفيذ الحملات ونوصي فلاحينا ومزارعينا وأصحاب المناحل ومربي الأسماك وأصحاب حقول الدواجن لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تزامناً مع بدء الحملة الجوية، مثنياً نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الدفاع وسلطة طيران الجيش لتعاونهم واهتمامهم بهذا الموضوع وتحملهم العبء الكبير فوق مسؤولياتهم المناطة بهم خاصةً وإن الاهتمام بالمنتج الوطني يقع على مسؤولية الجميع).

حشرة الدوباس

وقال مدير زراعة كربلاء محمد جاسم الطيار أن (المكافحة الجوية لآفة (الدوباس) في مدينة كربلاء بتاريخ 24 أيار الجاري وستشمل مساحة 48 ألف دونم المصابة بحشرة الدوباس ابتداءً من قضاء الحسينية وناحية عون ومن ثم المركز وقضاء الحر وبعدها إتجهت إلى قضاء الهندية المتمثلة بناحية الخيرات وقضاء الجدول الغربي باستخدام مبيد (ألفا سين) وهذا المبيد مسجل لدى وزارة الزراعة وهو من المبيدات الآمنة ويكون استخدامه حسب التعليمات الموجه إلينا والصادرة من وزارة الزراعة دائرة وقاية المزروعات وهناك حملات أرضية ترافق هذه الحملة بالذات لمكافحة حشرة الدوباس بالرش الأرضي وطريقة الحقن بمبيد (اكتارا) وهذه الحملات ستكون فعالة خاصةً إنها ستشمل هذه الطريقة الأماكن التي لا تصلها المكافحة الجوية والرش الأرضي). إلى ذلك طالبت جمعية الفارس إحدى الجمعيات المتخصصة التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء بزيادة عدد الحاصدات الزراعية وذلك لتغطية المساحات المتزايدة المزروعة من محصول الحنطة في مختلف مناطق المحافظة تزامناً مع حملة الحصاد والتسويق التي تجري حالياً في محافظة كربلاء. وقال رئيس الجمعية صكَبان نيشان محسن الكَريطي (باشرنا بحملة الحصاد والتسويق لمحصول (الحنطة) للأراضي الصحراوية في مقاطعة (جزيرة 61) للجهة الجنوبية لمحافظة كربلاء طريق كربلاء – نجف وهناك الكثير من المساحات الواسعة تزرع بالحنطة واعتمادها على المرشات المحورية والثابتة في عملية السقي وأضاف: نطالب الجهات المعنية بالأمر بزيادة عدد الحاصدات الزراعية لمحافظتنا لكون المحافظة لديها عدد قليل لا يسد الحاجة الماسة لها أثناء عملية الحصاد لتساهم في الإسراع بعملية الحصاد دون الحاجة إلى استقدام حاصدات من المحافظات المجاورة).

وأشاد الكَريطي (بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفي فرع الشركة العامة لإنتاج الحبوب في كربلاء (السايلو) ومواظبتهم بالعمل على استلام الكميات الكبيرة من المحصول وأيضاً نشيد بدور الفلاحين والمزارعين في هذه الفترة وحرصهم على استمرار العملية الزراعية رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها لافتاً إلى أن الاتحاد المحلي وفروعه وجمعياته المتخصصة). وأقامت جمعية نحالي كربلاء التخصصية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة حفلاً بهيجاً بمناسبة اليوم العالمي للنحل وذلك على ارض مدينة سيد الأوصياء للزائرين بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق وليد حمد الكَريطي وبرفقة رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وبمشاركة نحالين ممثلين عن المحافظات ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء العراق ومن ثم تعاقبت كلمات السادة الحضور والمشاركين. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق وليد حمد الكَريطي (لأهمية الكبيرة لمنتج العسل وخاصة التي تدخل بالغذاء الأساسي لصحة الإنسان والعلاج الطبي فضلاً عن إن النحل يقوم بعملية نقل حبوب اللقاح لتلقيح الأزهار والأشجار المثمرة، مبيناً أقيم حفل يوم النحل العالمي) في محافظة كربلاء المقدسة وضم العديد من المحافظات ورؤساء الجمعيات المتخصصة بالنحل ومنتجاته وتطرق في هذا اللقاء إلى عدة نقاط مهمة جداً لتنشيط هذا القطاع.

سلالات النحل

موضحاً هنالك تحديات كبيرة جداً تواجه هذا القطاع بما فيها شحة المياه الشديدة في العراق وخاصةً في محافظة كربلاء المقدسة باعتبار أكثر أشجار النفضيات واليوكالبتوز اعتمادها على المياه بالدرجة الأولى وكذلك دخول سلالات للنحل الغير جيدة من دول الجوار , مشيراً إلى إننا كجمعيات فلاحية داعمين لمربي النحل لكافة المحافظات في الوقت الذي نأمل به من وزارة المالية ووزارة الزراعة دعم هذا المنتوج وإطلاق قروض ميسرة لتحفيز المربين على إنتاج العسل هذا المنتوج الحيوي والمهم لكافة مفاصل حياة الإنسان). وقال رئيس جمعية نحالي كربلاء التخصصية علي عبد المهدي المرشدي (تقيم جمعيتنا احتفالية بمناسبة (يوم النحل العالمي) في العشرين من أيار من كل عام وهذا الاحتفال متميز هذا العام بقدوم اغلب نحالي العراق من محافظة دهوك وصولاً إلى محافظة البصرة , مبيناً حضروا ممثلين عن محافظات العراق حوالي خمسة عشرة محافظة إضافة إلى السادة المسؤولين في وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الفاو وجمعٌ كبير من المهتمين والأساتذة الأكاديميين، وأشار المرشدي إلى إن الحفل تضمن إلقاء كلمات وتكريم بعض الشخصيات وتوزيع الشهادات إضافة إلى معرضين منهم معرض متخصص للـ (الفريق الفوتوغرافي) في كربلاء خصصت الصور فيه للنحل والمناحل ومعرض لمنتجات خلايا النحل من أقضية ونواحي محافظة كربلاء، لافتاً إلى إن الحفل لاقى صدى واسع واستجابة من مسؤولين لتنسيق بعض القضايا وحل بعض الإشكاليات التي تواجه مربي النحل). وحضر الاحتفال النائب ابتسام الهلالي ومدير قسم النحل في دائرة وقاية المزروعات بوزارة الزراعة المهندس هاشم نجم خضير الزهيري وكذلك الممثل المقيم لمنظمة (الفاو) في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في كربلاء الشيخ علي كمونه ومدير مركز أبحاث نحل العسل العراقي الدكتور منتصر الحسناوي ورئيس جمعية النحالين العراقيين قاسم المظفر فضلاً عن حضور مدير زراعة كربلاء المهندس محمد جاسم الطيار وممثلين عن المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في محافظة كربلاء المقدسة وعدد من ممثلي المزارع الإرشادية التابعة للمركز وجمعٌ غفير من النحالين والهواة والمهتمين بتربية النحل من عموم محافظات العراق. ومن الجدير بالذكر إن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة قد أعلن عن تأسيس الجمعية في عام (2017م) لتكون متخصصة للنحالين في المحافظة لأهميتها في توحيد جهد النحالين وتوفير المستلزمات الفنية وكذلك دعم إنتاج العســل في المحافظة.