بدء أعمال تأهيل الطائرات بعد إنتهاء عقد الإستثمار

بغداد – خلود محمد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل عن مباشرة ملاكاتها الهندسية والفنية بأعمال إعادة تأهيل طائرة 737 بي داخل مركز صيانة الطائرات (الهنگر) بعد إنتهاء عقد إستئجارها لصالح شركة فلاي بغداد بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي. وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين إنه (إستناداً لتوجيهات الشبلي بدأت عملية التأهيل على هذه الطائرة والتي كانت متوقفة بحدود الأربعة أشهر حيث ستشمل إجراءات إعادتها الى الخدمة عدة مراحل ، وعملياً باشرت ملاكات الشركة بالمرحلة الأولى وهي إزالة الطلاء بأساليب ومعدات حديثة ومتطورة لضمان عدم تضرر جسم الطائرة).

مراحل أخرى

وأضاف إنه (تمت جدولة المراحل الأخرى وفق توقيتات زمنية محددة ستتابعها إدارة الشركة بشكلٍ يومي لضمان إنجازها ومن ثم إعادة الطائرة الى الخدمة لتنفيذ الرحلات مع باقي طائرات أسطول الناقل الوطني). وأجرى حسين جولة ميدانية مسائية لمتابعة مجريات العمل في معمل التصليح العام للطائرات التابع الى القسم الفني في الشركة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الشبلي. وشدد خلال لقائه عدداً من ملاكات الناقل الوطني الهندسية والفنية على (أهمية الالتزام بتنفيذ الواجبات التي تم تكليفهم بها في ادامة وصيانة الطائرات حسب اللوائح المعتمدة عالمياً لاسيما وأن ورش الشركة المختلفة تمتاز بالكوادر الكفوءة والامكانات المتطورة والحديثة). وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن حسين (أكد ضرورة توفير بيئة ملائمة للعمل تتحقق فيها فرص النجاح وتذليل جميع المعوقات أمام ملاكات الشركة).