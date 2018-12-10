بخل الطبيعة وكرم السلالة – حسن العلوي

الطبيعة في الاردن ابخل من الطبقة الحاكمة في بغداد.والارض في الاردن حجر اقسى من قلوب الاسلاميين الايرانيين والسحاب تراب . وجدول يسطو اليهود على نصف انهاره لكن الاردن قبلة العرب من غوطة الشام وشط العرب.

فلا تسأل عن السبب لانه يدخل في عالم النبوة.انه قادم من السلالة التي قادت الكـــون من واد غير ذي زرع وها هـــو عبد الله بن الحـــــسين يترســــم خطى والده العظيم وعظمته فــي تواضعه.

حدثني الشاعر مصطفى جمال الدين انه كان يدرس في كوى النجف عندما زوقف مع زملائه للترحيب بالملك عبد الله في اول زيارة له للمرقد العلوي فما ان اقترب من الضريح حتى انطلق نحوه مهرولاً تاركاً وراءه الوفد الملكي وهو يردد.

أولائك ابائي فجئني بمثلهم

اذا جمعتنا ياجرير المجامع.

ان الحضارة لاتقيمها الانهار والامطار اذا لم يكن معها رجال من طراز نبوي .