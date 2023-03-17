إطلاق المعايير الوطنية لإعتماد برامج الاعلام في جامعة بغداد

بحر العلوم يشيد بمواهب الشباب ويدعو إلى إستثمار الإختراعات

بغداد – ابتهال العربي

دعا البرلماني والوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم، الى الاهتمام بمواهب الشباب واستثمار اختراعاتهم العلمية. واشار بحر العلوم خلال مشاركته بالمؤتمر السابع عشر لمركز الابتكار والابداع العراقي بالمركز الثقافي النفطي في بغداد الى (إمكانية الموهوبين البصريين المشاركين في المؤتمر واهمية اختراعاتهم العلمية، مثنياً على هذه البراعم العراقية لكونها تمثّل اجيال المستقبل الذين يساهمون بنهوض البلاد)، واعرب عن (تقديرة الى رئيس المجلس العربي للابداع والابتكار زيدون الساعدي، لإقامته المعرض وعرض اختراعات العقول المستنيرة وابداعات عشرات المُخترعين من الشباب العراقي)، وناشد بحر العلوم في وقت سابق، محافظ البصرة اسعد العيداني.

ابداع فكري

اثناء مشاركته في مؤتمر العراق للمناخ بالمحافظة، الاهتمام بالشباب الموهوبين في البصرة وتقديم الدعم الكافي لهم والاستفادة من امكانياتهم وابداعهم الفكري. في غضون ذلك، احتضنت كلية الاعلام في جامعة بغداد، حفل إطلاق المعايير الوطنية لإعتماد برامج الاعلام الذي اقامه المجلس الوطني لإعتماد برامج كليات الاعلام بالتعاون مع كلية بلاد الرافدين الجامعة. وذكر عميد الكلية عمار طاهر في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هناك حرصاً كبيراً على التحرك نحو افاق رحبة والعمل بمعاييرعالمية جديدة، والنهوض بالواقع الاكاديمي والمهني عبر اطلاق معايير الجودة وفق اعلى المستويات)، مضيفاً ان (إطلاق معايير الاعتمادية يشكّل عاملاً لتحفيز كليات واقسام الاعلام للعمل باجتهاد من اجل الوصول الى المرحلة النموذجية على صعيد المناهج او البنى التحتية)، وبحث مجموعة من الصحفيين مع منظمة اليونسكو، تأسيس خط لمساعدة الصحفيات والصحفيين العراقييين. وقال بيان امس ان (منظمة اليونسكو عقدت عدداً من اللقاءات في بغداد مع مجموعة من الصحفيين العراقيين ومسؤول برامج حرية التعبير عن الرأي في منظمة صحافة حرة بلا حدود الهولندية، التي تنفذ مشروعا مشتركاً مع يونسكو العراق، لمناقشة كيفية مساعدة الصحفيات العراقيات وتطبيق نظام السلامة والامان في المؤسسات الاعلامية والصحفية ،ولاسيما ان مسؤولية حماية الصحفيين تقع على عاتق هذه المؤسسات)، واوضح البيان ان (فريق الصحفيين قدّم مقترحات الى الفريق الدولي، تضمنت تأسيس فريق وطني من الصحفيين والصحفيات يتولون دور تضييف خط المساعدة بعيداً عن دور المنظمات المدنية لمنع المتاجرة بقضايا الصحفيين)، على صعيد متصل، عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي، اجتماعها في الكويت بمشاركة العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (اعمال الاجتماع تضمنت ملفات تتعلق بمواجهة العديد من التحديات والمستجدات في مقدمتها القضية الفلسطينية والقرارات المتعلقة بها، وتقديم الدعم الاعلامي لمساندتها بما في ذلك قضية القدس والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية واعلان التضامن العربي)، ولفت الى ان (الجانبين بحثا بإستفاضة دور الاعلام العربي ومهمته في التصدي لموجة الارهاب والتطرف التي عانت منها الدول العربية خلال السنوات الاخيرة، مما يستدعي وضع معايير اعلامية بدقة وعناية لمختلف وسائل الاعلام العربية لحماية الفكر من الانحراف والاتجاه نحو الارهاب ومحاربة نشر التخلف والتناحر، والعمل على اشاعة ثقافة التسامح والعيش المشترك وتنمية الوعي المجتمعي).