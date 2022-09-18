بحر العلوم: كرم العراقيين وخدمتهم يجعل كربلاء قبلة للتعايش الإنساني

جهود إستثنائية تتكلّل بالنجاح بعد تأمين مشاركة أكثر من 21 مليون زائر

المحافظات – مرسلو (الزمان)

أكدت العتبةُ العباسية المقدّسة، أن عدد زائري الأربعينيّة بلغ أكثر من 21 مليون زائر.وأصدرت الأمانةُ العامّةُ للعتبة بيانا تلقته (الزمان) امس جاء فيه أنّ (أعداد الزائرين لمحافظة كربلاء والمسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ بلغ 21,198,640 زئـراً).

بدوره ،اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ،ان مجموع زائري الأربعينية وصل إلى 20 مليوناً بينهم خمسة ملايين من الأجانب.وقال في تصريح متلفز ان (هناك قطعات أمنية كبيرة وصلت إلى كربلاء لتأمين الزيارة)، واشار الى ان (جهدا جويا على مدار اسلاعة اسهم بتأمين مدينة كربلاء ومقترباتها). ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في ختام الزيارة الاربعينية ،نداءً لجميع القوى السياسية، فيما اكد أن العراق والعراقيين يستحقون أن نضحي من أجلهم.وقال الكاظمي في بيان تلقته (الزمان) امس (لقد أحيا العراقيون وضيوفهم ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وقد أرسل العراقيون رسالة معاني الصبر والفداء والتضحية في أروع صورها، وقدموا للعالم دروساً في كرم الضيافة والشجاعة)، معربا عن (شكره للقوات الأمنية بكل صنوفها، التي ما تزال تنتشر في ربوع العراق لملاحقة الإرهابيين، وفي الوقت نفسه توفر الحماية للزائرين، وأقدم شكري لإدارات المحافظات، والوزارات الخدمية، وأصحاب المواكب في تقديم الخدمة للزائرين).

بيان رأي

واصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، بيانا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين. وقال صالح (أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب الأمة الإسلامية والمرجعية العليا في النجف، في هذه المناسبة العظيمة، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام)، وأضاف أن (نهضة الإمام الحسين كانت وستبقى ثورة الحرية والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد، ليُقدم لنا الإمام وآل بيته وصحبه درساً بليغ الأثر يتردد صداه عبر الأزمنة في أن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفرّ منها مهما كانت الأثمان غالية). واعرب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويترعن (شكره للقوات الأمنية التي بذلت كل ما في مهجتها من أجل حماية الزائرين ، كما واشاد بالمواكب الحسينية التي بذلت كل جهدها من أجل خدمة السائرين حباً للإمام الحسين عليه السلام)، واشار الى ان (هناك بعض الإساءة على الزائرين من خارج العراق ،و لا سيما الزائرين الإيرانيين مع شديد الأسف ، فهدة ليست أخلاقنا ولا ما علمنا أهل البيت عليهم السلام) . من جانبه ، قال البرلماني والوزير السابق ابراهيم بحر العلوم في تغريدة تابعتها (الزمان) امس ان (العراقيين اثبتوا كرمهم وخدمتهم للزوار وانضباطهم في المسير)، وتابع ان (قيم الزمن الحسيني مستمرة ولم تتوقف باستشهاد الحسين عليه السلام)، وتابع ان (زيارة الاربعين هي تثبيت لمنهج اهل البيت بتغليب المصلحة العامة،فشكرة لحدمة وزوار الامام الذين جعلوا من كربلاء قبلة للتعايش الانساني). بدوره ، ثمن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجهود الاستثنائية المبذولة لإنجاح الزيارة الأربعينية.وقال الفياض في بيان تلقته (الزمان) امس (نستعيد كما في كل عام وكما نأمل أن نظل دوما سفرا خالدا على امتداد العصور ومجدا سامقا لا يدانيه مجد، إنها ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ملحمة البطولة والفداء والتضحية في كربلاء العزة والشموخ حيث وقف أبو الأحرار عليه السلام وقفته العظيمة من أجل نصرة الحق والانسان لتستكمل الدرب والرسالة جبل الصبر والإيمان السيدة زينب العقيلة عليها السلام)، واشار الى انه (إذ نرفع بهذه المناسبة الأليمة أحر التعزيات والمواساة الى مقام صاحب العصر والزمان وإلى مقام المرجعية الرشيدة، وشعبنا الأبي، والعالم الاسلامي أجمع، وكل الأحرار في العالم، فإننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى الجهود الاستثنائية المبذولة لإنجاح هذه الزيارة المليونية العظيمة، ونخص بالذكر المرجعية الرشيدة والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، والحشد الشعبي الذي كان له الدور الأبرز في تأمين الزيارة على امتداد الطرق المتعددة التي تمر بها وتقديم الخدمات المختلفة للزائرين). وحيا رئيس ائتلاف دولى القانون نوري المالكي في بيان امس (القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الذين ادوا واجبهم بتفان واخلاص لحفظ الزيارة وزوار الامام عليه السلام من اي خرق امني ، ومازالت مرابطة حتى انتهاء الزيارة وعودة جميع الزائرين الى مدنهم ودولهم). من جانبه ، قال امين عام حركة بابليون ريان الكلداني في بيان تلقته (الزمان) امس (تأتينا هذه السنة، أربعينية الإمام الحسين، لوحة وجودية تختلف عن كل السنين التي مرّت،اذا كان العالم ينظر الى الحسين وكربلاء، منارة لمذهب دون سواه، عليه أن يصحح مفاهيمه ،في العراق من مقام الإمام علي في النجف إلى مقام الإمام الحسين في كربلاء، خطّ مرسوم بالتاريخ والنضال والروحانية والفداء، كجسر يتصّل به النخيل بالشمس والتراب بالقمر والأرض بالسماء،وهذا الإرث في بلادنا عابر للمذاهب، وهو إرث يمتد في كل بيت في العراق).

حماية الزوار

في غضون ذلك ،قدم وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، شكره وامتنانه بجهود القوات الامنية المبذولة في حماية الزوار ونجاح خطة الزيارة.وقال سعدون في بيان تلقته (الزمان) امس الى (ابطال الجيش وتشكيلات القوات الامنية التي شاركت في حماية وخدمة زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام، اتقدم إليكم بأسمى كلمات الشكر والعرفان والتقدير نظيرًا لما قدمتموه من جهود جبارة في توفير الأمن وخدمة الزائرين ونقلهم). الى ذلك ، أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تشكيل مفرزة طبية بمُناسبة أربعينية الإمام الحُسين عليـه السـلام. وقـال مُدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن محمـود في بيتم تلقته (الزمان) امس ان (الشركة وكعادتها في كُلّ عام باشرت بتشكيل مفرزة طبية بمُناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحُسين عليـه السـلام، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للزائرين ومن ضِمنها نصب سرادق قرب أماكن تواجد الزوار)، مُشيراً إلى ان (الشركة مُستمرة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية التي تنتُجها بالإضافة إلى قياس ضغط الدم للوافدين). وسخرت سلطة الطيران المدني جميع الاماميات لغرض التفويج العكسي لرحلات الزائرين . وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من رئيس سلطة الطيران المدني نائل سعد عبد الهادي ، قامت الشركة بتسخير جميع الامكانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام شركات الطيران العاملة في مطاري بغداد والنجف الدوليين لغرض التفويج العكسي لرحلات الزوار ، حيث تم منح أكثر من 600 رحلة جوية أضافة إلى الرحلات المجدولة لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام). من جانبها ،افادت وزارة التجارة، انها استنفرت الإمكانات البشرية والفنية لاعادة تفويج الزائرين.وقال الوكيل الاداري للوزارة ستار الجابري ان (فريق الوزارة في كربلاء يعمل على مدار الساعة لنقل الزوار من والى كربلاء من خلال الخطة التي وضعتها قيادة اللجنة المركزية في كربلاء وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة)، مشيرا الى (مشاركة أكثر من 700 شاحنة وناقلة ومركبة خدمية في هذه المناسبة وادت دورها بشكل جيد بهذه المناسبة).