بحث مقترح ربط جسر الجادرية بجامعة بغداد

بغداد – ابتهال العربي

شكّلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فريقاً لدراسة مقترح إنشاء مجسر يربط جسر الجادرية بمدخل جامعة بغداد، مشيرة الى وجود مقترح لإنشاء عدد من المجسرات والأنفاق داخل العاصمة. وقال المتحدث بإسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح امس ان (مقترح ربط جسر الجادرية بمدخل الجامعة، يعد ضمن ضمن الحلول التي وضعتها اللجنة المختصة بمعالجة الإختناقات المرورية داخل بغداد)، مبيناً ان (تشكيل فريق مختص داخل اللجنة، من قِبل الأمانة العامة، ومشاركة امانة بغداد ومديرية المرور العامة، لدراسة مقترح يهدف الى تخفيف الإختناقات المرورية، اثناء بداية الدوام الرسمي ونهايته، في تقاطع منطقة الجادرية)، واشار الى ان (هنالك مقترحاً آخر تدرسه امانة بغداد، بشأن بناء عدد من المجسرات والأنفاق، من اجل عبور المشاة في الأماكن المزدحمة والمختنقة التي تكثر فيها الجامعات)، واضاف مجيد ان (هنالك فريقاً يدرس جميع الإمكانيات المتوفرة، لإنشاء الجسور، من اجل عرضها امام الأمانة العامة مع التوصيات النهائية ، ثم المصادقة عليها وتنفيذها). مؤكداً ان (المجسرات والأنفاق الأخرى ستحددها اللجنة، عَبر تحديد الأماكن المكتظة بالإزدحامات يومياً). وانجز فريق الجهد الحكومي، في وزارة الإعمار والإسكان، ستة ملفات خدمية في مدينة الكاظمية المقدسة.

وذكر رئيس الفريق جابر الحساني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الفريق فتح المنافذ الجديدة للمدينة، والشوارع المغلقة ، فضلاً عن إكساء 500 الف متر مربع، بتوجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني)، واوضح ان (الأعمال ستشمل حملة تنظيف واسعة، وبناء مجسر ساحة عدن، وشمول مناطق شاطئ التاجي بالخدمات)، مضيفاً ان (السوداني وجّه بتخصيص 15 مليار دينار، دعماً لحملة الفريق في المناطق المحرومة، الى جانب توجيهات اخرى تخص إشراك القطاع الخاص بالحملة). في سياق متصل، اكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، إنجاز 90 مدرسة خلال العام الجاري. وقال العطا امس ان (بغداد شهدت تطوراً إنشائياً وتربوياً، بعد إفتتاح 42 مدرسة ضمن نحو 90 مدرسة، في العام الجاري).