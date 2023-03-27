بثنائية الشوط الثاني الوطني يخسر أمام روسيا والأولمبي يواجه عمان

الناصرية- باسم الركابي

تختتم اليوم بطولة قطر الدولية الودية، في الدوحةخلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا ضمن تحضيرات منتخبات المنطقة للعديد من الاستحقاقات القادمة، التي يأتي على رأسها تصفيات أمم آسيا دون 23 عاما وستقام في ايلول القادم وهي مؤهلة للنهائيات التي تستضيفها قطر العام المقبل 2024 ويتأهل منها أول ثلاثة منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب رابع البطولة مع رابع أفريقيا لحسم متأهل آخر للأولمبياد.

خمس مواجهات

وتقام اليوم الثلاثاء خمس مواجهات ضمن الجولة الثالثة والاخيرةللبطولة عندما يلعب وطني الأولمبي ضمن مراكز لأرضية بعدما ضيع فرصة اللعب على لقب البطولة بعد خسارته بالهدف القاتل89من المباراة التي جرت السبت وتاثر ثيرافي النتيجة وتراجع خامس الترتيب وسيلتقي عمان بنفس الرصيد متقدما بفارق الأهداف عند الساعة الحادية عشرة الليلة لتحديد صاحب المركز الخامس وكلاهما بثلاث نقاط عندما تغلب العراق على فيتنام بثلاثة اهداف وخسر امام كوريا بهدف فيما خسرت عمان بثلاثة أهداف من كوريا ج وتغلبت على فيتنام بهدفين وبعيدا عن النتيجة التي لا تتعدى الدرجة المعنوية فقد كانت البطولة فرصة مناسبة باتجاه اعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة ومهم اقيمت في الدوحة المتقدمة دوما في التنظيم الناجح لجميع البطولات.

خطوة مهمة

وحضور وطني ألاولمبي ومشاركته في البطولة شيء مهم وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو اعداد الفريق الذي سيكون امام اكثر من مهمة حيث بطولة غربي آسيا في حزيران في بغداد واربيل وبعدها التصفيات الآسيوية في الدوحة في أيلول المقبل وان تخطاها سينتقل للمشاركة الأبرز حيث مونديال باريس2024.

مهمة شنيشل

ويقدر راضي شنيشل اهمية اعداد المنتخب من خلال مواصلة التغيرات لحين الاستقرار على التشكيل الذي سيكون امام مشاركات مختلفة واهمية ان يحظى الفريق بمجموعة لاعبين قادرين للدفاع عنه وهو في عملية بناء من أجل صناعة الإنجاز والرغبة في دعم كرة القدم المحلية خلال الاستحقاقات القادمة وان يعمل الكل برغبة واهتمام والاهم تامين احتياجات الفريق بشكل متكامل ليتمكن من الظهور الافضل وسط تحديات البطولات التي تضم منتخبات تحظى بلاعبين مهمين يلعبون في دوريات احترافية المطلوب من المدرب و الاتحاد تحديد مسار تكوين منتخب لائق عبر عمل استثنائي لتحقيق الطمأنينة للشارع في متابعة الفريق للقيام بدوره كما يجب ليأخذ مكانة المنتظر.

لقاء اليوم

ومهم أن يقدم لاعبي الفريق المستوى المطلوب امام عمان الليلة والدخول برغبة ونشاط وقبلها معالجة الاخطاء من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة لاعتبارات معروفة لان في كل الأحوال الفوز شيء مطلوب عند الكل وهو افضل من التعادل والخسارة وتقام اليوم اربع مباريات عندما تواجة المتصدرة الإمارات المتقدمة على الوصيف كوريا الجنوبية بفارق الأهداف بنفس الرصيد 6 نقاط وتتنافس تايلاند والكويت باربع نقاط على المركزين الثالث والرابع وتلتقي السعودية بنقطتين وقطر بدون نقاط لتحديد المركزين السابع والثامن ثم تتواجة قير غيز ستان وفيتنام بدون نقاط على المركز التاسع.

خسارة روسيا

خسر المنتخب الوطني مباراته الودية الدولية امام مضيفه منتخب روسيا امس الاول بهدفين سجلهما انتون مير د50وسيرجي بينيايف د 58 ومن شاهد اداء الوطني خلال الشوط الأول توقع ان يخرج على الأقل بتعادل بعدما ظهر بوضوح وكان بامكانه الخروج متقدما بهدف لو تعامل أيمن حسين مع اخطر فرص الفريق د37 بانفرادة بالحارس لكن الكرة ارتدت من القائم وقبلها سنحت اكثر من فرصة مع ارتفاع إيقاع اللعب حيث كرة ابراهيم بايش التي عبرت الحارس قبل ان يخرجها المدافع في اللحظة الأخيرة وهي في طريقها لهز الشباك و محاولة علي الحمادي التي ردها المدافع وكرة زيدان اقبال الذي قدم فاصل مهاري عالي وسدد كرة ردها الحارس قبل ان يغلق الدفاع المنافذ ومن خلفهم الحارس جلال حسن و الكل ظهروا بوضع جيد وحرموا الفريق المقابل الذي ظهر هجوميا على استحياء ومنع من الدخول والتسجيل.

الشوط الثاني

ودانت السيطرة للمضيف منذ البداية وتلقى الاعبين تعليمات المدرب التوجه للهجوم قبل أن يندفعوا وضغطوا وشكلوا خطورة واستغلوا تفكك وأخطاء وارتباك الدفاع بشكل غير متوقع ما مكن اصحاب الارض من تسجيل هدف التقدم وواصل نشاطه الهجومي وبعد8 دقائق أضاف الهدف الثاني واستمر بفرض السيطرة امام الوطني الذي لم يقدم شيء واي ملمح من ملامح الخطورة فقط مرة واحدة وكاد الفريق المنافس ان يضاعف النتيجة من كرتين د64 عندما تصدى جلال لكرة خطرة بصعوبة مرتين ثم رد القائم كرة قوية د67.

تغيرات كاساس

ولم تجدي نفعا تغيرات كاساس بزج حسن عمار ولؤي العاني واحمد فرحان واسو رستم وحمزة عدنان وفي كل الاحوال كانت محاولة للوطني و المدرب في استخلاص درس الأداء و النتيجة المهم ويتوجب العمل الجاد وتشخيص الاخطاء خصوصا الدفاع الذي وقع باخطاء ساذجة ليتمكن المدرب الوصول والاستقرار على التشكيل المطلوب من هذه الاوقات لتحقيق حالة الانسجام واللقاء تجربة جريئة امام الفوارق الفنية اذا ما نظرنا للمنتخب الروسي الذي وصل الملحق في كأس العالم الاخيــــــــرة في قطر قبل أن يحرم من الفيفا بسبب الحرب الروسية الكرواتية وحاول الظهور بشكل مقنع امام جمهوره بعد مشاهدته في اخر لقاء في ميدانه عندماتغلب على قبرص بستة أهداف ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة من تصفيات اوربا لكاس الــــعالم في قطر قبل أن يفرض عليه الحصار منذ تشرين ثاني 2021 ويكون الوطني اول منــــــــتخب يزور روسيا ويكسر الحصار وكانت روسيا لعبت الخميس في إيران انتهى بتعادلهما بهدف.