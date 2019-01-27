المنتجات تكشف عن خلاصة تصدير المشتقات

بتروناس: إرتفاع إنتاج حقل الغراف النفطي

بغداد – الزمان

أعلنت شركة بتروناس الماليزية، العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، أعلى كمية تصدير تبلغ 118.5 برميل يومياً، وأعلى انتاج يومي يبلغ 103.3 برميل، في كانون الاول الماضي.

وقال الرئيس الاقليمي لعمليات العراق عبد مالك بن جعفر، في بيان، إن (الشركة حققت أعلى كمية تصدير والبالغة 118.5 برميل يومياً، في حين تمكنت الشركة من تحقيق أعلى انتاج يومي والبالغ 103.3 برميل في كانون الاول 2018 وذلك بعد الانتهاء من حفر 22 بئراً).

عناصر اساسية

وأضاف البيان أن (العمليات والصحة والسلامة والبيئة تظل العناصر الأساسية في أعمال بتروناس)، موضحاً انهم (يسعون لضمان تشغيل المرافق والخدمات بأمان وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وممارسات أفضل في مجال الصحة والسلامة والبيئة).

وأكد أن (الشركة استثمرت نحو 150 ألف دولار اميركي خلال 2018 ضمن برامج تحت مسمى سي أس ار الخاص بالمنافع الاجتماعية التي تستفيد منها منطقة الحقل).

ولفت إلى أن (الشركة تعتزم توسيع انشطة الأعمال التجارية في العراق، والتي تشمل تطوير التكنولوجيا والإنتاج، وتتضمن جهود عمليات الاستخراج في الغراف اضافة الى حقول حلفاية وبدرة). كما أوضحت الشركة انها (نجحت في الوصول الى اول انتاج نفطي تجاري في 31 اب 2013 بعد توقيعها عقد خدمة التطوير والإنتاج لمنطقة الغراف في شباط 2010 إذ استثمرت حتى الان ما يقارب 8.3 مليار دولار في صناعة النفط والغاز في العراق).

وأكدت الشركة ان (حقل الغراف النفطي ينتج معدل سنوي متوسط يصل إلى 100 الف برميل يوميا، ويسهم حتى الآن بمبلغ 178 مليون برميل من الصادرات التراكمية العراقية)، متوقعة ان يزيد هذا المعدل إلى (أكثر من الضعف، ليصل إلى ذروة الإنتاج المستهدفة التي تبلغ 230 ألف برميل يومياً بحلول الربع الاخير من عام 2020 على توقع بان يبقى معدل الإنتاج مستقرا عند هذا المستوى لما بعد عام 2030).

وختم التقرير ان (بتروناس تطبق أساليب مبتكرة للتكنولوجيا التي تساعدنا على اكتشاف وزياده مصادر الطاقة حتى من أكثر البيئات صعوبة وتمتد سلسلة القيمة المتكاملة الخاصة بنا من الاستكشاف إلى التسويق والخدمات اللوجستية إلى البنى التحتية التكنولوجية، مع مشاريع في أكثر من 50 دولة).

مشتقات نفطية

من جهة حققت شركة توزيع المنتجات النفطية معدلات تصدير عالية لأنواع المشتقات النفطية خلال العام الماضي حيث بلغت الكميات المصدرة منها مليارات اللترات تعود بالفائدة على المستوى الإقتصادي للشركة .

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العاملين في القطاع التوزيعي حققوا إنجازات كبيرة على كافة المستويات ومن بينها تصدير المنتجات النفطية) كاشفاً عن (أرقام الكميات وأنواعها حيث تم تصدير أكثر من مليار ومئتي مليون لتر من زيت الوقود و970 مليون لتر من النفثا وأكثر من 80 مليون لتر من الگازولين، وأكثر من 44 ألف طن من مادة ال في آر). وأشار مسير الى (ان الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات السابقة والإستثمار الجيد للمنتجات النفطية المصدرة والتي أثرت بشكل إيجابي على أرباح الشركة مثمناً الدور الكبير لكوادرها وإلهمم العالية التي ساهمت بتحقيق العديد من المنافع مما ساعد ذلك على المساهمة بإعمار المدن المحررة وتأهيل المنافذ التوزيعية فيها والعديد من المشاريع الساندة التي تخدم المواطنين). وكشف مسير عن المبيعات الفعلية الخاصة ببعض المنتجات النفطية في كافة فروع الشركة بالمحافظات خلال العام الماضي ايضا مبيناً أن (البنزين المحسن بلغت مبيعاته ثمانية مليارات لتر فيما بلغت مبيعات البنزين عالي الاوكتاين 210 مليون لتر ، والنفط الأبيض نحو ملياري لتر ، وزيت الغاز ثمانية مليارات لتر تقريباً، وزيت الوقود 15 مليار لتر ، وقود الطائرات 254 مليون لتر). وبين ان (تلك المبيعات تحققت من خلال المنافذ التوزيعية المنتشرة في المحافظات وكذلك عبر الجهات الطالبة من دوائر الدولة وقطاع خاص ونازحين وغيرها من الجهات الأخرى وذلك ضمن خطة الشركة التجهيزية الشهرية).