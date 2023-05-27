بايرن يقيل كان وحميدجيتش عقب التتويج باللقب

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر السبت بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر توالياً والـ33 في تاريخه في الدوري الالماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميدجيتش من منصبيهما.

وقال هاينر لوسائل الاعلام في المنطقة المختلطة “ربما علمتم بما قررناه مع الهيئة الرقابية”، مؤكداً إقالة حميدجيتش وكان، وهي معلومات نُشرت في وسائل الإعلام الألمانية بعد دقائق قليلة من حفل التتويج.

كما قال بايرن في بيان “أوليفر كان لم يعد المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ. كما سيتم تعيين شخص آخر مكان المدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش. نائب رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن سيتولى مهام كان”، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الرياضي الجديد لاحقًا.

ودفع الرجلان القويان لنادي بايرن كان وحميدجيتش ثمن معاناة النادي البافاري في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأنقذ موسمه بتتويجه المثير بلقب الدوري في المرحلة الاخيرةاثر فوزه على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل للاعب وسطه جمال موسيالا وتعثر غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند امام ضيفه ماينتس 2-2.

وراهن كان وحميدجيتش على إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في نهاية آذار/مارس الماضي، وحل محله توماس توخل عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

واستلم حميدجيتش منصبه في الاول من تموز/يوليو 2017 وانضم إلى مجلس إدارة بايرن في صيف 2020 مسؤولاً عن الجانب الرياضي. في ستة مواسم في منصبه، توج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا نهاية صيف 2020 في لشبونة ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

أما كان، فتولى رئاسة مجلس إدارة بايرن في الاول من تموز/يوليو 2021. ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى كولونيا السبت رسميا بسبب إصابته بالأنفلونزا، فيما أوضح حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق وقائده على حسابه في تويتر أن النادي منعه من السفر إلى كولونيا لحضور مباراة المرحلة الاخيرة.