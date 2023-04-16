بايدن يعين غاغا رئيسة للجنة الفنون

{ واشنطن – وكالات – عيّن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، النجمة العالمية ليدي غاغا رئيسة للجنة الفنون والعلوم الإنسانية التابعة له.وأعلن البيت الأبيض في هذا السياق أنه إلى جانب نجمة البوب سيرأس اللجنة أيضاً المنتج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، بروس كوهين.أما عن أعضاء اللجنة فقد ورد أنهم النجوم: جون باتيست، وجورج كلوني، وشوندا ريمس، وكيري واشنطن، إضافة إلى تروي كوتسور، وجنيفر غارنر. ويعود تاريخ اللجنة إلى عام 1982 حيث تم تأسيسها لتقديم المشورة إلى الرئيس في الأمور الثقافية، وحتى الآن، كانت قد جرت العادة أن تقودها السيدة الأولى؛ أي زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً رحبت من خلاله بأعضاء اللجنة الجدد، وورد فيه ما يلي: (نتطلع إلى الشراكة للتأثير بشكل إيجابي في الفنون والمكتبات والمتاحف والأعمال الإنسانية في جميع أنحاء البلاد).كما ورد في البيان: (يضم أعضاء اللجنة الخاصة فنانين بارزين وعلماء وفاعلين خيريين أظهروا التزاماً جاداً بالفنون والعلوم الإنسانية. ويمثل الأعضاء العموميين رؤساء الوكالات الفيدرالية الرئيسية ذات الدور الثقافي، بما في ذلك رؤساء الأوقاف الوطنية للفنون والعلوم الإنسانية، وأمين مكتبة الكونغرس، وسكرتير متحف سميثسونيان، ومدير معهد خدمات المتاحف والمكتبات، من بين آخرين).