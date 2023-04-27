بايدن يبدي إعجابه بالموهبة الغنائية لرئيس كوريا الجنوبية

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول في البيت الأبيض في 26 نيسان/ابريل 2023

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) -أنهى رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول زيارته إلى البيت الأبيض الأربعاء بأداء غنائي نال إعجاب نظيره الأميركي جو بايدن.

وخلال مأدبة عشاء أقامها بايدن على شرف يول، بعد محادثات ثنائية تناولت مواضيع أكثر جدية، من بينها تحذير وجّهه الرئيسان إلى كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي من جانبها سيؤدي إلى “نهاية” نظام بيونغ يانغ، أظهر يون شغفه بالموسيقى الأميركية.

وقال بايدن “نعرف أنّ +أميركن باي+ هي إحدى أغنياتك المفضلة+”، واصطحب ضيفه إلى خشبة المسرح للاستماع من كثب إلى الموسيقيين وهم يعزفون أنغام أغنية دون ماكلين.

وقال يول الشغوف بالكاراوكيه رداً على بايدن “نعم، هذا صحيح”، مشيراً إلى أته أغنية “أميركن باي” أعجبته منذ طرحها في العام 1971 حين كان لا يزال على مقاعد الدراسة.

وردّ بايدن “نرغب في الاستماع إلى الأغنية بصوتك”. فما كان من الرئيس الكوري الجنوبي إلا أنّ أمسك الميكوروفون وقال “لم أؤدِها منذ زمن، ولكن (…)”.

وغنّى يول بعض مقاطع الأغنية من دون موسيقى مرافقة فقوبل بتصفيق الحاضرين فيما بدا بايدن وعقيلته فرحين.

وقال بايدن ممازحاً “ستتولى في العشاء الرسمي المقبل إحياء الحفلة. لم يكن لدي أي فكرة أنّك تغنّي”.

وبعد أداء الأغنية، قدّم بايدن ليون غيتاراً أرسله ووقعه دون ماكلين الذي لم يتمكن من حضور العشاء.

وأشد بعض رواد مواقع التواصل بموهبة رئيس كوريا الجنوبية الغنائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها يون بشكل علني. فخلال الحملة الرئاسية للعام 2021، حلّ ضيفاً في البرنامج الكوري الجنوبي الشهير “آل ذي بتلرز” وأدّى أغنية “نو وان إلس” للمغني لي سيونغ شول.