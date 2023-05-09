بايدن يأمل انهاء إضراب كتّاب السيناريو في هوليوود

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ “‬يأمل‭” ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ “‬منصف‭” ‬في‭ ‬شأن‭ ‬كتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬المضربين‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬الجالية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ “‬آمل‭ ‬بصدق‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬لإضراب‭ ‬كتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬وبأن‭ ‬يحصل‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬المنصف‭ ‬الذي‭ ‬يستحقون‭”. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬أول‭ ‬موقف‭ ‬للرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬البالغ‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬والمرشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فيما‭ ‬يُعرف‭ ‬عنه‭ ‬حماسته‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬للمطالب‭ ‬النقابية‭. ‬وبدأ‭ ‬آلاف‭ ‬كتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬للأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬الأميركية،‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬إضراباً‭ ‬بسبب‭ ‬فشل‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬ومنصات‭ ‬البث‭ ‬الرئيسية،‭ ‬تتناول‭ ‬خصوصاً‭ ‬زيادة‭ ‬مداخيلهم‭. ‬ويطالب‭ ‬هؤلاء‭ ‬خصوصاً‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬للإفادة‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬ثابتة‭ ‬وحصة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭. ‬ويُترجم‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لبرامج‭ ‬ناجحة،‭ ‬بينها‭ ‬البرامج‭ ‬الليلية‭ ‬الشهيرة‭ (“‬لايت‭ ‬نايت‭ ‬شو‭”)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تأخير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والأفلام‭ ‬المرتقب‭ ‬طرحها‭ ‬أساساً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويعود‭ ‬آخر‭ ‬تحرّك‭ ‬مطلبي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬إلى‭ ‬2007‭-‬2008‭ ‬حين‭ ‬نفّذ‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬إضراباً‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬شلّ‭ ‬المجال‭ ‬السمعي‭ ‬والبصري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬استمر‭ ‬لمئة‭ ‬يوم‭ ‬وتكبّد‭ ‬القطاع‭ ‬بسببه‭ ‬خسائر‭ ‬بملياري‭ ‬دولار‭.‬