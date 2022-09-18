بايدن وزعماء العالم يتصدرون جنازة الملكة اليزابيث الثانية

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬قادة‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬الأحد‭ ‬عشيّة‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الضيوف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭.‬

وضع‭ ‬بايدن‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬جيل‭ ‬أمام‭ ‬النعش‭ ‬المغطى‭ ‬بالعلم‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وتجمع‭ ‬الناس‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬لتقديم‭ ‬احترامهم‭ ‬الأخير‭ ‬للملكة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬عرفها‭ ‬معظم‭ ‬البريطانيين‭ ‬مدى‭ ‬حياتهم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدفن‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬عامًا‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عامًا،‭ ‬جسدت‭ ‬‮«‬مفهوم‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بايدن‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬سجل‭ ‬العزاء،‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬إنكلترا،‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬قلوبنا‭ ‬معكم،‭ ‬كنتم‭ ‬محظوظين‭ ‬بوجودها‭ ‬لمدة‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬كنا‭ ‬جميعًا‭. ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬أفضل‭ ‬لها‮»‬‭. ‬ثم‭ ‬توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬أقامه‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬لعشرات‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬إمبراطور‭ ‬اليابان‭ ‬ناروهيتو‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬أستراليا‮»‬‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬المناهض‭ ‬للملكية‭ ‬والذي‭ ‬ألقى‭ ‬السبت‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬الملكة،‭ ‬إن‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬كان‭ ‬‮«‬حضورها‭ ‬الدائم‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬سجل‭ ‬العزاء‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬عملت‭ ‬طوال‭ ‬حياتها‭ ‬وتحمّلت‭ ‬وزر‭ ‬واجباتها‭ ‬بلباقة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‮»‬‭. ‬ويتوافد‭ ‬عشرات‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬شرطتها‭ ‬أكبر‭ ‬عملياتها‭ ‬الأمنية‭ ‬لمواكبة‭ ‬ترتيبات‭ ‬الجنازة‭ ‬التاريخية‭ ‬للملكة‭ ‬الأطول‭ ‬عهدا‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭. ‬ألقت‭ ‬أيضا‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬جاسيندا‭ ‬أرديرن‭ ‬نظرة‭ ‬الوداع‭ ‬على‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الملك‭ ‬الجديد،‭ ‬أضافت‭ ‬أرديرن‭ ‬أنها‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬عن‭ ‬التبعية‭ ‬للملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬مستقبلا‭.‬

وبدأت‭ ‬الحشود‭ ‬تتجمع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬للملكة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشل‭ ‬لندن‭ ‬وأن‭ ‬يتابعها‭ ‬المليارات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

جدة‭ ‬للأمة‮»‬

حصلت‭ ‬آي‭.‬جاي‭ ‬كيلي‭ ‬وهي‭ ‬مدرسة‭ ‬تبلغ‭ ‬46‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬مميّز‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬سيسلكه‭ ‬الموكب‭ ‬بعد‭ ‬الجنازة‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬كراسي‭ ‬تخييم‭ ‬وملابس‭ ‬دافئة‭ ‬وجوارب‭ ‬إضافية،‭ ‬‮«‬المشاهدة‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬شيء‭ ‬رائع‭ ‬لكن‭ ‬الوجود‭ ‬هنا‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬ستغمرني‭ ‬مشاعر‭ ‬جياشة‭ ‬عندما‭ ‬يمر‭ ‬الموكب،‭ ‬لكنني‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬لأقدم‭ ‬احترامي‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬شغلت‭ ‬فيونا‭ ‬أوغيلفي‭ ‬البالغة‭ ‬54‭ ‬عاما‭ ‬والتي‭ ‬خدمت‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي،‭ ‬موقعًا‭ ‬خارج‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني،‭ ‬فإنك‭ ‬تقسم‭ ‬بالولاء‭ ‬للملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬يترك‭ ‬أثرا‭ ‬باقيا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أوغيلفي‭ ‬‮«‬واصلت‭ ‬القيام‭ ‬بواجبها‭ ‬حتى‭ ‬يومين‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬الملكة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬رئيسة‭ ‬للوزراء‭. ‬ويتم‭ ‬الأحد‭ ‬التزام‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬20‭,‬00‭ (‬19,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬تكريما‭ ‬لـ»حياة‭ ‬وإرث‮»‬‭ ‬الملكة‭. ‬وتنتهي‭ ‬الفترة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشيعين‭ ‬الراغبين‭ ‬بوداع‭ ‬الملكة‭ ‬الملفوف‭ ‬نعشها‭ ‬بالعلم‭ ‬البريطاني‭ ‬والمسجّى‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الساعة‭ ‬6‭,‬30‭ (‬5,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭.‬

وينتظم‭ ‬الراغبون‭ ‬بوداع‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬بطول‭ ‬كيلومترات‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬التايمز‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬تتخطى‭ ‬13‭ ‬ساعة‭. ‬وأعرب‭ ‬شون‭ ‬مايو‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلوماتية‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لتمكّنه‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬بعدما‭ ‬انتظر‭ ‬في‭ ‬الطابور‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬لوداع‭ ‬الملكة‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬رحيل‭ ‬الملكة‭ ‬أثار‭ ‬العواطف،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬أشبه‭ ‬بجدة‭ ‬للأمة‭. ‬سنفتقدها‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬وأُوقف‭ ‬رجل‭ ‬خرج‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬الطابور‭ ‬وتجاوز‭ ‬مشيّعين‭ ‬ينتظرون‭ ‬دورهم‭ ‬لوداع‭ ‬الملكة،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬مخالفة‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭.‬

‭ ‬وقفة‭ ‬وداعية

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬وداع‭ ‬المشيعين‭ ‬للملكة،‭ ‬شارك‭ ‬أحفادها‭ ‬الثمانية‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الأميران‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬وداعية‭ ‬حول‭ ‬النعش‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭.‬

وهاري‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬دورتين‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬ارتدى‭ ‬الزي‭ ‬الرسمي‭ ‬لوحدة‭ ‬الفرسان‭ ‬التي‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬هاري‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬مصالحة‭ ‬قدّمه‭ ‬تشارلز‭ ‬لنجله‭ ‬الأصغر‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهم‭ ‬وزوجته‭ ‬ميغان‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬بالعنصرية‭.‬

وهاري‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يضطلع‭ ‬بأي‭ ‬دور‭ ‬ضمن‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬وقد‭ ‬جُرّد‭ ‬من‭ ‬ألقابه‭ ‬العسكرية‭ ‬الفخرية‭. ‬والوقفة‭ ‬الوداعية‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬ملكية‭ ‬مرتديا‭ ‬الزي‭ ‬العسكري‭ ‬الرسمي‭.‬

وكان‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬ونجله‭ ‬الأكبر‭ ‬وليام،‭ ‬الوريث‭ ‬الجديد‭ ‬للعرش،‭ ‬قد‭ ‬تفقدا‭ ‬المشيعين‭ ‬المنتظمين‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬التايمز،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬لمصافحتهم‭ ‬وتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬لهم‭.‬

ومراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تنظّم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الأسبق‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1965،‭ ‬وستقام‭ ‬الإثنين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11‭,‬00‭ (‬10,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

‭ ‬تنديد‭ ‬روسي‭ ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬سيحضر‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليابان‭ ‬ودول‭ ‬أخرى،‭ ‬لم‭ ‬توجّه‭ ‬أي‭ ‬دعوة‭ ‬لقادة‭ ‬روسيا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬وبورما‭ ‬وسوريا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ندّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬بسلوك‭ ‬‮«‬غير‭ ‬أخلاقي‮»‬‭ ‬و»تجديفي‮»‬‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تجاهها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قرّرت‭ ‬لندن‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لروسيا‭ ‬لحضور‭ ‬الجنازة‭.‬

أما‭ ‬الصين‭ ‬فستشارك‭ ‬في‭ ‬الجنازة،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬البرلمانية‭ ‬البريطانية‭ ‬حظرت‭ ‬مشاركة‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬قادتها‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭. ‬وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬شرطي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لمؤازرة‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭.‬

بعد‭ ‬الجنازة،‮ ‬سينقل‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬كنيسة‭ ‬سانت‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬ويندسور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن،‭ ‬حيث‭ ‬ستدفن‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬عائلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬ووالدتها‭ ‬وزوجها‭ ‬فيليب‭.‬

وأشاد‭ ‬الابن‭ ‬الثاني‭ ‬للملكة‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو‭ ‬الأحد‭ ‬بـ»معرفتها‭ ‬وحكمتها‭ ‬اللانهائية‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬فضيحة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬صلاته‭ ‬بالملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬الذي‭ ‬دين‭ ‬باعتدائه‭ ‬على‭ ‬أطفال‭.‬

وأشادت‭ ‬كاميلا،‭ ‬عقيلة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬بإليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لديها‭ ‬عينان‭ ‬زرقاوان‭ ‬رائعتان،‭ ‬وعندما‭ ‬تبتسم‭ ‬تُضيئان‭ ‬وجهها‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬طويل‭. ‬أبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬ولا‭ ‬يسعني‭ ‬ان‭ ‬أتذكر‭ ‬أحدا‭ ‬ذا‭ ‬حضور‭ ‬غير‭ ‬الملكة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بُدّ‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬امرأة‭ ‬منفردة‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬نساءٌ‭ ‬رئيسات‭ ‬وزراء‭ ‬أو‭ ‬رئيسات‭. ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة،‭ ‬لذلك‭ ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬أدت‭ ‬دورها‭ ‬الخاص‮»‬‭.‬