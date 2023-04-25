بايدن مرشحاً لولاية ثانية وترامب يواجه قضية اغتصاب صحافية

نيويورك‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

‮ ‬انتهت‭ ‬مرحلة‭ ‬الترقب،‭ ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬سنه،‭ ‬ثمانون‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬قلق‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مرشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‮»‬‭.‬

وسارع‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الى‭ ‬اتهامه‭ ‬‮«‬بالانفصال‭ ‬عن‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬تسري‭ ‬شائعات‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الترشح‭. ‬ويصادف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬25‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬لدخول‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬السابقة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬روح‭ ‬أميركا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حرم‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭. ‬وإذا‭ ‬صحت‭ ‬توقعات‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬فإن‭ ‬منافسة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬ترتسم‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬ويحمل‭ ‬إعلان‭ ‬الترشّح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬رمزية‭ ‬قوية‭.‬

وبدأت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬تقدّمت‭ ‬بها‭ ‬الأميركية‭ ‬إي‭ ‬جين‭ ‬كارول‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وتتهمه‭ ‬فيها‭ ‬باغتصابها‭ ‬خلال‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عملية‭ ‬اختيار‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬خلالها‭ ‬الصحافية‭ ‬البالغة‭ ‬79‭ ‬عاما،‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬اعتدى‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬وعمد‭ ‬الى‭ ‬التشهير‭ ‬بها‭ ‬حينما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭. ‬وينفي‭ ‬ترامب‭ ‬التهم‭ ‬الموجّهة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬يواجهها‭ ‬وقد‭ ‬تعيق‭ ‬ترشحه‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأميركية‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬وسعيه‭ ‬الى‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬بين‭ ‬2017‭ ‬و2021‭.‬

ويأتي‭ ‬بدء‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬مثول‭ ‬ترامب‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بدفع‭ ‬أموال‭ ‬الى‭ ‬نجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬سابقة‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسته‭ ‬الديموقراطية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭. ‬وأصبح‭ ‬ترامب‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬يوجّه‭ ‬إليه‭ ‬اتّهام‭ ‬جنائي،‭ ‬وهو‭ ‬دفع‭ ‬أيضا‭ ‬ببراءته‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التهم‭.‬

وتقول‭ ‬كارول،‭ ‬الصحافية‭ ‬السابقة‭ ‬وكاتبة‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬إيل‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬اغتصبها‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭ ‬لأحد‭ ‬متاجر‭ ‬الألبسة‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬الجادة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬منتصف‭ ‬التسعينات،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬وقع‭ ‬بعدما‭ ‬طلب‭ ‬الثري‭ ‬الأميركي‭ ‬رأيها‭ ‬في‭ ‬التبضع‭. ‬وكشفت‭ ‬كارول‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬كتابها‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬ماغازين‮»‬‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬وردّ‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يلتقها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬تكذب‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

وقاضت‭ ‬الصحافية‭ ‬ترامب‭ ‬بتهمة‭ ‬التشهير‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬تهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬بسبب‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬التقادم‭ ‬القانونية‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا‭ ‬بات‭ ‬نافذا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬يعطي‭ ‬ضحايا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬حق‭ ‬المقاضاة‭ ‬حتى‭ ‬بحال‭ ‬مرور‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬على‭ ‬تعرّضهم‭ ‬للاعتداء‭ ‬الجنسي‭. ‬ويمنحهم‭ ‬مهلة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬صدوره،‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭.‬