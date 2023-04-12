بايدن في بلفاست يتغنى بأصوله الإيرلندية

بلفاست‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان

وصل‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬فيما‭ ‬الشلل‭ ‬السياسي‭ ‬سيد‭ ‬الموقف‭ ‬والأجواء‭ ‬متوترة‭.‬

وتشكل‭ ‬بلفاست‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬منحنى‭ ‬عاطفيا‭ ‬أكثر‭ ‬إذ‭ ‬توجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬حيث‭ ‬يمضي‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬اجداده‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬والدته‭.‬

وبإنتظار‭ ‬وصوله،‭ ‬كرر‭ ‬مجددا‭ ‬قبل‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬أولويته‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬‮«‬حفظ‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الأطراف‭ ‬بصعوبة‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬عاما‭.‬

وأتت‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لندنديري‭ ‬الحدودية‭ ‬لتذكر‭ ‬أن‭ ‬الجروح‭ ‬لم‭ ‬تندمل‭ ‬بعد‭.‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬آلت‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬1998‭. ‬ووضع‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬ألجمعة‭ ‬العظيمة‮»‬‭ ‬‮ ‬هذا‭ ‬حدا‭ ‬لمواجهات‭ ‬استمرت‭ ‬لعقود‭ ‬بين‭ ‬الوحدويين‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬البروتستانت‭ ‬والجمهوريون‭ ‬وأكثرهم‭ ‬كاثوليك‭.‬

ولا‭ ‬ينوي‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬البالغ‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬البقاء‭ ‬مكتوف‭ ‬اليدين‭ ‬حيال‭ ‬شلل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬هذا‭ ‬الأقليم‭ ‬البريطاني‭.‬

فعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام،‭ ‬معطل‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬‮ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬حزب‭ ‬الوحدويين‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭.‬

وستسنح‭ ‬لجو‭ ‬بايدن‭ ‬الفرصة‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬للقاء‭ ‬زعيم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬الخمسة‭ ‬السياسية‭ ‬الرئيسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بلفاست‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬البيت‭ ‬الأ‭[‬يض‭.‬

ولكن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬على‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬رسميا‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الوحوديين‭ ‬الذين‭ ‬يبقون‭ ‬حذرين‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الرئيس‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬الفخور‭ ‬جدا‭ ‬بأصوله‭ ‬الإيرلندية‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬إيان‭ ‬بايزلي‭ ‬‮«‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬ليست‭ ‬مهمة‭ ‬فعلا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبايدن‮»‬‭.‬

ويصل‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬سيجتمع‭ ‬أيضا‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬حاملا‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬مزدوجة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭.‬

‮ ‬فجو‭ ‬بايدن‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬التهنئة‮»‬‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لاتفاقات‭ ‬السلام‭ ‬ويريد‭ ‬كذلك‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬المستقبل‭ ‬واعتماد‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتجارية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬كل‭ ‬المجموعات‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الشلل‭. ‬ويتطلب‭ ‬ذلك‭ ‬إزالة‭ ‬رفض‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬لتدابير‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬الحساس‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وبعد‭ ‬زيارته‭ ‬الخاطفة‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬يبدأ‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجزء‭ ‬الشخصي‭ ‬والعائلي‭ ‬من‭ ‬زيارته‭.‬

ويتغنى‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬زار‭ ‬إيرلندا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬بأصوله‭ ‬الإيرلندية‭ ‬بعدما‭ ‬هاجر‭ ‬أجداده‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭.‬

وحرص‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬على‭ ‬تفصيل‭ ‬شجرة‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬للصحافيين‭ ‬وتقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬المضحكة‭ ‬حول‭ ‬أجداد‭ ‬الرئيس‭.‬

ويسعى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬سياسية‭ ‬إذ‭ ‬ينوي‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

ويريد‭ ‬أن‭ ‬يبرهن‭ ‬للطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬المحبطة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الحلم‭ ‬الأميركي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ممكنا‭ ‬مع‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬عاملة‭ ‬ومتواضعة‭ ‬الحال‭.‬

وينوي‭ ‬بايدن‭ ‬زيارة‭ ‬بلدتين‭ ‬إيرلنديتين‭ ‬يقول‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النسب‭ ‬أن‭ ‬أجداده‭ ‬أتوا‭ ‬منهما‭ ‬وهما‭ ‬لوث‭ ‬ومايو‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬بالينا‭ ‬الصغيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬تنتشر‭ ‬الأعلام‭ ‬الأميركية‭ ‬حول‭ ‬لوحة‭ ‬جدارية‭ ‬تزين‭ ‬حانة‭ ‬محلية‭ ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬بايدن‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبين‭ ‬المحطتين،‭ ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬دبلن‭ ‬تتخللها‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬وخطاب‭ ‬امام‭ ‬البرلمانيين‭.‬