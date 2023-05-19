بايدن‭ ‬يدعم‭ ‬تدريب‭ ‬أوكرانيين‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬أف‭-‬16‭ ‬وروسيا‭ ‬تجنّد‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬متعاقد

مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬تعلن‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬

واشنطن‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ -‬هيروشيما‭ (‬اليابان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أبلغ‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬مبادرة‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تدريب‭ ‬طيارين‭ ‬أوكرانيين‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مقاتلات‭ ‬أف‭-‬16‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سيجري‭ ‬فيها‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬سيقرر‭ ‬تحالف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬موعد‭ ‬تقديم‭ ‬طائرات‭ ‬وعددها‭ ‬ومن‭ ‬سيقدمها‮»‬‭ ‬معطيا‭ ‬الإشارة‭ ‬الأقوى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتسليم‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬كييف‭ ‬بشدة‭. ‬وكانت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬طلبت‭ ‬تكرارا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬كانت‭ ‬تتردد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. . ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬دميتري‭ ‬ميدفيديف‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬موسكو‭ ‬جنّدت‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2023‭ ‬حوالى‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬متعاقد‭ ‬في‭ ‬جيشها،‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬إعاده‭ ‬بناء‭ ‬صفوفه‭ ‬التي‭ ‬أضعفها‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬ميدفيديف‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬بشأن‭ ‬التجنيد‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬تمّ‭ ‬قبول‭ ‬117400‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬بموجب‭ ‬عقود‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تدريب‭ ‬متطوّعين‮»‬‭.‬

ورحّب‭ ‬ميدفيديف،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حالياً‭ ‬الرقم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي،‭ ‬بـ»استمرار‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ (‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭) ‬حول‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬تكبّد‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ممّا‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬صفوفه،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التسلسل‭ ‬الهرمي‭ ‬العسكري‭.‬

وفي‭ ‬استباق‭ ‬لهجوم‭ ‬مضاد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬أطلقت‭ ‬موسكو‭ ‬حملة‭ ‬تجنيد‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬ولم‭ ‬تُعلن‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬محدّدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ذكرت‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تجنيد‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬عقود‭ ‬بشروط‭ ‬جذابة‭.‬

وتجري‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بينما‭ ‬ظهرت‭ ‬ملصقات‭ ‬متعدّدة‭ ‬تروّج‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدن‭ ‬الروسية‭. ‬وكانت‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬نظّمت‭ ‬أول‭ ‬تعبئة‭ ‬‮«‬جزيئة‮»‬‭ ‬لـ300‭ ‬رجل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ممّا‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬فرار‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بسبب‭ ‬رفضهم‭ ‬الذهاب‭ ‬للقتال‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬الضروري‮»‬‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬جندي‭ – ‬‮«‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬695‭ ‬ألف‭ ‬متعاقد‮»‬‭ – ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬البالغ‭ ‬1،15‭ ‬مليون‭ ‬الذي‭ ‬حدّده‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬و‭ ‬يحضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬المنعقدة‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬الرؤساء‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬تمويل‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسي‭ ‬دانيلوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسائل‭ ‬مهمة‭ ‬ستتقرر‭ (‬في‭ ‬هيروشيما‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬وجود‭ ‬رئيسنا‭ ‬حضوريا‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحنا‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬أعلن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬أنه‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬‭ ‬وشكر‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬دعمه‭ ‬لوحدة‭ ‬اراضي‮»‬‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للسعودية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرنسي‭ ‬ان‭ ‬مجيئه‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مشاركة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الحضورية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬رمزا‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعدما‭ ‬دمرتها‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬موعد‭ ‬وصوله‭.‬

وأنهى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للتو‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬بالأساس‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬بكلمة‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬انعقادها‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الثماني‭ ‬التي‭ ‬دعتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬اليابانية‭ ‬وبينهم‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬ناشئة‭ ‬مثل‭ ‬البرازيل‭ ‬واندونيسيا‭ ‬او‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬عسكرية‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬ورفضت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬التنديد‭ ‬بغزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬‮«‬نفترض‭ ‬انهم‭ ‬سيلتقون‮»‬،‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬فرصة‮»‬‭ ‬للتحدث‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬القادة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬افضل‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬قضية‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬هو‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬نفسه‮»‬‭. ‬سيشكل‭ ‬حضوره‭ ‬الى‭ ‬هيروشيما‭ ‬رمزا‭ ‬قويا‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬ايان‭ ‬ليسير‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جرمان‭ ‬مارشال‭ ‬فاند‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬معهد‭ ‬الابحاث‭ ‬الأميركي،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيؤكد‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬الروسي‭ ‬الأوكراني‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬ايضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬‮«‬لخطر‭ ‬حصول‭ ‬تصعيد‮»‬‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭.‬

سيطلب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬إمكانات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬للتصدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬قبل‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬كييف‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬وانظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المتطورة‭ ‬وعلى‭ ‬الارجح‭ ‬سيطلب‭ ‬أيضا‭ ‬مجددا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭-‬16‭ ‬اميركية‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬يملكها‭ ‬الاوروبيون‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬بكميات‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬ليسر‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬شددت‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬السبع‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬عقوباتها‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬معلنة‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬جديدة‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭.‬

وصرح‭ ‬قادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وكندا‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مخصص‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬حرمان‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬والمعدات‭ ‬الصناعية‭ ‬وخدمات‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬تساند‭ ‬حملتها‭ ‬الحربية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬منتجات‭ ‬‮«‬أساسية‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬كيانات‭ ‬متهمة‭ ‬بنقل‭ ‬معدات‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬لحساب‭ ‬موسكو‭. ‬