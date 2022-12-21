بايدن‭ ‬يبلغ‭ ‬زيلنسكي‭ ‬حرصه على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لنيل‭ ‬السلام‭ ‬العادل

اقتراح بزيادة عديد الجيش الروسي الى 1.5 مليون
موسكو-الزمان -واشنطن – مرسي أبو طوق
استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن عند مدخل البيت الابيض الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة يقوم بها الاخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.
ووقف زيلينسكي الى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم. واجرى الرئيسان محادثات ثنائية قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.
ووعد بايدن زيلينسكي ب»مواصلة تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها» وشدد على انه يريد سلاما عادلا لأوكرانيا وأعلن وزير الخارجية الأميركي الأربعاء أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى واشنطن.
وقال الوزير انتوني بلينكن في بيان إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن». ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة»، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه. وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الروس إن «ما يحدث هو مأساة بالتأكيد، مأساة مشتركة، لكنها ليست نتيجة لسياستنا إنها نتيجة لسياسة دول أخرى». واكد بوتين أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك «الاستعداد القتالي» لقواتها النووية، على وقع النزاع في أوكرانيا والأزمة مع دول الغرب. فيما يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في البيت الأبيض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير قبل أن يلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي في زيارة تعد تاريخية. وأعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا «طالما اقتضت الضرورة».
وتعتبر هذه الزيارة التي سيعلن خلالها عن مساعدة أميركية جديدة لاوكرانيا وصفت بأنها «كبيرة» تشمل خصوصا نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة، تحديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال الكرملين الأربعاء إن شحنات أسلحة أميركية جديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى «تفاقم» النزاع مع روسيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا» في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف. وأضاف أنه لا يتوقع تغييرا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة. وأكد الرئيس الأوكراني في تغريدة صباح الأربعاء أنه «في طريقه إلى الولايات المتحدة لتعزيز الصمود والقدرات الدفاعية» لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس الأميركي ويلقي كلمة أمام الكونغرس. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم ترغب الرئاسة الأوكرانية في الإدلاء بأي تعليق آخر على الفور.
وقال بوتين إن «القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع ستتطور». واضاف «سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها» في مختلف المجالات.
واقترح وزير الدفاع الروسي الأربعاء زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1،5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.
وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي «وافق» على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين «من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1،5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد».
وأعلن بوتين على سبيل المثال أن صواريخ فرط صوتية جديدة عابرة للقارات طراز «زيركون» ستدخل الخدمة «بداية كانون الثاني/يناير»، علما بأنها تنتمي الى المجموعة الجديدة من الاسلحة التي طورتها موسكو في الاعوام الاخيرة. وكان بوتين يتحدث أمام مجموعة من الضباط الكبار في إطار اجتماع غايته تحديد أهداف الجيش الروسي للعام 2023 مع استمرار هجومه على اوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن إحدى «الاولويات» ستكون «مواصلة تنفيذ العملية الخاصة (في أوكرانيا) حتى تحقيق كل اغراضها».
واكد ايضا أن موسكو ستنشر قواعد بحرية مخصصة «لسفن الدعم وخدمات الطوارىء ووحدات الصيانة البحرية» في مدينتي بيرديانسك وماريوبول الاوكرانيتين المحتلتين.
واعتبر شويغو أنه في اوكرانيا «يواجه العسكريون الروس قوات الغرب المتضافرة»، مضيفا ان «وجود الغرب المتنامي عند حدودنا وحدود بيلاروس ونية الغرب تمديد العمليات العسكرية في أوكرانيا الى الحد الاقصى بهدف إضعاف بلادنا، يثيران قلقا خاصا».
ورأى أن من الضروري زيادة عديد الجيش الروسي الى 1،5 مليون جندي، ورفع سن الخدمة العسكرية وإنشاء كيانات ادارية عسكرية جديدة في شمال غرب روسيا.
ورد عليه فلاديمير بوتين «اوافق على اقتراحاتك في ما يتعلق بالتغييرات البنيوية المقبلة للقوات المسلحة»، مؤكدا انه سيتم تنفيذ هذه الخطوات «من دون أضرار» تطاول المجتمع والاقتصاد الروسيين.
كذلك، حيا بوتين في شكل مقتضب الجنود الروس الذين قتلوا خلال الهجوم في اوكرانيا. وقال «بالتأكيد، العمليات العسكرية مرتبطة دائما بمآس وخسائر بشرية. ولكن بما أن الامر لا مفر منه، الافضل ان يتم اليوم قبل الغد».
واضاف أن النزاع في اوكرانيا هو «مأساة مشتركة»، لكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه.
ولفت ايضا الى أن لا مشكلة بالنسبة الى موسكو في تمويل الحملة العسكرية، وذلك رغم العقوبات الغربية.
وقال الرئيس الروسي «لا حدود لدينا للتمويل. البلاد والحكومة تعطيان كل ما يطلبه الجيش. فعلا كل ما يطلبه». وكان اعلن في ايلول/سبتمبر تعبئة عسكرية بعد نكسات عسكرية للقوات الروسية.
وذكر بأن 300 الف روسي تمت تعبئتهم مذاك، لافتا الى أن «قسما» من هؤلاء يخوضون القتال.
وتابع أن 150 الفا (ممن تمت تعبئتهم) يتلقون تدريبا في القواعد العسكرية. إنه احتياطي كاف لتنفيذ عمليات، واحتياطي استراتيجي لا يتم استخدامه في العمليات العسكرية».