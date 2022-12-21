بايدن‭ ‬يبلغ‭ ‬زيلنسكي‭ ‬حرصه على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لنيل‭ ‬السلام‭ ‬العادل

اقتراح‭ ‬بزيادة‭ ‬عديد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون

موسكو‭-‬الزمان‭ -‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الأربعاء‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاخير‭ ‬للخارج‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

ووقف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬جيل‭ ‬وجو‭ ‬بايدن‭ ‬مرتديا‭ ‬سترة‭ ‬عسكرية‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬لهم‭. ‬واجرى‭ ‬الرئيسان‭ ‬محادثات‭ ‬ثنائية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعقدا‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحافيا‭ ‬مشتركا‭.‬

ووعد‭ ‬بايدن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ب»مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬سلاما‭ ‬عادلا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستزود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منظومة‭ ‬باتريوت‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬انتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رزمة‭ ‬المساعدة‭ ‬اليوم‭ ‬تشمل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منظومة‭ ‬باتريوت‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬صواريخ‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬وصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬وطائرات‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬علو‭ ‬يتجاوز‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬واضح‭ ‬قدرة‭ ‬المنظومات‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬الى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬مشتركة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬اندلاعه‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬الجيش‭ ‬الروس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬هو‭ ‬مأساة‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬مأساة‭ ‬مشتركة،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬نتيجة‭ ‬لسياستنا‭ ‬إنها‭ ‬نتيجة‭ ‬لسياسة‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستواصل‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬القتالي‮»‬‭ ‬لقواتها‭ ‬النووية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والأزمة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭. ‬فيما‭ ‬يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تعد‭ ‬تاريخية‭. ‬وأعلنت‭ ‬الناطقة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬كارين‭ ‬جان‭-‬بيار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬سيعلن‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬أميركية‭ ‬جديدة‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كبيرة‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬خصوصا‭ ‬نظام‭ ‬باتريوت‭ ‬للدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬المتطورة،‭ ‬تحديا‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

قال‭ ‬الكرملين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬شحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬أميركية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تفاقم‮»‬‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذا‭ ‬يؤدي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬النزاع‭ ‬ولا‭ ‬يبشر‭ ‬بالخير‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬شحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بشأن‭ ‬رفضه‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصمود‭ ‬والقدرات‭ ‬الدفاعية‮»‬‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬ويلقي‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لم‭ ‬ترغب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والقدرات‭ ‬القتالية‭ ‬لقواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬تتزايد‭ ‬باستمرار‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭. ‬وهذه‭ ‬العملية‭ ‬بالطبع‭ ‬ستتطور‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬القتالي‭ ‬لقواتنا‭ ‬النووية‭ ‬وتحسينها‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

واقترح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬زيادة‭ ‬عديد‭ ‬العناصر‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إلى‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬عنصر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭.‬

وقال‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬وافق‮»‬‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬زيادة‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬إلى‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬عنصر‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬695‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬متعاقد‮»‬‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ ‬صواريخ‭ ‬فرط‭ ‬صوتية‭ ‬جديدة‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬زيركون‮»‬‭ ‬ستدخل‭ ‬الخدمة‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬تنتمي‭ ‬الى‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الاخيرة‭. ‬وكان‭ ‬بوتين‭ ‬يتحدث‭ ‬أمام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اجتماع‭ ‬غايته‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬اوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬‮«‬الاولويات‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬الخاصة‭ (‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬اغراضها‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ايضا‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستنشر‭ ‬قواعد‭ ‬بحرية‭ ‬مخصصة‭ ‬‮«‬لسفن‭ ‬الدعم‭ ‬وخدمات‭ ‬الطوارىء‭ ‬ووحدات‭ ‬الصيانة‭ ‬البحرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬بيرديانسك‭ ‬وماريوبول‭ ‬الاوكرانيتين‭ ‬المحتلتين‭.‬

واعتبر‭ ‬شويغو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬العسكريون‭ ‬الروس‭ ‬قوات‭ ‬الغرب‭ ‬المتضافرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬الغرب‭ ‬المتنامي‭ ‬عند‭ ‬حدودنا‭ ‬وحدود‭ ‬بيلاروس‭ ‬ونية‭ ‬الغرب‭ ‬تمديد‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الى‭ ‬الحد‭ ‬الاقصى‭ ‬بهدف‭ ‬إضعاف‭ ‬بلادنا،‭ ‬يثيران‭ ‬قلقا‭ ‬خاصا‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬زيادة‭ ‬عديد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬جندي،‭ ‬ورفع‭ ‬سن‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬وإنشاء‭ ‬كيانات‭ ‬ادارية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬روسيا‭.‬

ورد‭ ‬عليه‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬اوافق‭ ‬على‭ ‬اقتراحاتك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتغييرات‭ ‬البنيوية‭ ‬المقبلة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬أضرار‮»‬‭ ‬تطاول‭ ‬المجتمع‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الروسيين‭.‬

كذلك،‭ ‬حيا‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مقتضب‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬دائما‭ ‬بمآس‭ ‬وخسائر‭ ‬بشرية‭. ‬ولكن‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه،‭ ‬الافضل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬مشتركة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬ليست‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬اندلاعه‭.‬

ولفت‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لدينا‭ ‬للتمويل‭. ‬البلاد‭ ‬والحكومة‭ ‬تعطيان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطلبه‭ ‬الجيش‭. ‬فعلا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يطلبه‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تعبئة‭ ‬عسكرية‭ ‬بعد‭ ‬نكسات‭ ‬عسكرية‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭.‬

وذكر‭ ‬بأن‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬روسي‭ ‬تمت‭ ‬تعبئتهم‭ ‬مذاك،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قسما‮»‬‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬يخوضون‭ ‬القتال‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬150‭ ‬الفا‭ (‬ممن‭ ‬تمت‭ ‬تعبئتهم‭) ‬يتلقون‭ ‬تدريبا‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭. ‬إنه‭ ‬احتياطي‭ ‬كاف‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات،‭ ‬واحتياطي‭ ‬استراتيجي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‮»‬‭.‬