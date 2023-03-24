بايدن‭ ‬يأمر‭ ‬بقصف‭ ‬مقار‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭:‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬إيران

15‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬مليشيات‭ ‬العراق‭ ‬وباكستان‭ ‬وأفغانستان‭ ‬يحيطون‭ ‬قواعد‭ ‬التحالف‭ ‬قرب‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬

بيروت‭- ‬اوتاونا‭ – ‬أ‭.‬ف‭.‬ب‭ – ‬الزمان

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أوتاوا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تخطئنّ‭ ‬الظنّ،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬لكنّها‭ ‬مستعدّة‭ ‬للعمل‭ ‬بقوة‭ ‬لحماية‭ ‬شعبها‮»‬‭. ‬قُتل‭ ‬14‭ ‬مقاتلاً‭ ‬موالياً‭ ‬لإيران‭ ‬مع‭ ‬جرحى‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مقارهم‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬‮«‬دقيقة‮»‬‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحسب‭ ‬اول‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬متعاقد‭ ‬أميركي‭ ‬وجرح‭ ‬ستة‭ ‬امريكيين‭ ‬آخرين‭.‬

‭ ‬وهو‭ ‬اقوى‭ ‬هجوم‭ ‬تنفذه‭ ‬المجاميع‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬ويبلغ‭ ‬تعدادها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬شيعة‭ ‬العراق‭ ‬وباكستان‭ ‬والهزارة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

واستهدف‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية،‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬منشأة‭ ‬صيانة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬قرب‭ ‬الحسكة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬متعاقد‭ ‬أميركي،‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬عسكريين‭ ‬أميركيين‭ ‬ومقاول‭ ‬أميركي‭ ‬آخَر‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬البنتاغون‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬تعتبر‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬إيرانية‭ ‬المنشأ‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬إنه‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أذن‭ ‬‮«‬لقوات‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬دقيقة‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬منشآت‭ ‬تستخدمها‭ ‬مجموعات‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وطالت‭ ‬الضربات‭ ‬الأميركية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الجمعة،‭ ‬مواقع‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬أبرزها‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬داخل‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تدميره‭ ‬بالكامل‭ ‬ومقتل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭. ‬كذلك‭ ‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬بادية‭ ‬مدينة‭ ‬الميادين‭ ‬وريف‭ ‬البوكمال،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لطهران،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للمرصد‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لطهران‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران،‭ ‬متمركزة‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الميادين،‭ ‬أطلقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬سقط‭ ‬اثنان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬حقل‭ ‬العمر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اضرار،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬مدني‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬الحقل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قاعدة‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ويقدّر‭ ‬المرصد‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬العراقية‭ ‬والأفغانية‭ ‬والباكستانية‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬مروراً‭ ‬بالميادين‭. ‬وتعدّ‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬طريقاً‭ ‬مهماً‭ ‬للكتائب‭ ‬العراقية‭ ‬ولحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬كما‭ ‬المجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران،‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمقاتلين‭. ‬وتستخدم‭ ‬أيضاً‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬على‭ ‬أنواعها‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استهدافها‭ ‬بغارات‭ ‬يتبنى‭ ‬التحالف‭ ‬عدداً‭ ‬منها‭ ‬ويُنسب‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬اسرائيل‭.‬

وجاءت‭ ‬الضربات‭ ‬الأميركية،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزير‭ ‬أوستن،‭ ‬‮«‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬اليوم‭ (‬أمس‭) ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجموعات‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬سنتخذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬وسنرد‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬اللذين‭ ‬نختارهما‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬الأميركي‭ ‬عن‭ ‬الضربات‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬ويلقي‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭. ‬وعولج‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الأميركيين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إجلاء‭ ‬الجنود‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬والمقاول‭ ‬الأميركي‭ ‬الآخَر‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬البنتاغون‭. ‬وتقود‭ ‬واشنطن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وينتشر‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد،‭ ‬ويتواجدون‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحسكة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬والرقة‭ (‬شمال‭) ‬ودير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭).‬

وتشكل‭ ‬واشنطن‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعمودها‭ ‬الفقري‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية،‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬معارك‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدّة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭ ‬دحره‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭.‬

وتتعرّض‭ ‬قواعد‭ ‬للتحالف‭ ‬والقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لاستهداف‭ ‬عبر‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وبصواريخ،‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬مجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬حينا‭ ‬وخلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حينا‭ ‬آخر‭.‬

وسبق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭. ‬ففي‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬أمر‭ ‬بايدن‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬انتقامية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بعدما‭ ‬استهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬عدة‭ ‬موقعًا‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭. ‬وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬مقتل‭ ‬جنرال‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بوصفه‭ ‬مستشارا‭ ‬عسكريا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فقد‭ ‬الحرس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬إيران‭ ‬حضورها‭ ‬الميداني‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬استشاري‮»‬‭.‬

وتعدّ‭ ‬إيران‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لدمشق‭. ‬وقدمت‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬دعماً‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬وعسكرياً‭. ‬وقد‭ ‬بادرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬ائتماني‭ ‬لتوفير‭ ‬احتياجات‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬خصوصا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬معاركه‭. ‬وقد‭ ‬ساهم‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬الكفة‭ ‬لصالح‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬متشعب‭ ‬الأطراف،‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬

داعش‭ ‬يقتل 15‭ ‬مسلحاً‭ ‬وجامعاً‭ ‬للكمأة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

بيروت‭-‬الزمان‭ ‬قُتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أربعون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الجمعة‭.‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬هم‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬وثمانية‭ ‬مسلحين‭ ‬محليين‭ ‬موالين‭ ‬لدمشق،‭ ‬قتلوا‭ ‬الخميس‭ ‬ذبحاً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أثناء‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الشرقي‭ ‬لمحافظة‭ ‬حماة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أربعين‭ ‬آخرين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭.‬ ولم‭ ‬يأت‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الهجوم‭.‬ وفي‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قتل‭ ‬68‭ ‬شخصاً‭ ‬أثناء‭ ‬جمعهم‭ ‬الكمأة‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حمص‭ ‬الشرقي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬كذلك،‭ ‬قتل‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬ألغام‭ ‬سبق‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬أن‭ ‬زرعها‭ ‬خلال‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬