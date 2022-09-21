بايدن:لا يمكن الانتصار في حروب نووية ومستعد للتفاوض على معاهدات أسلحة

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬بروكسل‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان

حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتصار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬النووية،‭ ‬مبديا‭ ‬استعداد‭ ‬واشنطن‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التسلح‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬نووية،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬خوضها‭ ‬أبدا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬وجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لروسيا‭ ‬‮«‬لتوجيهها‭ ‬تهديدات‭ ‬نووية‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬أساسية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التسلح‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لطهران‭ ‬بحيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬واتهم‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بتعريض‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬للخطر‮»‬‭ ‬بتهديده‭ ‬باستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وكتب‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬استفتاءات‭ ‬زائفة،‭ ‬وتعبئة‭ ‬عسكرية‭ ‬جزئية‭ ‬وابتزاز‭ ‬نووي،‭ ‬تمثل‭ ‬تصعيدا‭ ‬خطيرا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬وخطر‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتكاتف‭ ‬لمنع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭. ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬خطر‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بوريل‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬التعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬لجنود‭ ‬احتياط‭ ‬روس‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ينوي‭ ‬مواصلة‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأنها‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬يأس‭ ‬جديدا‮»‬‭ ‬لديه‭. ‬وأوضح‭ ‬بيتر‭ ‬ستانو‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تعبئة‭ ‬جزئية‭ ‬للاحتياط‭ ‬وتأكيد‭ ‬الاستفتاءات‭ (‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محتلة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬يشكلان‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬عزمه‭ ‬مواصلة‭ ‬حربه‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ستانو‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تداعيات‭ ‬من‭ ‬جهتنا‭. ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعا‭ ‬تنسيقيا‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ (‬للأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يشأ‭ ‬ستانو‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬سرية‮»‬‭ ‬تفاصيل‭ ‬المناقشات‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬التكتل‭ ‬ست‭ ‬حزم‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬روسيا،‭ ‬لكن‭ ‬توترات‭ ‬سجّلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمجر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬معارضة‭ ‬الأخيرة‭ ‬اتّخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬أوروبية‭ ‬إضافية‭ ‬ضد‭ ‬موسكو،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬يتطلّب‭ ‬إجماع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬سلطتها‭ ‬فيها،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعد‭ ‬لمواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬عسكريا‮»‬‭.‬

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