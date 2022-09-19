بايدن:قرارات صعبة وراء اطلاق سراح أمريكي من قبضة طالبان

كابول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أفرجت‭ ‬طالبان‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭ ‬كان‭ ‬معتقلا‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمها‭ ‬حليفا‭ ‬مهما‭ ‬للحركة‭ ‬أمضى‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتهمة‭ ‬الإتجار‭ ‬بالهيروين

فيما‭ ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬أفغانستان‭ ‬أطلقت‭ ‬سراح‭ ‬مهندس‭ ‬أميركي‭ ‬بقي‭ ‬سجينا‭ ‬طوال‭ ‬31‭ ‬شهرا‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬أمّنا‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مارك‭ ‬فريريكس‭ ‬وسيعود‭ ‬قريبا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬تطلّبت‭ ‬اتّخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬صعبة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مارك‭ ‬فريريكس‭ ‬يعمل‭ ‬مهندسا‭ ‬مدنيا‭ ‬بمشاريع‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬رهينة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأفغاني‭ ‬أمير‭ ‬خان‭ ‬متقي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة،‭ ‬سُلم‭ ‬المواطن‭ ‬الأميركي‭ ‬مارك‭ ‬فريريكس‭ ‬إلى‭ ‬بعثة‭ ‬أميركية،‭ ‬وهذه‭ ‬البعثة‭ ‬سلمتنا‭ ‬بدورها‭ (‬بشير‭ ‬نورزاي‭) ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كابول‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تغمرنا‭ ‬السعادة‭ ‬لأننا‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كابول‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأفغانية‭ ‬المراسم‭ ‬الرائعة‭ ‬لعودة‭ ‬أحد‭ ‬مواطنينا‮»‬‭.‬

وحظي‭ ‬نورزاي‭ ‬باستقبال‭ ‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬إمارة‭ ‬أفغانستان‭ ‬الإسلامية‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬استقباله‭ ‬بأكاليل‭ ‬الزهور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جنود‭ ‬ملّثمين‭ ‬تابعين‭ ‬لطالبان‭.‬

وصرح‭ ‬نورزاي‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬لو‭ ‬أن‭ ‬إمارة‭ ‬أفغانستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬تصميمها‭ ‬القوي،‭ ‬لما‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراحي‭ ‬مقابل‭ ‬أميركي‭ ‬سيكون‭ ‬مصدر‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬أفغانستان‭ ‬والأميركيين‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬نورزاي‭ ‬ثاني‭ ‬سجين‭ ‬أفغاني‭ ‬تطلق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سراحه‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬أفرجت‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬أسد‭ ‬الله‭ ‬هارون‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬غوانتانامو‭.‬

وكان‭ ‬هارون‭ ‬متهما‭ ‬بالارتباط‭ ‬بالقاعدة،‭ ‬لكنه‭ ‬قبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاعتقال‭ ‬الأميركي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬تهم‭ ‬رسمية‭ ‬إليه،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬تاجر‭ ‬عسل‭.‬

ولم‭ ‬يُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭.‬

وأفاد‭ ‬المحلل‭ ‬الأمني‭ ‬الأفغاني‭ ‬حكمت‭ ‬الله‭ ‬حكمت‭ ‬بأن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬نورزاي‭ ‬مثّل‭ ‬‮«‬إنجازا‭ ‬مهما‮»‬‭ ‬لحكام‭ ‬كابول‭ ‬الجدد‭.‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بإمكان‭ ‬طالبان‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬لجنودها‭ ‬والأفغان‭ ‬إن‭ ‬بإمكانها‭ ‬إعادة‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحتجزين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬معارضة‮»‬‭ ‬لها‭.‬

وأشار‭ ‬متقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬نورزاي‭ ‬تشكّل‭ ‬بداية‭ ‬‮«‬فصل‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أفغانستان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬للتفاوض‮»‬‭ ‬

انتزعت‭ ‬طالبان‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬استمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

ومذاك،‭ ‬غرقت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وإنسانية‭ ‬متفاقمة‭ ‬فيما‭ ‬جمّدت‭ ‬واشنطن‭ ‬أصولا‭ ‬أفغانية‭ ‬بالمليارات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬

ولم‭ ‬يعترف‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬بعد‭ ‬بالحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬بينما‭ ‬أكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬مرارا‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬طالبان‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬بشكل‭ ‬يجعلها‭ ‬‮«‬تستحق‮»‬‭ ‬الشرعية‭.‬

وسبق‭ ‬للخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬وصفت‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬فريريكس‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬‮«‬أولويات‮»‬‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬الجوهرية‭ ‬وغير‭ ‬المطروحة‭ ‬للتفاوض‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬طالبان‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬سراح‭ ‬مارك‭ ‬فورا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بإمكانها‭ ‬توقع‭ ‬أي‭ ‬تفكير‭ ‬في‭ ‬تطلعاتها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشرعية‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭ ‬للتفاوض‮»‬‭.‬‮ ‬

وحكم‭ ‬على‭ ‬نورزاي،‭ ‬وهو‭ ‬زعيم‭ ‬ميليشيا‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بطالبان،‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بتهمة‭ ‬تهريب‭ ‬الهيرويين‭. ‬وسجن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

وكان‭ ‬مقاتلا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬المجاهدين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬دعمتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬السوفياتي‭ ‬لأفغانستان‭ ‬وكان‭ ‬مقرّبا‭ ‬من‭ ‬مؤسس‭ ‬طالبان‭ ‬الراحل‭ ‬الملا‭ ‬عمر‭. ‬وأثناء‭ ‬محاكمته،‭ ‬أفاد‭ ‬المدعون‭ ‬الأميركيون‭ ‬بأنه‭ ‬أدار‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬مخدرات‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬وأيّد‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬لطالبان‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1996‭ ‬و2001‭.‬

وبينما‭ ‬لم‭ ‬يتول‭ ‬منصبا‭ ‬رسميا،‭ ‬‮«‬قدّم‭ (‬نورزاي‭) ‬دعما‭ ‬قويا‭ ‬شمل‭ ‬أسلحة‮»‬‭ ‬لطالبان‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحركة‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭.‬