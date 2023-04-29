باوتيستا يثأر من هاليس في مدريد

{ مدريد-وكالات – أطاح الإسباني روبرتو باوتيستا، بصعوبة بمنافسه الفرنسي كوينتين هاليس 4-6 و7-6 (8-6) و6-3 ليتأهل لدور ال32 من بطولة مدريد لأساتذة التنس.وفاز باوتيستا على هاليس، المصنف 66 عالميا، ليرد على الخسارة أمامه في بطولة أشتوريل الأخيرة، بمجموعتين دود رد.ورغم تخطي هاليس عقبة الإسباني في المجموعة الأولى.

قلب الامور

إلا أن باوتيستا، المصنف 25 عالميا، نجح في قلب الأمور بفضل فوزه بشوط كسر التعادل في الثانية، ثم الظفر بالمجموعة الثالثة والحاسمة. وسيواجه باوتيستا في الدور المقبل منافسه الروسي كارين خاشانوف، المرشح العاشر للقب، من أجل مقعد في دور الستة عشر للبطولة المقامة على الملاعب الترابية. ومن جهة اخرى فاز الروسي كارين خاشانوف على البرازيلي تياجو مونتيرو في بطولة مدريد لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، بواقع 6-3 و3-6 و6-3.وبعدما سقط في المجموعة الأولى، أدرك مونتيرو، المصنف رقم 97 عالميا، التعادل في الثانية، لكن الروسي وضع حدا في الثالثة لآماله في الوصول الدور التالي من البطولة.وبهذا الفوز، بلغ خاشانوف، المرشح العاشر لنيل لقب البطولة الإسبانية، دور الـ32 حيث ينتظر مواجهة الفائز في المباراة التي ستجمع بين الإسباني روبرتو باوتيستا والفرنسي كوينتين هاليس.يشار إلى أن خاشانوف قد بلغ هذا العام الدور نصف النهائي، في بطولتي أستراليا المفتوحة وميامي ذات الألف نقطة.