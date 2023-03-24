ليبرون جيمس يعود لتدريبات ليكرز في وقت حاسم

بانشيرو يمنح ماجيك الفوز على نيكس

{ لوس أنجلوس- وكالات: سجل باولو بانشيرو 21 نقطة من بينها رمية ثلاثية ورميتين حرتين في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه أورلاندو ماجيك للفوز على نيويورك نيكس 111-106 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأضاف كول أنتوني 18 نقطة ووينديل كارتر جونيور 16 نقطة و8 متابعات لفريق أورلاندو، كما سجل فرانز واجنر 16 نقطة قبل الخروج في الربع الرابع من المباراة بسبب إصابة في الكاحل. في المقابل سجل كل من كوينتين جريمس وإيمانويل كويكلي 25 نقطة لفريق نيكس، الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي. وأنهى جوليوس راندل المباراة مسجلا 23 نقطة و9 متابعات. وفي بقية المباريات، فاز كليفلاند كافالييرز على بروكلين نيتس 116-114 ونيو أورليانز بيليكانز على شارلوت هورنيتس 115-96 ولوس أنجلوس كليبرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 127-105. وعاد ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز، الذي عانى من إصابة في القدم اليمنى وغاب عن الملاعب لأكثر من 3 أسابيع، إلى تدريبات فريقه.

خطوة بخطوة

ومن المرجح أن يشارك ليبرون جيمس في المباريات الأخيرة لفريقه بالموسم المنتظم لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأعلن ليكرز، أن جيمس الذي أصيب في وتر ساقه يوم 26 شباط الماضي في دالاس، استأنف تدريباته على أرضية الملعب، مشيرًا إلى تقدم خطوة بخطوة في تحركاته، دون وضع جدول زمني لعودته. لكن وفقًا للوسيلتين الإعلاميتين واسعتي الإطلاع، فإن جيمس سيكون على الموعد لخوض آخر 3 أو 4 مباريات من الموسم المنتظم، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى ليكرز في المعركة للتأهل إلى المباريات الإقصائية في البلاي أوف. ويحتل ليكرز حاليا المركز العاشر في المنطقة وسيخوض آخر 3 مباريات له على أرضه ضد جاره لوس أنجليس كليبرز في 5 نيسان/أبريل المقبل، ثم يواجه فينيكس صنز ويوتا جاز، أحد منافسيه المباشرين، يومي 7 و9 من نفس الشهر. كما أعلن الحكمة مساء أمس، نفاد تذاكر مواجهة الرياضي، قبل 72 ساعة من القمة المرتقبة. ويستعد الحكمة لمواجهة الرياضي، غداً الأحد على ملعب غزير بالمنارة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري اللبناني لكرة السلة. وأعلن النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نفاد تذاكر مواجهة الرياضي. وأشار الحكمة إلى أن النادي تلقى أضعاف الطلبات للحصول على البطاقات، قائلا: حتى الملاعب لم تعد تسعنا. ويحتل الرياضي المركز الثاني برصيد 37 نقطة في جدول الدوري اللبناني لكرة السلة، في حين يلاحقه الحكمة ب36 نقطة. وعزز جولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، آماله في التأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية البلاي أوف، بفوزه المثير على مضيفه دالاس مافريكس 127-125 فيما حقق جا مورانت عودة رائعة بعد إيقافه 8 مباريات بقيادته ممفيس جريزليز إلى الفوز على هيوستن روكتس. فعلى ملعب أمريكان إيرلاينز في دالاس، أنهى النجم ستيفن كوري المباراة ضد مافريكس، وصيفه في المنطقة الغربية العام الماضي، بتسجيله 20 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وقاد ووريرز إلى فوزه الثاني تواليا خارج قواعده والتاسع فقط هذا الموسم. وشهدت المباراة معركة مثيرة بين الفريقين، اللذين تبادلا التقدم 14 مرة، وفرض التعادل نفسه 122-122 قبل 8.5 ثوان، لكن كوري سجل ثلاثية رائعة.

حامل اللقب

وأعاد ووريرز إلى التقدم 125-122. وأمَّن كيفون لوني تقدم حامل اللقب برميتين حرتين، قبل أن يقلص ريجي بولوك الفارق بثلاثية مع الصافرة النهائية. وعزز ووريرز موقعه في المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 38 فوزا مقابل 36 خسارة، منعشا آماله في التأهل المباشر. في المقابل، تراجع مافريكس إلى المركز التاسع بخسارته الـ37 مقابل 36 فوزا، قبل أقل من 3 أسابيع من نهاية الموسم العادي. وكان البديل جوناثان كامينجا أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 22 نقطة، وأضاف البديل الآخر جوردان بول 16 نقطة، وكل من داريموند جرين ودونتي ديفينتشنزو 14 نقطة. فيما كان لوني الوحيد إلى جانب كوري، الذي حقق دابل دابل بتسجيله 12 نقطة ومثلها متابعات. في المقابل، كان العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل في المباراة من صفوف مافريكس برصيد 30 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل الواعد جايدن هاردي 27 نقطة بينها 6 ثلاثيات. وفي الثانية، حقق ممفيس جريزليز فوزه الرابع تواليا والـ45 هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 130-125 معززا موقعه في المركز الثاني للمنطقة الغربية. واختار تايلور جنكينز مدرب جريزليز، إبقاء النجم جا مورانت 23 عاما على دكة البدلاء في أول مباراة له بعد نهاية إيقافه لمدة 8 مباريات وتحديدا منذ ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملوّحا بمسدس في الرابع من آذار الحالي. ولعب مورانت 23 دقيقة و47 ثانية سجل خلالها 17 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وقال مورانت قبل المباراة قمت ببعض التأمل فقط لتخفيف الأعصاب والعواطف التي كنت أشعر بها. وأضاف بمجرد دخولي إلى الملعب، مجرد رؤية رد فعل الجماهير تجاه عودتي، كان ذلك يعني الكثير، جعلني أشعر بالراحة في داخلي. لا يمكنني وصف ذلك بالكلمات.